С 1 февраля социально опасное положение детей будут определять по-новому

В Беларуси число семей, которые официально называют социально опасными, или СОПами, плавающее. На начало 2017 года на учете как социально опасные стояло почти 28 тысяч семей, за год до этого более 5 тысяч детей временно забрали от родителей.

Сейчас в СОПы семья может попасть, если подходит под один из шести критериев, прописанных в постановлении Минобразования. С 1 февраля критериев станет в два раза меньше, а регулировать будет не только Минобразования, но и правительство. «Чтобы избежать субъективности», - объясняют в министерстве.

- Общие критерии постановки в СОП остались неизменными, - говорит главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы министерства Елена Симакова. - Прежде всего, это неудовлетворение жизненных потребностей детей, когда несовершеннолетние не обеспечены едой, кровом, проживают в условиях, где есть опасность для их жизни.

Среди шести критериев, которыми руководствуются последние недели, следующие: родители не исполняют свои обязанности по воспитанию, обучению или содержанию ребенка, злоупотребляют родительскими правами, отрицательно влияют на поведение ребенка, жестоко обращаются с несовершеннолетним, несовершеннолетний совершает правонарушения, находится в неблагоприятных условиях. Посмотрим со специалистом, что изменится с 1 февраля.

- Был критерий «несовершеннолетний совершает антиобщественные действия», и там показатели: рост нарушения дисциплины, увеличение пропуска занятий, - приводит пример Елена Симакова. - Сейчас мы говорим, что причины антисоциальных поступков лежат в семье. И это определено критерием «родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка». То есть не сами по себе прогулы, а именно то, что ребенок привлекался к административной ответственности. Критерии изменены, чтобы исключить субъективизм, а также, чтобы наличие этих критериев можно было подтвердить документально.

В СМИ нередко появляются истории о том, как в социально опасные записали за беспорядок или пустой холодильник дома.

- Уменьшение критериев с этими историями не связано?

- Конечно, работая над постановлением, мы это все держали в голове и представляли, что у нас есть на практике. Рабочая группа изучала в том числе и обращения граждан, публикации в СМИ.

Несколько месяцев назад Елена Симакова говорила на пресс-конференции:

- В этот документ мы пытаемся вложить все основные положения о том, что семья - это институт, который может сам воспитывать детей и должен это делать. Вмешательство возможно только в крайнем случае, когда есть угроза для детей.

В целом критерии близки к предыдущим, и как отразится их изменение, сможем судить позже.