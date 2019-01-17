Зарплату выше 7000 рублей в Беларуси получают всего 13 тысяч человек

Официальная средняя зарплата в ноябре составила 994 рубля. Но Белстат решил чуть подробнее рассказать о том, кто и сколько получает.

Выяснилось, что самый распространенный зарплатный вариант в стране - от 600 до 800 рублей. Именно столько в ноябре получало 19,6% от всех работающих белорусов. Это примерно 851 тысяча человек, если исходить из того, что на начало ноября в стране числилось 4 млн. 342 тыс. работающих.

Но хватает и тех, кто может похвастаться более высокими заработками. Почти столько же человек (19,3%) получают от 1000 до 1500 рублей в месяц. Это не просто выше среднего, но и больше той самой заветной тысячи, к которой уже не первый год стремится правительство. Но есть суммы и побольше! Как вам, скажем, зарплата в 10 000 рублей в месяц? Как минимум столько получает 0,1% работающих белорусов. Это около 4300 человек. Еще 0,2% работающих (или примерно 8600 человек) получают от 7000 до 10 000 рублей. Еще 0,3% работников (то есть почти 13 000 человек) - от 5000 до 7000 рублей.

Но гораздо чаще встречаются все-таки варианты ниже среднего (см. инфографику). Более того, 3% работающих (примерно 130 000 человек) в ноябре заработали меньше 300 рублей. А это ниже минимальной зарплаты: в прошлом году она составляла 305 рублей, в этом - уже 330. Получать такую зарплату могут только те, кто работает не на полную ставку, иначе работодатель обязан доплатить им до минималки.

Какие зарплаты получают белорусыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сельхозработникам поднимут зарплаты вслед за строителями, педагогами и медиками

Повышение зарплат прописано в тарифном соглашении на 2019 - 2021 годы, которое подписали Минсельхозпрод, Белорусский профессиональный союз работников агропромышленного комплекса и Республиканский агропромышленный союз БелАПС. Размер доплаты зависит от специальности. Например, водители первого класса за фактически отработанное время получат надбавку минимум 25% тарифной ставки, водители второго класса - минимум 10%. Трактористы-машинисты в зависимости от класса (первый или второй) получат прибавку от 10 до 20%. У специалистов сельского хозяйства первого класса оклады вырастут на 50%, второго класса - на 30%.

Напомним, с этого года увеличились зарплаты и в строительстве, причем у некоторых специалистов сразу на треть. В прошлом году зарплаты подняли тем, кто работает в здравоохранении и образовании. Например, тарифные ставки и оклады педагогических работников и помощников воспитателей выросли на 20%, а оклады провизоров и фармацевтов - на 40 - 100%. Плюс в прошлом году зарплаты увеличивали и всем бюджетникам.

При этом и чиновники, и экономисты не раз говорили о том, что повышение зарплат возможно, только когда при этом растет и производительность труда. Иначе полученные, но не заработанные деньги будут давить на ценники и курс валют.