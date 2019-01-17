2019-01-17T16:07:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За убийство беременной прокурор запросила для неонациста 24 года заключения

В суде 20-летний студент колледжа признал вину. А в изоляторе говорил, что не жалеет о содеянном
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Приговор 20-летнему пинчанину огласят 24 января.Приговор 20-летнему пинчанину огласят 24 января.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Судебные прения по делу о нападении на цыган состоялись в Брестском областном суде 17 января. В убийстве по мотивам расовой и национальной вражды обвиняют 20-летнего пинчанина Андрея Б. Согласно выводам следствия, он в феврале 2018 года в Кобрине ранил ножом супружескую пару: 39-летнего мужчину врачи спасли, а 31-летняя беременная супруга умерла в реанимации от кровопотери.

- Несмотря на то, что в судебном заседании он неоднократно заявил, что признает свою вину, я буду исходить из того, что он признал только сам факт причинения им телесных повреждений и не признал умысел на убийство, - выступает в прениях гособвинитель, старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Дарья Жук.

Кроме убийства с особой жестокостью, Андрея Б. обвиняют еще по четырем статьям: в разжигании расовой и национальной вражды и розни, распространении порнографических материалов в соцсетях, хулиганстве и покушении на убийство.

По совокупности преступлений прокурор запросила для парня 24 года колонии усиленного режима.

Супружескую пару парень преследовал с ножом. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Супружескую пару парень преследовал с ножом. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Давать показания в суде обвиняемый отказался, но передал письменные заявления - в обоих он каялся в убийстве и признавал вину. Прокурор просила суд учесть это как смягчающее обстоятельство. Но и принять во внимание аудиозапись разговора в изоляторе временного содержания - так называемый «слуховой контроль».

- Обвиняемый рассказывал сокамерникам о мотивах и отношении к совершению этого преступления: «Цыгане эти - от них только одни проблемы. И в общем я не жалею о том, что сделал», - обратила внимание суда на этот факт Дарья Жук.

В суде прокурор также огласила, на каком основании следствие сделало вывод, что Андрей Б. придерживается неонацистских взглядов. Он их транслировал в соцсетях и обсуждал с друзьями. Среди его поисковых запросов - «Коктейль Молотова как сделать», фамилии современных неонацистов, неоязычников и представителей деструктивных движений. На страничке ВКонтакте - видео и картинки с оскорблениями в адрес христиан, евреев, мусульман, представителей «небелой» расы. В блокноте нарисована свастика и записан рецепт коктейля Молотова. А с друзьями парень обсуждал свои планы поджечь синагогу в Пинске.

Следствие пришло к выводу, что парень разделяет деструктивные неоязыческие, неонацистские взгляды. Фото: Следственный комитет.

Следствие пришло к выводу, что парень разделяет деструктивные неоязыческие, неонацистские взгляды. Фото: Следственный комитет.

На речь прокурора Андрей Б. никак не отреагировал, а после оглашения срока даже не поменялся в лице. Но и подавленным не выглядел.

– Уважаемый высокий суд, вы сами знаете, что я пережил. Я хочу, чтобы наказание было по всей строгости закона, - обратился к суду потерпевший, муж убитой.

Адвокат просил суд оправдать подзащитного по всем статьям, кроме убийства. По его словам, обвиняемый характеризуется положительно и раньше проблем с законом не имел, разве что один раз получил штраф за безбилетный проезд. Татуировки, которые следствие расценило как неоязыческие - это, как отметил адвокат, безобидные древние языческие символы, которые не подтверждают его принадлежность к деструктивным движениям.

- Я полагаю, следует принять во внимание возраст моего подзащитного. Преступления, в которых он обвиняется, он совершал всего в 19 лет. Как говорят психологи, определенные материалы экстремистского характера специально адресуются подросткам, у которых еще нет устоявшихся ценностей, и которые наиболее подвержены всему нестандартному, отличающемуся от общепринятой морали. Именно это и произошло с Андреем Б., - заключил защитник.

Последнее слово обвиняемый в суде не произносил. Приговор суд огласит 24 января.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами
Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо
Футболист «Крумкачей» приговорен к 9 годам за незаконный оборот психотропов
СК: экс-директор Дворца спорта шесть лет брал взятки
Витебская прокуратура проверила горки: «Родители сами катались вместе с детьми, рискуя врезаться в столб»
Таксист в Минске искал клиентов для проститутки, она платила ему $50
Молодой мужчина избил мать бейсбольной битой, решив, что она украла чужой кошелек
ДТП в Витебске: рейсовый автобус пробил опору моста и повис в воздухе
Президент Зимбабве встретился с Лукашенко
Виктория Азаренко в паре с австралийкой Эшли Барти вышла во 2-й раунд Australian Open
В Мозыре будут судить токсикомана за убийство 4-летней давности
В Бресте пес нашел хозяев, 10 месяцев путешествуя по автобусам
В Минской области 17 января ограничат движение на трех участках трасс
Погода на выходные: крещенских морозов не будет
В Гродно при пожаре в многоэтажке спасли 2 человек, 43 эвакуированы
БНР-2019 планируют отпраздновать на стадионе «Динамо»
Гомельские чиновники выйдут на лыжню
Поскользнулся… под колеса. В Вилейском районе пешеход спровоцировал ДТП
"Белоруснефть" к 2020 году установит больше 150 зарядных станций для электромобилей
20-летний ипэшник в Минске обманул почти на $35 тысяч десятки людей и юрлиц
В вузах отменят "Историю Беларуси", но будут изучать "Государственность"
ГАИ: 17 января не ставьте машины под деревьями, откажитесь от поездок