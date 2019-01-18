Катафалк из Америки нашел в Минске, а в Полоцке - грузинский грузовик «Колхида»

Автотематика заинтересовала Владимира Садовского, инженера электросетей, краеведа и литератора, еще в детстве. Он собирал все, что касается автомобилей, изучал их дизайн и характеристики. А потом это хобби переросло в новое – фотоохоту на авто, которые в Германии называют ёнгтаймеры - массовые модели, снятые с производства 20 и более лет назад. Владимир назвал их на белорусский манер корчами.

Среди популярных марок находятся весьма редкие модели - как этот Volkswagen 1500 1960-х. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

- Я не закладываю в это слово негатив, - объясняет он. - Для меня корч - просто старый автомобиль, который верой и правдой служит хозяину, несмотря на приличный возраст. Как говорил герой Шварценеггера в последнем «Терминаторе», «старый, но не бесполезный». Я сам долго кручу баранку корча Opel Ascona 1984 года, который получил от деда.

В Барановичах фотоохотник наткнулся на спортивное купе Renault Fuego 1980-х в печальном состоянии. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Хотя, замечает коллекционер, корчами часто называют подержанные авто в принципе («Ну что, продал своего корча?» - такое есть в бытовых разговорах). А еще брошенные во дворах машины – автохлам (чаще – советского производства), вросший в землю, но занимающий парковочное место. «Правда, и там хватает колоритных экземпляров», - уточняет Владимир. А в России, добавляет он, корчами называют переделанные для дрифта или уличных гонок не очень старые авто.

Редкое Peugeot 305 в Заславле. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

БРИТАНЕЦ СПЕЦИАЛЬНО ПРИЕХАЛ СНИМАТЬ «ЖИГУЛИ» и «МОСКВИЧИ»

- Раньше снимал только автомобили, сошедшие с конвейера до года моего рождения, 1987-го, - говорит Владимир Садовский. - Но сегодня мне интересны некоторые модели из 1990-х и даже начала нулевых, ведь и они постепенно исчезают с наших улиц. Тот же Opel Astra первого поколения, который начали производить в 1991 году. А классика 1990-х - знаменитые «кабанчики» 600-е Mercedes-Benz W140? Есть категория редких моделей, которые были выпущены ограниченным партиями в 1990-е и 2000-е. Например, Renault Avantime 2001 года: их сошло с конвейера всего 8,5 тысяч штук, а в Беларуси оказалось пару машин, и одну я сфотографировал Минске.

Renault Avantime 2001 года: их сошло с конвейера всего 8,5 тысяч штук, а в Беларуси оказалось пару машин. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Бывают и вовсе неизвестные марки. Например, ARO, модель 244D Владимир встретил на парковке в Молодечно. Оказалось, это марка румынских автомобилей, название - сокращение от Auto Romania.

Среди популярных марок находятся весьма редкие модели - как этот Volkswagen 1500 1960-х. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Из советской классики коллекционер охотится на классику 1950-х - 1960-х. В идеале - на оригинальных советских же номерах.

- Правда, мои подписчики в Инстаграме из западной Европы очень жалуют снимки массовых позднесоветских «жигулей» и «москвичей» 1980-х. Для них эта такая же редкость и экзотика, как для нас какая-нибудь массовая европейская модель 1970-х типа Renault 4. Мне даже писал британец, который специально приезжал в Минск поснимать советские авто, и спрашивал, где они в городе чаще встречаются.

Владимира очень радуют случаи, когда заезжаеш в незнакомую деревню, а там на улице или во дворе вот такой красавец вроде советского «Запорожца». Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Только назвать места концентрации корчей, кроме специализированных мероприятий, пожалуй, сложно. Одни авто Владимир находит во дворах, другие на дальних закутках платных стоянок, третьи на огороженных территориях. Особенно хороши дворы хрущевок, а в микрорайоне Красный Бор Владимиру повезло сразу на несколько оригинальных машин-«японцев».

Из праворульных японцев Владимир снял Toyota Crown 1970-х. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

– Я их снял немного, поскольку ценю праворульных, учитывая тот факт что в Беларуси подобные машины фактически запрещены, кроме зарегистрированных до 2002 года. А по американцам не я спец, - уточняет Владимир Садовский. - Но могу похвастаться разве что фото шикарного катафалка из Минска, известного моим коллегам по фотоохоте.

В Калинковичах в МЧС служит австрийский Steyr-Puch 300 GD - версия Mercedes-Benz G-Class для военных. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Коллекционер составил для «Комсомолки» усредненный портрет владельца корча.

- Это мужчина пенсионного или предпенсионного возраста, кому автомобиль служит уже несколько десятилетий. Впрочем, в последнее время появилось много молодежи на корчах 1980-х. И видно, что за машинами они следят, а не добивают во время обучения вождению купленное по дешевке. А типичный корч выглядит так – красные номера образца 1992 года, подкрашенный кисточкой кузов, живой, скорее всего после капремонта, мотор.

Типичные корчи – такие «Гольфы» на красных номерах. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

ПОЛЬСКИЕ «ЖУКИ» И «СИРЕНЫ» НИКТО НЕ ПОМНИТ

Владимир признается, что не собирает истории автомобилей.

- Мне интересен автомобиль как факт и образ, здесь и сейчас. Изредка перекидываюсь парой слов с владельцами, если они оказываются рядом. А истории стандартные: купил в 1990-х, езжу до сих пор, только масло меняю – а дальше заразительный хохот. Еще, бывает, травят байки: немцы приезжали, предлагали большие деньги за авто, но я не продал. Да, сейчас в Европе растет интерес к машинам 1980-х, но очень сомневаюсь что европейцы поедут к нам за редкими экземплярами. А, например, о популярных у нас машинах восточногерманской марки Wartburg говорят, что их на стыке 1980-х – 1990-х получали работники МАЗа и БелАЗа.

Гэдээровские «Вартбурги», говорят, доставались работникам крупных автозаводов. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Кстати, машины стран соцлагеря у нас редкие гости. Когда у белорусов появилась возможность пригнать авто из Европы, они, в основном, ехали в Германию. Но пригоняли не только фольксвагены, ауди, бмв или мерседесы 1980-х. Например, в одном из минских дворов Владимир снял французский Talbot Solara – его компания-производитель закрылась в 1992-м. Думаю, в Беларуси есть всего один родстер Fiat Bertone x1/9, проект которого для концерна спроектировало кузовное ателье Bertone - за 17 лет выпуска сошло с конвейера под 160 тысяч машин. Его фото у меня есть. На польские или чешские машины смотрели намного реже. Тем не менее, на дорогах встречается что-нибудь вроде Škoda 105 L. А о польских грузовичках-«жуках» и машинах Syrena 1970-х едва ли кто-то помнит, но мне повезло их найти.

Кто сегодня вспомнит польского «жука», а машина выпускалась на заводе FSC Żuk. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

По мнению Владимира, к нам постепенно приходит мода на ёнгтаймеры.

- На автослетах и на дорогах можно увидеть ухоженные «жигули» или автомобили концерна VAG 1980-х в оригинале. Есть движения в автотюнинге, связанные с понижением посадки автомобиля, изменением подвески, установкой более мощных двигателей – порой от той самой машины остаётся кузов. Но эти направления меня не сильно интересует. Мне близки истории тех, кто старается вернуть 30-летней машине её изначальный заводской вид.

Попадаются уникальные вещи – типа этой польской FSO Syrena 105 1970-х. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

«Комсомолка» уточнила у коллекционера, как часто ему удается пополнять фотоколлекцию. Все-таки наши коммунальники бдят - «корчи» активно утилизируют. У Владимира и правда случалось такое, когда уже через пару дней после съемки на месте старой машины было лишь ржавое пятно.

В одном из минских дворов Владимир снял французский Talbot Solara. Фото: Владимир САДОВСКИЙ

- Возможно, сфотографированные мной несколько лет назад машины сейчас утилизированы. Да и мой искательский запал поугас. Ведь в Минске, где я работаю, считай, все редкие и интересные машины «на учете» у таких же любителей фотографировать корчи. Найти что-нибудь неизвестное - малореально. Но радуют командировки в другие города Беларуси - там на дорогах много интересного. Особенно на Брестчине и Гродненщине. А в Полоцке снял советский раритет – грузинский грузовик КАЗ-4540 «Колхида».

Уникальный для Беларуси грузинский грузовик КАЗ-4540 «Колхида». Фото: Владимир САДОВСКИЙ

Пару лет назад, признается Владимир Садовский, он понял, что его страсть к поиску корчей сродни увлечению мобильной игрой Pokemon GO.

- Только я хожу по закоулкам не для того, чтобы найти виртуальных монстров в дополненной реальности, а в поисках реальных редких автомобилей. А еще я понял, что не люблю официальные автомобильные мероприятия, ретро-пробеги или выставки машин, где все редкие авто собраны в одном месте, только снимай. Мне в моем хобби с «корчами» нравиться самостоятельный поиск интересных авто в новых местах, иначе поисковый азарт пропадает.