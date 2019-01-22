Вирусолог Николай Полещук: Вирус герпеса чаще проявляется у холериков

Во время нашего предыдущего интервью про инфекции и последствия прививок три с половиной года назад Николай Николаевич вылечил мою затяжную простуду и сильный кашель (мне тогда хватило одной таблетки!) короткой фразой: «Так это у вас не ОРВИ и не ОРЗ, а аллергический кашель». И тут же по телефону посоветовал знакомому, который мучился с коленным суставом и связками, проверить простату…

- Николай Николаевич, и многим вы так с ходу помогаете?

- Не все так просто (улыбается). Иногда мало видеть человека. Считается, что на каждом из нас единовременно находятся порядка 500 микробов, и это норма. А в природе их несколько миллионов, многие неизвестны. Когда я начинал преподавать, был определен только гепатит А и В, а сейчас - С, D, Е, F, G.

Микробы тоже эволюционно жили с нами все время и за сотни лет менялись, но не принципиально. Поменялись условия нашей жизни - мы находимся в теплой квартире, выходим на холод разогретые - не каждый иммунитет выдержит.

- Один из постулатов Гиппократа гласит: вылечи, облегчи участь или успокой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жители сельской местности более закаленные и выносливые, быстрее адаптируются ко всему. Кроме микробов есть еще грибы, вирусы, которые стимулируют наш иммунитет. Многие из них с нами с самого рождения - от прохождения родовых путей матери.

- А кажется, вирус - значит, заразился.

- Приведу пример: представим, что стерильную мышку поместили в стерильное безмикробное пространство. Там она живет несколько месяцев, а когда ее выпустят, она сразу погибнет - иммунитет нулевой. Так что если рядом с маленьким ребенком начинают кашлять и чихать (если это не острая фаза болезни!) - это не всегда плохо. Стерильные дети, которых берегли до трех лет, в саду порой начинают часто болеть. А родители, увидев температуру 38, начинают пичкать своих чад антибиотиками, которые против вирусов бессильны.

- Иногда приходит человек в депрессивном состоянии, я уже знаю: или кто-то умер, или семейные неурядицы. Это два глубоких ранящих фактора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У меня был коллега, шведский врач, он рассказывал, как его мама лечит его детей: вначале она смотрит на выделения из носа, когда они жидкие и светлые - это вирус, а когда стали желтые или зеленые - присоединилась бактериальная инфекция. И только тогда она назначает антибиотики.

Он даже гордился, сравнивая: мол, вы назначаете антибиотики с третьего дня, а мы по клинике - нередко и через неделю. Я пытался обсудить это с нашими лечебниками, но получил логичный отпор: «Как это не назначить антибиотики, если у ребенка 40 температура? Кто потом будет виноват?» Наши медики обоснованно стараются придерживаться протоколов лечения.

«Нечастые проявления герпеса стимулируют противоопухолевый иммунитет»

- Нередко простуду сопровождают высыпания герпеса. Одни сразу начинают глотать таблетки, другие знают, что вирус из организма не уберешь, нечего убивать печень - и так пройдет...

- Герпесом инфицировано более 90% людей, часто он попадает к нам еще во время родов от матери. И живет в нас. Если условия жизни комфортные - он и не проявляется. Подходы к герпесу разные. Я спрашиваю пациентов - как часто высыпает?

Раз-два в год, на мой взгляд, это норма. Есть научно обоснованные доказательства, что нечастые проявления герпеса даже полезны - таким образом он стимулирует противоопухолевый иммунитет, считается, что у таких людей меньше злокачественных заболеваний. Герпес выскочил - иммунные клетки активируются и блокируют его. И если где-то в организме возникают единичные злокачественные клетки - иммунные клетки атакуют и их, они уже натренированы.

- А если герпес высыпает каждые два месяца?

- Шесть раз в год - это много, тогда ищи, где в организме проблема, что выбивает вирус из дремлющего состояния. Частые проявления герпеса - это показатель низкого иммунитета, который что-то душит. Найдите скрытую причину, где поломка? И вместо того, чтобы шесть раз в год пить таблетки, устрани причину, и герпес сам уйдет. Если, конечно, не будешь нырять в холодную воду зимой.

- У некоторых герпес высыпает, как только приезжают на море.

- Это, скорее, от солнца, а также от соляриев - они провоцируют иммунную систему.

- Из опыта ваших пациентов - какая может быть поломка?

- Где-то скрытый воспалительный процесс: гланды, рот, урогенитальный тракт, кишечник - ищи и блокируй процесс. Кстати, существует перекрестный иммунитет: если чаще выявляется герпес второго типа - на половых органах, значит, на губах - первый тип - скорее всего, высыпает реже. И наоборот. Но герпес может и головной мозг поражать, и внутренние органы, и нервную систему, и летальные случаи бывают при сниженном иммунитете. У больных СПИДом, тех, что не лечатся - в рост идет и герпес, и грибы, и все остальное, что у здорового человека в спящем режиме.

- Может ли человек ходить с проявлениями герпеса, не зная о них?

- Все зависит от реактивности организма: могут быть пузыри, а может не быть ничего. Я наблюдал случаи, когда анализ на культуру клеток показывает вирус герпеса. А у человека никаких проявлений. Идет к доктору - а что лечить, когда проявлений никаких?

- Ты вначале найди своего доктора, которому доверяешь и который назначит анализы, чтобы потом их расшифровать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда важно просто успокоить человека. Один из постулатов Гиппократа гласит: вылечи, облегчи участь или успокой. Потому что иногда те, которых не успокоили, все же решают пить таблетки, а потом приходят с жалобами: «Вот, уже три курса пропил, не помогает…» Если каждый раз при герпесе пить таблетки - выработается резистентность, устойчивость к препарату, а потом разнесет все губы.

- Психосоматика, настроение могут влиять на проявления герпеса?

- Очень сильно. Иногда приходит человек в депрессивном состоянии, я уже знаю: или кто-то умер, или семейные неурядицы. Это два глубоких ранящих фактора, безошибочно попадаю: после такого человек часто начинает болеть. Я советую в первую очередь успокоиться, сходить в храм, прийти в равновесие, а потом заниматься болячками. Иначе все таблетки будут, как вода. Самое страшное, когда человек все держит в себе - беды изнутри подрывают наше здоровье…

- Читала, что высыпания герпеса чаще появляются у блондинок…

- Я, честно говоря, не анализировал. Знаю, что чаще он проявляется у холериков - они быстрее и сильнее реагируют на стрессы, к ним и цепляется.

- При герпесе можно брать больничный, чтобы не распространять заразу?

- Давайте примерим на себя: ну, маленькая болечка на губах, ну куда ты будешь изолироваться? Встал - прижег спиртосодержащим антисептиком, включая, например, банальный одеколон.

- Герпес - одеколоном?

- Да, лучшее лекарство. Если сразу схватишь, может и пройти. Если высыпало побольше, тоже не будешь дома сидеть. Вот вы говорите - мазь, но некоторым она помогает, а у некоторых еще сильнее провоцирует разрастание. Герпес нужно подсушивать, что и делает обычный одеколон. Можно повторять два-три раза в день. Если температура 40, если озноб, лихорадка - конечно, врач выдаст больничный. А если просто прыщик - какой смысл? Иногда семейная пара живет много лет: у одного частый герпес, у другого - никогда.

«В первом случае будешь без ноги, во втором - без денег, в третьем - успокоишься»

- Если тело усеяно мелкими папилломами - это проявления папилломавируса, который провоцирует онкологию?

- Папилломавирусов больше ста разновидностей, если на теле папилломы - надо обратиться за консультацией к дерматологу. Папилломы бывают разные - некоторые могут поражать и внутренние органы, чаще урогенитальный тракт женщины. Есть онкогенные папилломавирусы, а есть неонкогенные. Но раз это вирус - он передается и размножается, в том числе контактным путем.

- Часто папилломы множатся на шее. Можно заразиться в парикмахерской через раковину для мытья головы, к которой за день прислоняется множество шей?

- Да, но в парикмахерских должны быть специальные салфетки и дезрастворы, раковины должны обрабатывать после каждого посетителя. Это регламентировано, есть санитарные нормы.

- Никогда не видела, чтобы их обрабатывали…

- Если мы с вами грамотные, то мы можем это контролировать, попросить, чтобы обработали. Вы же у гинеколога следите, чтобы доктор надела новые перчатки? Некоторые даже свое разовое зеркало приносят. Вы же не будете стесняться? Так должно быть и в парикмахерской.

- Вы хоть раз просили обработать?

- Я на это внимания не обращал. Потому что если жить по гигиеническим нормам, то яблоко нужно не просто мыть, а вымачивать в содовом растворе или счищать кожуру. Но я, если честно, без кожуры его и есть не буду. Все упирается в наше воспитание: к сожалению, мы на многое не обращаем внимания и детям передаем - вся беда в этом.

Частые проявления герпеса - это показатель низкого иммунитета, который что-то душит.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А глисты, по-вашему, беда? Когда была на интервью у дерматолога, та сказала, что обязательно каждые полгода надо пить таблетки от гельминтов. Потому что не всякий анализ их выявит, нужно трижды сдать кал…

- Мнений и течений много. Нога болит - идешь к хирургу, тот: «Отрезать». Терапевт: «Попей таблеток и помажь». Невропатолог: «Попей травку, отдохни». В первом случае будешь без ноги, во втором - обмазанный и без денег, а в третьем просто успокоишься - глядишь, и помогло (улыбается). Так и с глистами. Я сторонник того, что надо выявить микроб. Надо 10 раз сдавать анализ - сдавай. Не выявили - значит, ничего нет или маленькое количество. Тогда и травить организм таблетками не стоит. Мы же еще не все знаем: не исключено, что глисты тоже стимулируют наш иммунитет.

«На Западе заметили любовь людей к самолечению и пресекли это»

- У многих с возрастом на коже выступает гиперпигментация. Читала, что это тоже проявление папилломавируса…

- Знаю, что пигментация усиливается, когда с возрастом в организме уменьшается количество витамина В12. Мне еще шеф про это говорил: «Смотри - пошла пигментация, не хватает В12». Но витамины он не пил принципиально - восстанавливал их баланс питанием. Ел морскую рыбу, овощи, фрукты. По поводу витаминов тоже не все однозначно: противопоказания, побочные эффекты, передозировка. Питанием этот процесс нормализуется щадящим образом.

На Западе почему ничего не купишь в аптеке без рецепта? Потому что они заметили любовь людей к самолечению и пресекли это. Информации много, и люди начинают пить то от глистов, то от герпеса, то от папиллом. А ведь резерв человеческого организма не безграничен, его нужно беречь.

Важно удержать в рамках тех, кто сам ставит себе диагноз, и тех, чьи болезни пока не подлежат терапии. Клиники нет - нечего и сдавать - не найдешь ничего. Потому что многие надеются, что им в лаборатории диагноз поставят. А в лаборатории только результаты выдают.

Ты вначале найди своего доктора, которому доверяешь и который назначит анализы, чтобы потом их расшифровать. А то приносят «простыни», а что там к чему - кто разберет? Куда прилепить твою бумагу, какие у тебя жалобы, какие проявления? Иногда смотрю на анализы - вообще все бесполезные. Сдал иммунограмму, маркеры – а чтобы расшифровать, не знает к кому обратиться. Специалистов мало.

Или приходят: мне сказали этот анализ сделать, но я на всякий случай еще и то и это сдала. Но вы же учитывайте, что стерильных людей не бывает, микробы нас защищают, напрягают, стимулируют иммунитет. Если бы не было микробов, мы бы уже все давно умерли.

- Кстати, существует перекрестный иммунитет: если чаще выявляется герпес второго типа - на половых органах, значит, на губах - первый тип - скорее всего, высыпает реже.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Посоветуйте тогда, как с минимальными потерями для здоровья продержаться до весны?

- Я же не буду вам советовать здоровый образ жизни и проветривание - это базовые и важные вещи, не забывайте про них! Дожить до весны - в первую очередь это хорошее настроение, позитив и рациональное питание, разнообразное и системное.

ДОСЬЕ «КП»

Вирусолог Николай Николаевич ПОЛЕЩУК в этом году отмечает 70-летие. Доктор медицинских наук, профессор. Работает главным научным сотрудником лаборатории диагностики сочетанных бактериально-вирусных инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

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