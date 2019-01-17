2019-01-17T16:16:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Бабушка, которую внучка заперла на балконе: «Спасибо, что спасли, ничего не сломав»

Ребенок в этот момент был один в квартире, а на плите готовилась еда.
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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В Фаниполе годовалая внучка закрыла бабушку на балконе 10-го этажа Фото: vk.com/fanipolbyВ Фаниполе годовалая внучка закрыла бабушку на балконе 10-го этажа Фото: vk.com/fanipolby
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Необычная история произошла утром 13 января в городе Фаниполь. В доме №2 по улице Богдашевского годовалая девочка закрыла свою бабушку на балконе 10-го этажа.

- Бабушка вышла на балкон, а внучка, видимо, из интереса, она же маленькая, повернула ручку двери и закрыла ее. В доме она оказалась одна, родители были в отъезде, - рассказывает старший пожарный аварийно-спасательной части №3 города Фаниполь Владислав Хмыз.

Пожарный, который спас бабушку, говорит, что она пробыла на балконе около часа Фото:vk.com/fanipolby

Пожарный, который спас бабушку, говорит, что она пробыла на балконе около часа Фото:vk.com/fanipolby

Кроме того, на плите еще и варилась еда, так что бабушка вдвойне испугалась. Она начала звать на помощь с балкона, и прохожие, услышав крик, вызвали спасателей МЧС.

- В городе две части МЧС. Из одной на место выехали мы, из другой привезли коленчатый подъемник. Я поднялся на нем наверх, перелез на балкон. С помощью топора и монтировки открыл окно, залез в квартиру и открыл дверь балкона, - вспоминает Владислав Хмыз. - Женщина пробыла на балконе около часа. Говорила, как хорошо, что на балконе была курточка летняя, она ее и накинула. Когда лез в окно, внучка стояла и плакала, а когда открыл дверь и вышла бабушка, ребенок стал смеяться. Женщина паниковала, что еда на плите, а внучка одна. Но плита электрическая, задымления и возгорания не было. Она нас поблагодарила, особенно за то, что спасли ее, ничего не сломав.

Никто не пострадал, да и еда не подгорела.

А ЕЩЕ СЛУЧАЙ БЫЛ

Двухлетняя девочка закрыла маму на балконе 13-го этажа

В 2012 году в Гомеле произошел похожий случай. Семья собиралась ужинать, мама жарила блины, но вышла на балкон вывесить постиранное белье. Двухлетней малышке захотелось поиграть, она повернула ручку балконной двери и закрыла маму. Та стала просить открыть дверь, но тщетно.

Мама стала кричать с балкона 13-го этажа, прохожие вызвали МЧС. Балконную дверь открыли слесарным инструментом. Блины в это время сгорели и задымили комнату, но огонь вспыхнуть не успел, квартиру нужно было просто проверить.

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