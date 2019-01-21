«Много раз ударил ножом в шею и грудь». В Калинковичах пьяный пассажир убил таксиста и сжег его машину

19 января в лесу в Калинковичах (Гомельская область) нашли машину такси, объятую огнем, водителя в ней не было. Пока сотрудники МЧС тушили пожар, милиционеры пытались связаться с таксистом, но на звонки он не отвечал. Мужчину стали искать и скоро обнаружили мертвым в деревне Гулевичи, которая находится недалеко от райцентра.

- В нашей службе такси Анатолий Иванович Трофимчук работал около 13 лет, мы все здесь как одна дружная семья. Человек хороший, добрый, отзывчивый - в августе бы отпраздновали его 60-летие, - вздыхает Алла, диспетчер. В тот день, когда произошло убийство, была ее смена. - Мы можем отслеживать передвижение автомобилей по GPS-навигации. В 4.22 утра Иванович выехал на вызов в Калинковичах, заезжал в Гулевичи. Потом перестал отвечать на звонки - ни на личный, ни на рабочий телефон. Смотрю - 30 минут автомобиль стоит в одной точке. Я отправила другого водителя посмотреть, что случилось - может, уснул. Водитель приехал на место и звонит мне: «Иванович горит в машине!» Тогда было непонятно, есть в машине человек или нет - все было в огне. Сразу вызвали МЧС, милицию. Конечно, у нас был шок - тот водитель, который увидел горящую машину, даже не помнил, как мне звонил.

Подозреваемого задержали в тот же день. Фото: Следственный комитет

Сотрудники службы такси на своих машинах поехали искать Анатолия Ивановича - надеялись, что он жив.

- Мы думали - а вдруг его ударили по голове и выбросили из машины? Стали объезжать все точки его маршрута. И на одной из них, на пустыре в конце улицы в Гулевичах, и нашли нашего Ивановича.

Подозреваемого задержали в тот же день - им оказался 25-летний житель Калинковичей. Раньше у него не было судимостей, но его не раз привлекали к административной ответственности за разные нарушения.

По версии следствия, рано утром подозреваемый был в гостях - позвонил оттуда в службу такси. Водителя, который приехал на вызов, пьяный молодой человек попросил сначала отвезти его домой, а потом в деревню Гулевичи. В пути подозреваемый напал на водителя, много раз ударив его ножом в шею и грудь. Мужчина умер на месте. Дальше парень выбросил тело из машины, доехал до Калинковичей и поджег машину. Сейчас подозреваемый в изоляторе, сообщили в Следственном комитете.

Позже диспетчер вспомнила звонок этого парня:

- Разговаривал он спокойно и вежливо. Те, кто его знает, говорят, что он вполне адекватный молодой человек - по нему никогда не скажешь, что он способен на такое. Любой водитель бы ничего не заподозрил и поехал с ним.

Об убитом водителе с благодарностью отзываются не только коллеги, но и клиенты.

- Очень часто с ним ездили, отзывчивый добрый мужчина. Бывший военный. Часто рассказывал нам о своей семье, особенно про внучек, - говорит Екатерина. - К сожалению, в прошлом году похоронил жену, с которой прожил не разлей вода 40 лет. Всегда детей моих и конфеткой угостит, и посмеется. Звали мы его по отчеству - Иванович.

Сейчас в службе такси обсуждают, как повысить безопасность водителей.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.