2019-01-21T15:28:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Новогодние каникулы Станислава Шушкевича в Мексике: "Честно? Думал, помру..."

Политик только вернулся из путешествия по экзотической стране, но «разрушителя СССР» уже ждут в Сеуле с докладом на тему объединения двух Корей [фото]
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Станислав Шушкевич побывал после нового года в Мексике, а теперь его ждут в Сеуле с докладом на тему объединения Северной и Южной Кореи. Фото: личный архив.Станислав Шушкевич побывал после нового года в Мексике, а теперь его ждут в Сеуле с докладом на тему объединения Северной и Южной Кореи. Фото: личный архив.
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«Комсомолка» уже писала о планах Станислава Шушкевича после дня рождения - 15 декабря политику исполнилось 84 года - отправиться на новогодние каникулы в Мексику.

- Покатались с супругой на скоростных катерах по заливам, где нет акул, но купаться нельзя - полно аллигаторов, - сокрушается политик.

- Покатались с супругой на скоростных катерах по заливам, где нет акул, но купаться нельзя - полно аллигаторов, - сокрушается политик.

Билеты туда и обратно для него и супруги - по 3 тысячи евро, да в бизнес-классе! - Станиславу Станиславовичу прислали в благодарность за оказанную услугу. Плюс двухнедельный отдых по системе «все включено». Всего-то надо было написать письмо знакомому диктатору с просьбой освободить троих политзаключенных.

- В результате освободили двух. Теперь мы с женой третью зиму подряд на две недели ездим отдыхать в экзотическую страну, - радовался до Нового года Шушкевич.

- Каждый раз, как попадаю в Мексику, не устаю удивляться целебной силе океана - он прекрасен, - восторгается Станислав Шушкевич.

- Каждый раз, как попадаю в Мексику, не устаю удивляться целебной силе океана - он прекрасен, - восторгается Станислав Шушкевич.

Но поездка в Мексику оказалась под угрозой срыва - 11 декабря Станиславу Станиславовичу сделали в Минске хирургическую операцию.

- Думал все отменять, какая там экзотика… - грустно усмехается политик. - Но в последний момент детально обсудили все с женой еще раз и в итоге решили рискнуть. Вылетели, правда, не за неделю до Нового года, как планировали, а через три дня после наступления 2019-го.

- После операции думал все отменять, какая там экзотика… Но в последний момент с женой решили рискнуть. Фото: личный архив.

- После операции думал все отменять, какая там экзотика… Но в последний момент с женой решили рискнуть. Фото: личный архив.

- Как перенесли дорогу? - первым делом поинтересовалась «Комсомолка» у политика после возвращения.

- Честно? Думал, помру. Сказались 24 внутривенные капельницы с антибиотиком для преодоления постоперационного синдрома… Но ничего, выжил, - улыбается Станислав Станиславович, уточняя, что опытные врачи утверждают, что при малой подвижности дома было бы еще хуже. - А Мексика, как всегда, прекрасна: 29 градусов вода, 31 - воздух. Жара не чувствуется, настолько комфортный климат.

Станислав Станиславович во время путешествия предпочитал фотографировать не себя, а мексиканские красоты. Фото: личный архив.

Станислав Станиславович во время путешествия предпочитал фотографировать не себя, а мексиканские красоты. Фото: личный архив.

Если не касаться здоровья, в остальном поездка оказалась прекрасной: побывали в гостях у настоящего испанского аристократа в Мехико-сити. Узнали, что по-настоящему люксовыми комнатами считаются те, что под открытым небом. А если вдруг начинается дождь - распахивают огромный зонт.

Политик фотографировал не только мексиканские пейзажи, но и любимую супругу Ирину. Фото: личный архив.

Политик фотографировал не только мексиканские пейзажи, но и любимую супругу Ирину. Фото: личный архив.

Поспорили с лучшим и одновременно худшим мексиканским советологом - единственным в Мексике специалистом по Советскому Союзу.

- О чем поспорили?

- Говорили о перспективах истинной демократизации постсоветского пространства. Он был более оптимистичен, чем я, даже пытался заразить меня своим оптимизмом. Я тоже обычно большой оптимист, но здесь был сдержанным…

Билеты в Мехико и обратно для него и супруги - по 3 тысячи евро, да в бизнес-классе! - Станиславу Станиславовичу прислали в благодарность за оказанную услугу. Фото: личный архив.

Билеты в Мехико и обратно для него и супруги - по 3 тысячи евро, да в бизнес-классе! - Станиславу Станиславовичу прислали в благодарность за оказанную услугу. Фото: личный архив.

Каждый раз, как попадаю в Мексику, не устаю удивляться целебной силе океана - он прекрасен. Как только я в него окунаюсь - многие недуги как рукой снимает. Дома порой никак не могу отделаться от головной боли, а там - сама проходит, такова чудодейственная сила тихоокеанского климата Мексики.

Политик предпочитает активный отдых... Фото: личный архив.

Политик предпочитает активный отдых... Фото: личный архив.

Покатались с супругой на скоростных катерах по заливам, где нет акул, но купаться нельзя - полно аллигаторов. Из сувениров привезли фотографии и три плитки настоящего мексиканского шоколада.

- Как только я окунаюсь в океан - многие недуги как рукой снимает. Дома порой никак не могу отделаться от головной боли, а там - сама проходит. Фото: личный архив.

- Как только я окунаюсь в океан - многие недуги как рукой снимает. Дома порой никак не могу отделаться от головной боли, а там - сама проходит. Фото: личный архив.

Три дня назад прилетели домой, пока отходим от 15-часового нахождения в самолетах и девятичасовой разницы во времени. Непросто это: когда в Минске пять часов вечера, в Мексике 10 утра... Начал разбирать двухнедельную почту и понял, что не дадут мне усидеть на месте. Уже прислали приглашение и билеты в Сеул. Пишут, что очень ждут с докладом по теме объединения Северной и Южной Кореи. Я уже был там с докладами и лекциями. Каждый раз акцентирую внимание слушателей на, казалось бы, прописных истинах, естественно, с привязкой к переживаемой политической ситуации, а они каждый раз с предельной вежливостью: «Какая глубина взглядов!» И что-то в том же духе (смеется).

- А Мексика, как всегда, прекрасна: 29 градусов вода, 31 - воздух. Жара не чувствуется, настолько комфортный климат. Фото: личный архив.

- А Мексика, как всегда, прекрасна: 29 градусов вода, 31 - воздух. Жара не чувствуется, настолько комфортный климат. Фото: личный архив.

Вроде бы и не шутят, и не посмеиваются, а со всей серьезность и уважением. Так что чуток передохну - и пора снова в дорогу, ловить кайф от приятных высказываний (улыбается). Ну, а если совсем честно, то, не теряя времени, планирую порыться в интернете и не упустить самые последние новости, относящиеся к тематике предстоящего мероприятия. Иначе больше не пригласят (улыбается).

Многие до сих пор хотят сфотографироваться с "разрушителем СССР". Фото: личный архив.

Многие до сих пор хотят сфотографироваться с "разрушителем СССР". Фото: личный архив.

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За что его три года подряд приглашают на отдых в Мексику, кто спас от инфаркта и почему пенсии не хватает на лекарства - Станислав Шушкевич накануне 84-летия и очередной годовщины распада СССР рассказал в интервью "Комсомолке" (продолжение здесь).

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