«Стоишь позади Шнура на сцене «Олимпийского», а перед тобой - 60 тысяч глаз»

Еще недавно Георгий Бизюк снимал строевую подготовку в армии, а теперь его просят сделать видео Нойз МС и группировка «Ленинград». В копилке у белоруса - съемки знаменитого концерта в поддержку рэпера Хаски «Я буду петь свою музыку», проекты с Анной Бонд, социальные и культурные программы.

Из юристов - в спецназ, а оттуда - в режиссеры

25-летний Георгий Бизюк родился в Ошмянах, поступил на факультет права в БГЭУ. Но сейчас получает второе высшее по специальности «режиссура» в Академии искусств и влюблен в новую профессию:

- Если нужно будет снять розового крокодила в зеленых тапочках - мы найдем и снимем его. И операторов расставим так, что, если вдруг один умрет, ролик все равно выйдет, - смеется Георгий.

Съемкой парень увлекся в университете: для конкурса «Осенний марафон» нужно было видео.

- Я снимал с профессиональным оператором ролик про бесплатный проезд для студентов в стиле «Карты, деньги, два ствола». Бюджет был смешной - 60 - 80 долларов. Зато опыт - бесценный!

Знания о съемках, полученные в университете, сыграли потом важную роль. Ролик для группы NIZKIZ на фестивале Лидбир-2018

На 5-м курсе Георгий устроился проект-менеджером в компанию, которая занималась видеопродакшеном, но развернуться не успел - призвали в армию, в спецназ.

- В армии я подружился с Женей, с которым сейчас и работаем. Он раньше снимал свадьбы, корпоративы и паркур. У него тоже нет подходящего образования. Он оператор, но каких-то доильных машин.

Парней попросили снять фильм об испытаниях на краповый берет: 15 километров по пересеченной местности, стрельба, полоса препятствий…

- Как-то утром приезжает МАЗ, взводный кричит: «Быстрей, где тебя носит!?» Оказывается, марш-бросок уже начался. В казарме вскакиваю в кроссовки, хватаю камеру, догоняю солдат... Съемки прошли успешно, и потом я снимал видео для внутреннего пользования.

«Сделал видео Noize MC и стал снимать его концерты»

В феврале 2018 года армейские друзья Женя и Гоша собрали команду в пять человек, сначала снимали на свои камеры, потом арендовали более мощную технику. В концертные съемки парни попали благодаря любви к брестской группе “Дай Дарогу!”.

- Мы сами связались с «Дай Дарогу!» и предложили им снять концертное видео. Получился целый фильм! Мы подружились и начали снимать другие видео группы. Скажу честно, таких диких слэмов (прыжки и столкновения фанатов на танцполе. - Авт.), как у них, я нигде больше не видел!

Дай Дарогу - Помоги. Автор: "Krokfilms"

После видео для “Дай Дарогу!” музыканты из группы Nizkiz попросили съездить с ними на фестиваль Lidbeer в Лиду и снять ролик. А на фестивале ”Рок за Бобров” жизнь свела с еще одним поклонником “Дай Дарогу!” - российским музыкантом Noize MC. Ивану Алексееву (настоящее имя Noize МС) они сделали видео с фестиваля, после этого Иван попросил их снимать свой минский концерт, а потом и большой концерт в Москве в честь 15-летия группы.

15-летие группы Noize MC. Автор: "Krokfilms"

Чтобы все прошло идеально, ребята нашли десяток дополнительных операторов, но долго подбирали подходящее оборудование. В итоге нашли спонсоров, которые предоставили его бесплатно.

- Это был огромный и безумно дорогой чемодан с двумя десятками камер. Мы молились, чтобы он случайно не упал, - смеется Георгий. - Чемодан не упал, в отличие от меня. Я на бегу снимал выступление с моноподом (штатив для камеры. - Авт.) и камерой, не заметил барьер и распластался перед сценой. Лежал и не мог понять: мне больно или смешно? Синяк был на всю грудь, но камера чудом уцелела. Зато видео получилось крутым!

C Noize MC во время съемок концерта в честь 15-летия группы. Фото: личный архив героев публикации.

Баста, Нойз, Оксимирон и отсутствие магии

Нойз МС предложил снять свое выступление на концерте в поддержку арестованного рэпера Хаски «Я буду петь свою музыку». До концерта оставалось полтора дня, а участниками были Oxxxymiron, Баста и Нойз. Пришли поддержать концерт Андрей Бледный из 25/17, Face, Вера Полозкова и многие другие.

Но снимать оказалось непросто:

- Иногда магия случается, а иногда нет. Этот концерт не был той самой магией, легко и само собой не получалось. Да и публика там была поспокойнее. А до концерта я пытался найти Ваню Алексеева в гримерках и сразу на входе познакомился с Оксимироном. Потом увидел Басту, Бледного из 25/17 и еще целую банду. Все непринужденно болтали, и это было круто! Позже за кулисы попытался пробраться Фэйс, но его не пустили охранники - не было специального браслета.

Выступление Noize MC на концерте в поддержку репера Хаски . Автор: "Krokfilms"

Не обошлось без приключений: в 4 часа ночи после концерта сломался монтажный компьютер. А видео должно быть смонтировано в 12 часов дня. Помощь пришла откуда не ждали:

- Я уже начал терять надежду, когда увидел в соцсети старого знакомого. Вспомнил, что он лет десять назад хотел заняться видеопродакшеном. Написал ему, и оказалось, что он живет Москве! Через час мой напарник Женя уже был у него и монтировали видео.

К съмке концерта Сергея Михалка пришлось готовиться...за 2 часа! Фото: личный архив героев публикации.

А дальше пошло-поехало: после концерта в поддержку Хаски были съемки концерта «Ленинграда» в Минске и два больших концерта в московском «Олимпийском»…

Видео-отчет для группировки Ленинград. "Минск-Арена", декабрь 2018 года.

- Забавно снимать тех, кого ты сам слушал на студенческих тусовках. Стоишь на сцене «Олимпийского», на сцене - Шнур, а перед тобой - 60 тысяч глаз. Просто нереально! - говорит Георгий.

С Сергеем Шнуровым. Фото: личный архив героев публикации.

С виду все идет гладко, но за успешным бизнесом стоят бессонные ночи и нервы:

- Раньше мы на монтаж одного отчета концерта могли потратить неделю, сейчас - один день. Но мы работаем днем и ночью. Режим дня сбивается, не можешь уснуть до 5 утра, а в 9 утра нужно идти на встречу, вечером снимать концерт, потом его монтировать. А еще учеба! Это бешеный режим, но посидишь день дома без дела - кажется, что крыша едет, - говорит Георгий.

ЧТО ПОЧЕМ?

Цены на видео зависят в первую очередь от оборудования и специалистов. Обычную камеру можно арендовать за 40 долларов, а если использовать кинокамеру, то стоимость ролика вырастает в разы. Для примера: снять неплохое студийное видео можно за 500 долларов, но если снимать на кинокамеру, где нужно много света, то цены будут уже от 5 тысяч долларов. Снять клип можно от 2 - 3 тысяч долларов. Аренда студии - около 100 долларов в день. Суммы увеличатся, если нужны профессиональные актеры, реквизит, гримеры, специалист по локациям и сами локации, питание на съемках. За свет и дым тоже нужно доплачивать.