2019-01-17T19:07:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Теперь ремесленники могут копить на пенсию, а ипэшники - не платить за время без работы

Если ремесленник будет вносить 95,7 рубля в месяц, то получит пенсию как минимум в 216 рублей.
Таисия САВИНА
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Ранее самозанятые не могли платить взносы, а ИП, напртив, платили даже когда не работалиРанее самозанятые не могли платить взносы, а ИП, напртив, платили даже когда не работалиФото: Валентина ГИЛЕВИЧ
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В конце прошлого года президент подписал указ №500, который коснулся самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Новые правила действуют с 1 января. «Комсомолка» узнала, что для них изменится.

Самозанятые смогут платить взносы в ФСЗН в размере 29% от минималки

К самозанятым относятся, например, ремесленники и владельцы агроусадеб. Специалисты ФСЗН рассказали, что в первые две недели после выхода указа к ним с вопросами уже пришло более 200 человек.

Что дает новый указ? Самозанятые белорусы имеют возможность платить взносы в ФСЗН и копить на приличную пенсию. Раньше они могли рассчитывать лишь на социальную пенсию в 107 рублей. Теперь будут платить 29% от минимальной зарплаты в стране (это 95,7 руб.) и зарабатывать на минимальную пенсию в 216 рублей. Чтобы начать платить взносы, нужно прийти в фонд по месту регистрации с паспортом и документом, подтверждающим ведение бизнеса (например, квитанцией об уплате единого налога), написать заявление и получить уникальный номер налогоплательщика (УНН). И начинать платить взносы.

Ипэшники могут не платить, если не работали

Индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты обязаны вносить взносы в ФСЗН, но теперь могут не платить их за время, пока не вели бизнес.

До 1 марта этого года ИП должны были внести 1281 рубль за работу в 2018-м, и не важно - работал ты или нет. Теперь же за периоды простоя разрешили не платить. Но не перестанут ли ипэшники на радостях вообще платить взносы?

- Да, такие опасения есть, - признают в Фонде соцзащиты. - Но тотального контроля не будет. Контроль будет осуществляться в первую очередь при ликвидации ИП и при подаче форм персонифицированного учета, где задекларирована или не задекларирована их деятельность. Для этого будем запрашивать движения на банковских счетах и сверять их с данными налоговых органов.

Тем ИП, которые решат сделать вид, что не работали, грозит выплатить не только всю сумму долга перед ФСЗН, но и штраф в размере 20% от нее, и пеню.

Второй вопрос, не обеднеет ли из-за этого бюджет фонда? Специалисты уверяют, что нет: планируется, что поступления в фонд от ИП и самозанятых после указа останутся на том же уровне - 1% от всех взносов (около 123 млн рублей). Просто станет меньше сумм от ИП, а больше - от самозанятых.

СЧИТАЛКА «КП»

Сумму взносов за 2018 год для ИП считаем так: за полный год работы 35% от 305 рублей умножаем 12 месяцев, получается 1281 рубль. За 2019 год получится чуть больше из-за выросшей минималки: 35% от 330 рублей * 12 месяцев (или меньше, если бизнес вели не все время) = 1386 рублей. Рассчитать суммы можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте ФСЗН.

Для самозанятых формула будет такая: 29% от 330 рублей * 12 месяцев = 1029,6 рубля.

Если платить меньшую сумму, то страховой стаж вы все равно получите. Но он будет пропорционален выплаченной сумме, заплатили за три месяца - и стаж получите три месяца.

КСТАТИ

Минимальный период уплаты страховых взносов сейчас составляет не менее 17 лет и увеличивается каждый год на 6 месяцев. К 2025 году он будет 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Но при этом у вас должен быть и трудовой стаж не менее 20 лет.

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