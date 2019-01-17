Вы можете помочь! Студенты из БГУ собирают подарки для детей-инвалидов

Пару лет назад студенты БГУ организовали благотворительный проект «Моя школа». Суть его в том, что волонтеры встречаются с учениками разных общеобразовательных и специализированных учреждений. Наведывают столичные студенты и детские дома, где проводят разные благотворительные акции, мастер-классы, фотовыставки, показывают постановки.

30 января волонтеры проекта отправятся в детский дом-интернат в небольшом городке Ивенец. Для детей-инвалидов они устраивают настоящий праздник: покажут спектакль «Волшебник Изумрудного города», проведут разные мастер-классы. И, конечно, подарят подарки.

Сейчас волонтеры организовывают сбор вещей, в которых нуждаются воспитанники дома-интерната: средства личной гигиены, тазики, памперсы для взрослых всех размеров, канцтовары, развивающие игрушки, наборы для творчества, пластиковые игрушки, куклы. Ведь даже самый маленький подарок может стать для деток настоящим счастьем.

До 25 января все желающие могут поддержать и купить подарки для детей. Места сбора подарков: ул. Кальварийская, 9, аудитория 529 или проспект Независимости, 4, аудитория 110.

Узнать подробности можно в социальных сетях проекта «Моя школа»