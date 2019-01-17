За убийство беременной прокурор запросила для неонациста 24 года заключения

Судебные прения по делу о нападении на цыган состоялись в Брестском областном суде 17 января. В убийстве по мотивам расовой и национальной вражды обвиняют 20-летнего пинчанина Андрея Б. Согласно выводам следствия, он в феврале 2018 года в Кобрине ранил ножом супружескую пару: 39-летнего мужчину врачи спасли, а 31-летняя беременная супруга умерла в реанимации от кровопотери.

- Несмотря на то, что в судебном заседании он неоднократно заявил, что признает свою вину, я буду исходить из того, что он признал только сам факт причинения им телесных повреждений и не признал умысел на убийство, - выступает в прениях гособвинитель, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Дарья Жук.

Кроме убийства с особой жестокостью, Андрея Б. обвиняют еще по четырем статьям: в разжигании расовой и национальной вражды и розни, распространении порнографических материалов в соцсетях, хулиганстве и покушении на убийство.

По совокупности преступлений прокурор запросила для парня 24 года колонии усиленного режима.

Супружескую пару парень преследовал с ножом. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Давать показания в суде обвиняемый отказался, но передал письменные заявления - в обоих он каялся в убийстве и признавал вину. Прокурор просила суд учесть это как смягчающее обстоятельство. Но и принять во внимание аудиозапись разговора в изоляторе временного содержания - так называемый «слуховой контроль».

- Обвиняемый рассказывал сокамерникам о мотивах и отношении к совершению этого преступления: «Цыгане эти - от них только одни проблемы. И в общем я не жалею о том, что сделал», - обратила внимание суда на этот факт Дарья Жук.

В суде прокурор также огласила, на каком основании следствие сделало вывод, что Андрей Б. придерживается неонацистских взглядов. Он их транслировал в соцсетях и обсуждал с друзьями. Среди его поисковых запросов - «Коктейль Молотова как сделать», фамилии современных неонацистов, неоязычников и представителей деструктивных движений. На страничке ВКонтакте - видео и картинки с оскорблениями в адрес христиан, евреев, мусульман, представителей «небелой» расы. В блокноте нарисована свастика и записан рецепт коктейля Молотова. А с друзьями парень обсуждал свои планы поджечь синагогу в Пинске.

Следствие пришло к выводу, что парень разделяет деструктивные неоязыческие, неонацистские взгляды. Фото: Следственный комитет.

На речь прокурора Андрей Б. никак не отреагировал, а после оглашения срока даже не поменялся в лице. Но и подавленным не выглядел.

– Уважаемый высокий суд, вы сами знаете, что я пережил. Я хочу, чтобы наказание было по всей строгости закона, - обратился к суду потерпевший, муж убитой.

Адвокат просил суд оправдать подзащитного по всем статьям, кроме убийства. По его словам, обвиняемый характеризуется положительно и раньше проблем с законом не имел, разве что один раз получил штраф за безбилетный проезд. Татуировки, которые следствие расценило как неоязыческие - это, как отметил адвокат, безобидные древние языческие символы, которые не подтверждают его принадлежность к деструктивным движениям.

- Я полагаю, следует принять во внимание возраст моего подзащитного. Преступления, в которых он обвиняется, он совершал всего в 19 лет. Как говорят психологи, определенные материалы экстремистского характера специально адресуются подросткам, у которых еще нет устоявшихся ценностей, и которые наиболее подвержены всему нестандартному, отличающемуся от общепринятой морали. Именно это и произошло с Андреем Б., - заключил защитник.

Последнее слово обвиняемый в суде не произносил. Приговор суд огласит 24 января.