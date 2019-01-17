Первое интервью Тимы Белорусских: «У меня спрашивают, собираюсь ли я переезжать в Москву. Отвечаю: «Нет»

Карьера молодого артиста Тимы Белорусских началась стремительно: миллионы просмотров, первые места в хит-парадах, выступление на «Вечернем Урганте» – и при этом ни одного интервью. Кто он, откуда, зачем? Никакой информации. В интервью официально отказывали представители лейбла, на который подписан певец.

Вечерний Ургант. Тима Белорусских и группа ФРУКТЫ - Мокрые кроссы (03.12.2018).

17 января на канале «Нежный редактор», который делает помощница Юрия Дудя Татьяна Мингалимова, появилось его первое большое интервью. Тима Белорусских ответил на 24 вопроса – начиная с того, как его на самом деле зовут и кто его родители и заканчивая тем, как он стал знаменитым и сколько это стоило.

Папа Тимы – музыкант в Большой опере, был вокалистом, полгода работает на Гоа. Родители не вместе, мама в декрете. До того как стать известным, парень расклеивал объявления, работал официантом, грузчиком, продавцом мороженого. Его настоящее имя – Тимофей Морозов. А вот как появился псевдоним:

- Про Тиму Белорусских мы придумали в 2016-м году. Пока в России и Украине появлялись новички, добившиеся потом успехов, в Беларуси за год никого. Отношение было такое к стране: Корж, ЛСП и все. Murovei еще. Поняли: надо как-то сразу на страну выводить, никнеймом – Тима Белорусских.

После первого тура артист понял, что патриот.

- Когда я вышел в аэропорт Минска и аж выдохнул: эйфория! Я понял, что реально скучал. У меня спрашивают, не собираюсь ли я переезжать в Москву, в Россию, я отвечаю: «Нет. Все есть здесь, чтобы двигаться дальше».

Фото: скриншот.

Снимали интервью в Минске. Три факта, которые, по мнению Тимы Белорусских, нужно знать о Беларуси:

1. За проезд без билета можно попасть в милицию и получить штраф и протокол об административном правонарушении.

2. Везде есть продовольственные магазины – «колбаски можешь купить, где захочешь».

3. У нас очень классно.

А вот переключаться на серьезные политические темы Тима пока не планирует:

- Точно не о политике. Уже есть музыканты, которые этим занимаются – пусть занимаются. Есть серьезные темы, о которых я скажу и не раз, но это будет ближе к людям, нежели к тем, кто заинтересован что-то менять во власти. Понятно, это важно менять что-то вокруг себя, но это будет для тех, кто живет своей жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это новый Макс Корж? В Минске с аншлагом прошел концерт нового белорусского поп-феномена Тимы Белорусских (Читайте здесь)