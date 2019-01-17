Состав удобрений и 10 фур фруктов за прошлый год: президенты Беларуси и Зимбабве обсудили потенциал двусторонних отношений

Из самолета Мнангагва вышел, укутавшись в зимнее пальто и шарф в цветах своего национального флага, на голове - шапка-ушанка. Его встретил управделами президента Беларуси Виктор Шейман - именно он курирует отношения с Зимбабве.

Эта страна когда-то считалась одной из богатейших в Африке, а сегодня - одна из беднейших стран в мире, страдающая от низкого уровня жизни, гиперинфляции и резкого роста цен на топливо. Страна отказалась от национальной валюты - зимбабвийского доллара - после рекордной инфляции, достигавшей 231 000 000%. На этой неделе в Зимбабве из-за роста цен на топливо начались беспорядки. В столицы государства власти отключили интернет, а в минувший вторник на улицы вывели армию - в результате беспорядков погибло несколько человек.

Из самолета Мнангагва вышел, укутавшись в зимнее пальто и шарф в цветах своего национального флага, на голове - шапка-ушанка. Фото: БелТА.

Час аренды самолета - 74 тысячи долларов

Несмотря на проблемы внутри страны, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва продолжает свое длительное турне. На днях он был в России - встречался с Владимиром Путиным.

Мнангагва летает на одном из самых роскошных самолетов в мире: Boeing 787 Dreamliner в эксклюзивной vip-компоновке называют «дворец с крыльями». Такой борт стоит 300 миллионов долларов, а час аренды обходится в 74 тысячи долларов. А учитывая, что в турне президент проведет две недели (после Беларуси он отправится в Азербайджан, Казахстан и на форум в Давос), стоимость всего перелета может обойтись в 25 миллионов долларов! Огромный лайнер рассчитан всего на 40 пассажиров. В самолете есть ванная комната, роскошная спальня с огромной кроватью, гардероб, столовая, гостиная и кухня, а также дворецкий, уровень услуг которого «соответствует стандартам семизвездочных отелей».

Спальня Boeing 787 Dreamliner в эксклюзивной VIP-компоновке. Фото: airteamimages.com.

За прошедший год мы купили в Зимбабве 10 фур фруктов

«Выход на высочайший стратегический уровень сотрудничества», «динамично развивающиеся отношения между странами», «значительный потенциал взаимодействия», «реализация совместных проектов» - такие обтекаемые фразы являются спутницами любых официальных переговоров, звучат они и сейчас. Беларусь заявляет, что хочет поставлять в Зимбабве грузовики и тракторы, участвовать в совместных проектах в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, строить там мясомолочные комплексы, логистические центры, электростанции, добывать полезные ископаемые.

- Вы очень емко определили путь развития страны, заявив мировому сообществу, что Зимбабве открыто для бизнеса, - сказал Александр Лукашенко обращаясь к Эммерсону Мнангагве, передает БелТА. - Полагаем, что такой подход положительно скажется на реализации белорусско-зимбабвийских совместных проектов. Как меня информируют, вы поставили перед собой задачу за короткий срок вывести страну на лидирующие позиции в Африке по темпам экономического роста.

Президент уверен, что у Зимбабве есть все необходимое для быстрого экономического роста и решения первоочередных проблем, для того, чтобы одеть и накормить людей.

- Беларусь открыта для диалога по всем интересующим вас вопросам. Мы готовы к предметному обсуждению направлений взаимодействия для увеличения двустороннего товарооборота, - заявил Александр Лукашенко.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возложил цветы к монументу Победы в Минске. Фото: "Минск-Новости".

Однако на сегодняшний день особо похвастаться нечем. Оказалось, что нынешний товарооборот - это сущие слезы! Так, за весь 2018 год мы продали в Зимбабве только небольшое количество калийных удобрений - выручили 1,66 миллиона долларов. Объем Белстат не называет, но если разделить общую стоимость на стоимость тонны на середину 2018 года (384 доллара), получится 4300 тонн. То есть это примерно 60 вагонов-хопперов по 70 тонн в каждом - то есть, по сути, всего один железнодорожный состав. Все остальное - сущая мелочь: на 48 тысяч долларов продали автомобильных запчастей, на 21 тысячу - коробок передач, на 9 тысяч долларов - 5 двигателей.

Мы же покупали в Зимбабве только фрукты: 170 тонн апельсинов (это примерно 8 фур) - по доллару за килограмм. Примерно по такой же цене купили две фуры (37 тонн) грейпфрутов. Вот и вся торговля.

Александр Лукашенко принимает президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Фото: пресс-служба президента Беларуси.

Александр Лукашенко оценил итоги встречи с африканским гостем как плодотворные:

- Главное - мы договорились с президентом, что к моему визиту в Зимбабве подготовим ряд конкретных контрактов, которые две страны должны будут осуществить уже в этом году. В скором времени мы ожидаем значительного прогресса не только в двусторонней торговле, но и в сотрудничестве в сферах частного бизнеса, промышленности и сельского хозяйства, добычи природных ресурсов, образования, - подвел итог Лукашенко.

Завтра президент Зимбабве отправится на встречу с представителями белорусского бизнеса.