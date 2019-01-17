Ремонт трешки в Чижовке: «Бархатные» обои, звездное небо и кресло для таксы

Сегодня идем в гости к артистке хора Виктории, ее супругу юристу Николаю и сыновьям Роману и Родиону. Семья живет в трехкомнатной квартире площадью 82 квадратных метра в микрорайоне Чижовка в Минске.

- Когда мы покупали квартиру, думала, с дизайном справлюсь сама. Но потом поняла, что теряюсь в этом разнообразии стилей и сочетаний. Поэтому приняли решение обратиться к дизайнеру Екатерине Ярославцевой. Она разработала нам только концепцию, а реализацией занималась я уже сама, - рассказывает Виктория.

Семья живет в трехкомнатной квартире площадью 82 квадратных метра в микрорайоне Чижовка в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В гостиной кожаный диван и дизайнерские часы

- Мы 6 лет жили на съемных квартирах, где нам был навязан чужой ремонт: чьи-то темные шторы, обои, мебель. Все это время представляла, каким будет наш дом. Мне хотелось сделать светлую гостиную с яркими акцентами. Поэтому сюда мы купили кремовый кожаный диван и кресло насыщенного бирюзового цвета. Пестрые обои на центральной стене в гостиной выполняют функцию панно, а это еще один яркий акцент в интерьере. На стене часы белорусского дизайнера в тематике «Алисы в Стране чудес».

Владельцы квартиры обратились к дизайнеру за концепцией, а реализацией проекта занимались сами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кресло супруги купили не самое дешевое - произведено в Польше и стоило около 500 долларов. Выбирали максимально удобное. Однако из домашних его оккупировала только такса по кличке Лилу.

- Лилу туда уже даже кости таскает. Можно было сэкономить! - смеется Виктория.

Диван, кстати, не просто так выбрали из натуральной кожи (тоже польского производства. - Авт.). Тканевую обивку постоянно пачкали дети, и уже через год мебель не имела презентабельного вида. А еще это была мечта супруга Николая.

- Но если мне придется покупать еще один диван, я задумаюсь: нужен ли кожаный? Из недостатков: он холодный, такое ощущение, что садишься в воду.

На кухне с фасадами из текстурного материала с блеском не видно грязи. Лайфхак для ленивых хозяек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В кухне две вентиляции и ниша для холодильника

Сама же хозяйка всегда мечтала об объединении гостиной и кухни. А чтобы запахи из кухни не распространялись по всему дому, здесь оборудовали два вентиляционных выхода. Квартира продавалась со свободной планировкой, супруги решили продлить зону кухни за счет площади коридора. Они возвели импровизированную нишу, куда поставили холодильник. И тем самым визуально разграничили зоны кухни и гостиной.

Светлый шкаф купе с зеркалами визуально смотрится небольшим, но внутри он вместительный.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Совет для ленивых хозяек: заказывая фасады кухонного гарнитура, обратите внимание на текстурный материал с блеском. На них не видно грязи, как на матовых или глянцевых поверхностях. Этим лайфхаком со мной поделилась дизайнер, и я тоже рекомендую, - рассказывает Виктория.

Детская для двух мальчишек сделана в лучших традициях жанра - в желто-синих оттенках со звездным небом (разноцветный натяжной потолок. - Авт.). Виктория решила купить двухъярусную кровать для сыновей, чтобы сэкономить место. Стены детской украшены звездами, которые светятся в темноте.

В детской сыновей на потолке имитация ночного неба, а стены украшены светящимися в темноте звездами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В детской двухъярусная кровать - это экономит площадь. А детям простор для игр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оригинальное сочетание цветов дизайнер предложила в спальне. Центральную стену оклеили темно-розовыми обоями с золотым 3D-рисунком - издалека кажется будто бархатные. Остальные стены - однотонные, темно-серебристые. Роскошные обои красиво контрастируют на фоне желтых штор и винтажных светильников.

«Бархатные» обои красиво смотрятся на фоне желтых штор и винтажных светильников.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Люстру и настольную лампу купила на «Куфаре» всего за 130 рублей. Это была большая удача! За такой комплект в магазине заплатила бы примерно 600 рублей, - говорит хозяйка.

Одну из стен спальни украшают фотографии большой дружной семьи Виктории. Здесь нет никакого концептуального подхода, но есть душа.

Младший сын Родион с удовольствием позировал фотографу. Но комфортное кресло облюбовала такса Лилу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На стене часы белорусского дизайнера в тематике «Алисы в Стране чудес».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Виктория коллекционирует фарфоровые статуэтки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Дизайнер Екатерина Ярославцева рассказала «КП», по каким ценам можно купить мебель из интерьера Виктории.

Кухонный гарнитур - 3900 рублей

Кожаный диван - 1980 рублей

Кресло - 1000 рублей

Мебель в гостиной - 1500 рублей

Встроенный шкаф-купе - 1300 рублей

Двухъярусная кровать - 600 рублей

Двуспальная кровать - 500 рублей

Люстра, настольная лампа - 130 рублей

Письменный стол - 220 рублей

Дизайнерские часы - 130 рублей

Дизайнерская ключница - 40 рублей