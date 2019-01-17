Александру Солодухе 60 лет: "Я на хайпе и со сцены не уйду"

С Александром Солодухой мы встретились в его резиденции - артист живет с женой Наталией и дочкой Варей в частном доме, в пяти минутах езды от Минска. В эти дни самый улыбчивый артист страны нужен всем.

- СМИ страны рвут на части, никому не отказываю. Голова кругом идет! - приглашает нас в дом заслуженный артист.

Певец с удовольствием чистит снег во дворе своего загородного дома. В здоровом теле – здоровый дух!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Александр, как планируете отмечать юбилей?

- Устраиваю грандиозный праздник в загородном кафе. Будет примерно 60 гостей: семья, друзья, соседи. Дружим с соседями всей нашей улицы и еще с двумя семьями на соседней. Приедут на юбилей и мои самые преданные поклонники: поклонница номер один - Ольга Ивановна из Речицы, Сережа и Наташа из Столбцов, дружим с ними порядка 15 лет. То они к нам в гости на шашлыки, в баню, то мы к ним. Из известных белорусов будут только мой лучший друг композитор Олег Елисеенков и Инна Афанасьева с супругом Сашей.

Гостей будет встречать повар и угощать аперитивом, а вместе с ним колоть сыр твердых сортов -его привезли специально из Вильнюса, нарезать хамон. Приглянулся такой формат на юбилее у друга, решил и у себя сделать. Думаю, для меня споет моя сестра Алла, сыновья Сашка и Антон, дочь Варечка. Ну и, конечно же, я - Саша Солодуха…

- Да, сынок, - отвечает Александр на звонок. - В феврале пока свободна любая дата, только на 8 февраля пришел заказ.

На стене в гараже у артиста красуется плакат Александра в полный рост.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Билет на юбилейный концерт на «Динамо» будет стоить 1 доллар»

- В 55 лет вы собирали «Минск-Арену», в 60 замахнулись на стадион «Динамо»…

- Да, с февраля нужно начинать подготовку: знакомиться с директором, договариваться о дате. Хочу собрать одну трибуну - всегда в ледовых дворцах и стадионах работаю на одну трибуну. Сцену не ставлю никогда. Свет мне тоже не нужен - люблю работать днем, когда солнце, когда вижу людей. В моих планах было собрать 20-25 тысяч, но, оказывается, обновленный стадион по кругу вмещает только 22 тысячи. Сколько придет - столько заслужил. Возможно, 5-10 тысяч. Сделаю ход конем - билет будет стоить 2 рубля!

1. Заслуженный артист Беларуси не может поверить, что разменял седьмой десяток. Александр молодо себя чувствует. И, как говорит, видно это и по глазам, и по лицу и по форме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если придет 10 тысяч, то это будет 10 тысяч долларов. Окупится?

- Не ставлю цели на этом концерте заработать. Моя цель - сделать сольник на «Динамо» в свой юбилейный год, спеть свой мегахит «Здравствуй, чужая милая!». Думаю, я это заслужил. А цена такая, чтобы все могли купить билет: от школьника до бабушки. Это мой подарок зрителям. Сначала думал сделать бесплатный вход, но это неправильно. Должна же быть хоть какая-то цена и билет с местом. Планирую концерт в июне, но точнее пока не скажу.

- В начале нулевых вам могли заплатить за выступление 70 тысяч долларов. Сейчас в вашем кругу есть такие меценаты?

- Да, был такой заказчик. Дней пять пел для него и его гостей (улыбается). Но уже давно такого не было. Я не прошу, и никто не предлагает. Но в этом и нет необходимости: все привык делать сам, ни в чем не нуждаюсь. Вот иду я летом по газону на своем участке и испытываю кайф: все это заработал честно, своими руками, в своей стране. Чувствую себя помещиком…

Александр и Наталия Солодуха встретились 15 лет назад. В этом году пару ждем еще один юбилей! Фото: личный архив

- Мы слышали, вы в декабре даже снизили гонорары?

- Ничего не снижал…Забираю все, что предлагают (улыбается). Предложили за две песни 300 долларов? Лучше поехать и забрать эти деньги, чем включать звезду и сидеть дома на диване! Ты приехал, подарил людям радость, они сказали тебе: «Спасибо!»Они смогли заплатить только эту сумму, и, по-моему, это не зазорно для артиста. Да, кто-то держит планку и выступает раз в месяц вот за такую сумму (показывает руками - Авт.). А остальные предложения пролетают мимо него. А Саша Солодуха забирает все!

Александр Солодуха всегда на позитиве. Артист признается, что негатив пропускает мимо себя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Посмотрите, какой снег потрясающий. Мама говорила, что, когда я родился (а это было в четыре утра в Подмосковье), шел вот такой снег. Красота-а…

- Но беречь себя тоже надо, вам же не 20 лет…

- Согласен. В 2019 году у меня впервые нет кассовых концертов. Такого не было с 2006 года - 12 лет без перерыва колесил по 120 городам Беларуси, дал несколько концертов в КЗ «Минск», два - во Дворце Республики, и по одному во Дворце спорта и «Минск-Арене». Обычно уже в октябре у меня расписаны кассовые концерты до мая, сейчас - ничего. Внутренний голос подсказал мне, что нужна пауза. Сегодня корпоративы, свадьбы, дни рождения, презентации в 4-5 раз бывают чаще, чем билетные концерты. Только в декабре было 33 новогодних заказа. Вряд ли есть еще такой артист в Беларуси. И все это своим трудом. Я же не принадлежу никому - ни Театру эстрады, ни филармонии, ни Финбергу, ни «Белконцерту». У меня свое ИП.

«Я на хайпе: меня везде зовут и хорошо платят»

- Как думаете, когда был пик вашей творческой карьеры?

- Каждое утро смотрю в зеркало, не понимаю и не принимаю эту цифру - 60…Не верю! Я не говорю шестьдесят - это не звучит из моих уст. 6:0 - высший балл в фигурном катании. Вот, так вот!

1 марта дай Бог будет 32 года, как я на сцене. Многим непонятно: «Как столько лет, уже четвертое десятилетие, Солодухе удается постоянно быть на плаву?» 27 лет назад ко мне пришла песня «Здравствуй, чужая милая», на которой заработал миллион долларов! Это был шок, мегапопулярность. Но не было такого количества кассовых и заказных концертов, понимаете. И с каждым годом их все больше и больше. Вот в чем парадокс!

Александр Солодуха признается, что трудности дают ему спортивную злость.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Думаю, потому что вы на хайпе!

- Да, наверное. Голые торсы, крылья бабочки, розовый костюм с крыльями, шпагат, цвет настроения черный, супергерой - я не отказываюсь от любых предложений.

- А ведь большинство артистов боятся быть смешными.Вы понимаете, что над вами многие посмеиваются?

- Это их проблемы! Товарищи комментаторы, вы сначала сделайте себя, добейтесь успеха! Я уверен, что те, кто достиг определенных высот, никогда не напишут плохого. Есть комментарии, которые могут мне даже что-то подсказать. А ненужное, гадости я стараюсь пропускать мимо себя. Это все не созвучно с моим внутренним миром, нашим домом, моей нынешней судьбой. Вокруг много завистников, но, к сожалению, так устроен мир! Я всегда с улыбкой парирую: «Ребята, кто вы? Придите ко мне и скажите это в глаза». Я же не прошусь в эти экстравагантные проекты - меня зовут! И я соглашаюсь. Глупо отказывать, если я в фаворе, да еще и хорошие деньги платят.

Вот говорят: «Он заставляет покупать билеты на свои концерты». Я не имею право никого заставить, я имею право предложить. Я бизнесмен в этой истории - выполняю директиву Александра Григорьевича Лукашенко. Как-то президент сказал: «Сейчас трудные времена, сейчас каждый директор должен стать министром торговли. Уметь продать свой товар, свой продукт». Вот что я делаю! Но по приказу - никому и никогда!

- Сколько осталось экземпляров? 30? Все забираю, - перебивает разговор телефонный звонок.

- Это звонили из журнала«Я на пенсии». Есть одна интересная задумочка: хочу гостям на стол положить пару номеров. С одной стороны - юмор, а с другой - в этом журнале вышло уж очень хорошее интервью с цветными фотографиями. Раньше ведь уходили на пенсию в 60! А тут в тему на столе журнал «Я на пенсии», - смеется Солодуха.

В доме артиста повсюду семейные фото. А в гостиной большой семейный портрет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы уже думали о том, когда уйдете со сцены?

- Нет, абсолютно. На сцене буду всегда. Когда пою «Здравствуй, чужая милая», в проигрыше говорю: «Вот уже поистине уникальная песня, сколько лет пою, везде одна и та же реакция. Я думаю, что петь эту песню буду до конца дней своих. А жить мне 99 лет. Так или нет?» И зрители подхватывают: «Так!» Настраиваюсь очень долго и жить, и петь. А сколько Бог отпустит, столько и будет. Надо себя беречь, если честно. Потому что дочка Варя маленькая, надо ее выучить и выдать замуж. Вот прямо сейчас решил, что в 2019 году будет только один кассовый концерт на стадионе «Динамо». Каждый год по сто, а в этом году один! Имею право! Хватит мне и заказных мероприятий. Если рвут и платят, нет времени даже сесть и обзвонить все фабрики, заводы.

«Меня очень заряжает, когда меня бьют»

- Может, из-за того, что Варе всего 8 лет, вы не ощущаете свой возраст?

- Конечно, Варя дает много сил. Молодо себя чувствую. И, по-моему, это видно по глазам, по лицу и по форме. Машина моей жены Наталии сейчас в ремонте, поэтому каждое утро отвозим Варечку в школу на моем джипе - я в роле штурмана. Захожу с дочкой вкласс и приветствую ее одноклассников: «Здравствуйте, дети, я Дед Мороз!» Все смеются.

Младшей дочери Варечке уже 8 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Вы так и не решились сесть за руль?

- Нет, это не моя история. В школе у нас было автодело, все мальчишки, засучив рукава, копались в моторе, и только один белоручка стоял в углу - Саша Солодуха. Зато по физкультуре и пению мне не было равных. Судьба была определена с детства. И институт, и работа в «Рыбнадзоре», и вердикт Михаила Финберга «профнепригоден» - все это нужно было, чтобы прийти к тому, кто я сейчас. Да, выгнали за профнепригодность из оркестра, чтобы стать первой звездой страны!

Меня только заряжает, когда бьют. Когда хвалят, ты расслабляешься. А когда удар ниже пояса, если ты сильная личность - а я себя таковым считаю - то выдерживаешь. Это дает хорошую спортивную злость: ну подождите, я вам докажу, кто я на самом деле! И это касается всего: от строительства дома до концерта в «Минск-Арене».

- Мне кажется, вас очень сложно задеть. Можете вспомнить, на что в последний раз обижались?

- Пожалуй, ни на что…У нас с супругой Наталией бывают разногласия, как и в любой семье. Но стараюсь сгладить острые углы. Эмоции бываю чрезмерные, думаю, от усталости. На Наташе- Варя, дом. Жена иногда излишне строга с Варечкой, я прошу ее быть помягче, ну и сталкиваемся на этой почве. Но это все мелочи. Самое главное - мы верны друг другу. Наташа может затаить обиду, а я ее учу: надо отпустить, забыть и идти дальше. Выказал свое недовольство, умылся холодной водой - и все. Мне помогает книга «Внутренний фэншуй», где написано: если держать мусор в доме неделями, будет зловонье. Так и счеловеком, который держит обиду. Нельзя обижаться, ревновать, завидовать. Надо жить правильно и праведно. Да, у каждого из нас в начале пути было море ошибок - эти браки (артист женат в третий раз. - Авт.), романы, алкоголь… Но важно учиться, совершенствоваться, расти. Да, где-то упал, но встал, отряхнулся и пошел дальше. Не получился один брак, нужно сделать выводы и не повторять ошибки в будущем. Жить с любимым человеком, заниматься любимой работой…Помню, как я прикладывался к бокалу. Раза три прощался с жизнью. Профессия ого-го какая, всегда на виду - психика не выдерживает. Через это многие известные люди проходят: и Стас Михайлов, и Валерий Леонтьев. Когда рухнул мой второй брак, много гулял. Но пацаны (двойняшки Саша и Антон от второго брака - Авт.) были всегда. Мне важно, чтобы дома было уютно, тепло, хорошо, это воспитано отцом и матерью. Гулена-гуленой, но ответственность за детей была. Но так бывает в жизни... Важно иметь внутренний металлический стержень, который не позволяет сломаться.

У Александра трое детей: двойняшки Александр (слева) и Антон от второго брака и дочка Варя от нынешней супруги Наталии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас выпиваете, но не переходите границу?

- Иногда, чуть-чуть могу выпить. Но не бывает такого, как раньше: концерт, банкет, утром просыпаешься в троллейбусном депо без дорогой гитары, дорогого костюма, сумки. И думаешь: Е-п-р-с-т! Нет, сегодня для меня бокал хорошего вина, хороший суп - это нормальные вещи. Кто-то вообще в завязке. Ну, вкусное - красное и белое сухое вино, а летом пиво!

- С каким настроением вступаете в седьмое десятилетие?

- С отличным! Такого дня в моей жизни еще не было. 18 января утром презентую свою песню в прямом эфире «Я люблю вас, белорусы», признаюсь в любви всему белорусскому народу. Надеюсь, найду силы встретить 7:0 с такой же улыбкой и в таком же состоянии. Ты не стареешь, если радуешься как мальчишка!

Еще лет 6 назад Александр Солодуха мог заработать 30 тысяч долларов за выступление. И отвезти семью на Мальдивы за 10 тысяч. Фото: личный архив