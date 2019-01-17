2019-01-17T14:16:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Суд по делу о взятках в Минлесхозе: 15 обвиняемых, двое из них в клетке

В Минске начался новый громкий судебный процесс о коррупции
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Под стражей находятся двое обвиняемыхПод стражей находятся двое обвиняемыхФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В этот четверг, 17 января, в суде Центрального района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении 15 обвиняемых в системе Министерства лесного хозяйства. Двое мужчин находятся в клетке: Корзун - бывший гендиректор предприятия «Плещеницлес», и Ходосок, который до задержания работал в Узденском лесхозе главным инженером (под стражей он с конца января прошлого года).

Начался новый громкий судебный процесс о коррупции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начался новый громкий судебный процесс о коррупцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Остальные обвиняемые сидят на первых скамейках.

Напомним, весной прошлого года глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал о деле по коррупции в системе Минлесхоза, в том числе о том, что уголовные дела были возбуждены в отношении должностных лиц, связанных с коррупцией. По его словам, за границу под видом и по цене дров отправлялась хорошая, обработанная древесина. Вакульчик также рассказал, кого именно задержали:

- Коммерсанты раньше занимали должности в министерстве, потом занялись бизнесом и работали напрямую с лесхозами, развозили взятки должностным лицам.

Ходосок до задержания работал в Узденском лесхозе главным инженером Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ходосок до задержания работал в Узденском лесхозе главным инженеромФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчинам предъявили обвинение по таким статьям, как «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов», «Дача взятки» и «Получение взятки».

В начале судебного заседания обвиняемые назвали свои фамилии и место своей работы. Любопытно, что многие работают в лесхозах. Так, обвиняемый Михаил Григорович работает в лесхозе инженером-радиологом. Еще один обвиняемый, Владимир Митько, работает инженером-энергетиком в Бобруйском лесхозе. Среди обвиняемых есть также пенсионер, безработный, подсобный рабочий, индивидуальные предприниматели. Многие с высшим образованием.

Корзун - бывший гендиректор предприятия «Плещеницлес» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корзун - бывший гендиректор предприятия «Плещеницлес»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гособвинитель не успел зачитать обвинение до перерыва на обед.

Судебное слушание продолжается.

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