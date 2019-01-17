Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе третий раз подряд вошел в призеры «Дакара»

На 9-м этапе «Дакара» лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» в третий раз подряд финишировал в тройке самых быстрых. На сей раз Вязович со своим экипажем стал вторым (спецучасток проехали за 4 часа 33 минуты) вслед за россиянином Эдуардом Николаевым - отставание составило 14 минут.

- Вышли на трек первыми, и здесь трудно пришлось штурману, - рассказал Сергей Вязович. - Пока он выбирал направление в сомнениях, я, как пилот, нервничал и перестраховывался. В итоге из-за долгого принятия решения, куда ехать, мы подсели на одном из пиков. Скорость была неподходящая, и мы подвисли на верхушке, но откопались за минут пять. За 20 - 30 километров до финиша вошли в горную часть, где было узко для грузовиков. Дима Сотников сдавал задним ходом, и впереди, как показалось, лежал «Ивеко». На финише узнали, что это был грузовик Федерико Виллагры. Последний участок шли неуверенно, рвано и нервно.

Еще два белорусских экипажа финишировали в первой десятке (стартовали 13 грузовиков): Вишневский - седьмой (причем они потеряли время, когда в них на «Татре» врезался чех Мартин Коломы), Василевский - восьмой.

В генеральной классификации перед завершающим этапом Сергей Вязович находится на шестом месте. Чтобы занять пятую строчку, ему надо обойти чеха Алеша Лопраиса - отставание составляет 14 минут. Такой отрыв вполне реально отыграть. Василевский и Вишневский идут на 8-м и 11-м местах соответственно.

Экипаж под управлением Сергея Вязовича стартует сегодня 17:19:00 по минскому времени (в 9:19:00 по местному времени), экипаж Александра Василевского отправится со старта - в 17:21, экипаж Алексея Вишневскогов 17:23:30.

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