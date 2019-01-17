БПЦ про неправильное отношение к купанию в проруби на Крещение: «Люди не избавляются от грехов, но еще больше их берут на свою душу»

- Мы не против освящения купелей как таковых, мы против злоупотреблений. Когда люди думают, что можно не молиться, не поститься, не читать Священное писание, не верить, не творить добрые дела, а окунулся, поплескался с визгом в холодной воде - и грехи тебе простились якобы. Разумеется, это суеверное отношение. Люди не только не избавляются от своих грехов, но еще больше их берут на свою душу, - комментирует председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоирей Сергий Лепин.

В этом году в Бресте православные священники не будут благословлять проруби для купания на Крещение. Председатель миссионерского отдела Брестской епархии Белорусской православной церкви Павел Юрченя объяснил это решение:

- В церковной среде существует достаточно веское мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются, скорее, частью народных традиций, - говорит священник.

В Минске решение брестских священников поддерживают. Протоирей Сергий Лепин напомнил, что вода во всех православных церквях страны, в том числе в Бресте, будет освящаться по-прежнему: ее можно набрать для того, чтобы попить или окропить дом.

Такое купание в проруби священники называют «предосудительным оголением».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- В Минске все по-прежнему, купели будут освящаться там, где это удалось согласовать с властями и МЧС. Но обряд не подразумевает, что люди будут в воде купаться. Речь идет о том, что этой водой можно окропляться самому или кропить жилище. Окунуться в ледяную прорубь - это, скорее, народный аттракцион. В теории в этом нет ничего плохого, но на практике в этом много злоупотреблений. Особенно когда в воду лезут пьяные. Не сбрасывать со счетов предосудительное публичное оголение, неоправданные риски, - заключил Сергий Лепин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музыканты ансамбля «Белорусские песняры» уже много лет на Крещение окунаются в прорубь. Зачем?

- Православные христиане окунаются в крещенскую прорубь, подобие реки Иордан, чтобы очистить себя от грехов. Она так и называется - иордань. Я делаю это по религиозным убеждениям, мой коллега Владислав Мисевич - чтобы проверить себя на выносливость. Но у нас есть преимущество, мы каждое утро обливаемся холодной водой, - рассказывает «Комсомолке» Александр Катиков, бас-гитарист и вокалист ансамбля «Белорусские песняры». - Мы ждем этого дня целый год! Если у человека есть потребность, то пусть он в иордань окунется, а потом, если захочет, придет в церковь. Раньше мы делали это, значит, надо продолжать традицию.

Музыканты «Белорусских песняров» регулярно закаливаются и каждый год на Крещение погружаются в иордань.

- Я человек нерелигиозный, мне нравятся физические ощущения от купания в проруби. Эта традиция соблюдается столетиями. И она уж точно лучше, чем в очереди за водкой стоять, правильно? А каким смыслом ее наполнить, каждый решает сам для себя - для здоровья, для души или просто для общения. Между прочим, плохих людей возле проруби я не видел, - дополняет Владислав Мисевич.