Историк Валентин Голубев: Нашему народу давно была нужна «История белорусской государственности»

Уже появившаяся на книжных полках «История белорусской государственности» - научный труд 29 ученых Института истории Академии наук и ряда университетов. Временной отрезок первого тома: от древности до конца ХVIII века.

- Этот наш, собственный белорусский взгляд на историю государственности, - подчеркнул во время презентации в Национальном пресс-центре директор Института истории Беларуси Вячеслав Данилович. - Второй том будет посвящен концу ХVIII века - началу ХХ века, то есть периоду Российской империи, третий - советскому периоду, с 1917 по 1939 годы, четвертый - Великой Отечественной, Второй мировой и послевоенному обновлению, и пятый охватит период с 1954 года и до современности. Таким образом, мы получим целостную, фундаментальную картину истории белорусской государственности.

В книге изложены общеизвестные факты, но отличие издания именно в акценте на построение белорусской государственности. Проще говоря, это доказательная база со множеством фактов.

- Эта работа давно была нужна белорусскому народу, - с радостью в голосе говорит заведующий центром Института истории Валентин Голубев. - И я горжусь, как гражданин и ученый, что такая работа появилась. Тут написано то, что необходимо нашей стране, нашему государству, нашему этносу. Эта книга для каждого гражданина.

- Мы стоим на плечах тех, кто, начиная с конца ХIХ века, формулировал идею белорусской государственности, и кто впервые высказал идею, что Беларусь должна иметь свою государственность, - продолжил Александр Коваленя, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси. - Сложность получения государственности связана с нашим геополитическим положением на карте Европы. Мы, с одной стороны, стоим на духовном разломе, а с другой - на перекрестке путей с севера на юг и с востока на запад. Именно тут, как в капле воды, отразилось все то, что происходило на европейском пространстве. И в этом первом томе показан тот сложный путь, который прошли тысячи поколений белорусского народа, чтобы жить в независимой стране. Знаково, что больше чем за тысячелетнюю историю формирования белорусской государственности Беларусь никогда не была колониальной территорией. Белорусский этнос, находясь в составе Киевской Руси, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, всегда выступал как составная часть государство образующего процесса. Это мы показали на основе богатейшего археологического и архивного материала. Мы не просто толерантный народ, а народ, который наперекор всем трудностям сохранил свой язык, культуру, традиции и получил свою государственность.

Заведующий центром Института истории Валентин ГолубевФото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

«Походы полоцких князей на Новгород и Псков показывали политическую силу»

Книга начинается с информации о заселении Беларуси.

- Точно известно, что первые люди на территории сегодняшней Беларуси появились около 100 тысяч лет тому назад, - напомнил замдиректора по научной работе Института истории Вадим Лакиза. - И это показано в томе. Однако благодаря новейшим археологическим исследованиям, сегодня можно утверждать, что на юге Беларуси первые люди появляются приблизительно 250 тысяч лет назад. В Ивановском районе открыты новые кремневые артефакты. А значит - это одно из самых древнейших мест на территории Европы.

Доктор исторических наук Ольга Левко вспомнила свой разговор с президентом.

- Два года назад, на одной из выставок, Александр Лукашенко задал мне прямой вопрос: вот вы говорите, что у нас с середины IХ века начала формироваться государственность, кто ее нам сформировал? И я ему тут же ответила: никто, мы это сделали сами. Это произошло в процессе развития народа, который заселял территорию Беларуси в тот период времени. Благодаря процессам политического, экономического, культурного развития, которые здесь происходили. Вопрос зарождения государственности - это самый животрепещущий вопрос для каждого народа, это основа его Я. И поэтому нужно было выбрать ту линию поведения, которая позволит нам, не ущемляя интересы всех наших соседей, не оскорбляя их, показать, что и мы имели свою историческую нишу.

Ольга Левко напомнила, что Х веке доминировали три крупных центра - Новгород, Киев и Полоцк. Полоцкая земля - основа нашей государственности. Полочане развивали свою политику и в западном, и в восточном направлениях. Собирали дань, завоевывали города…

- Походы полоцких князей в Новгород и Псков - показывали равноправие, политическую силу, политическую волю и возможности взять не только пленных, но и снять колокола с Новгородской Софии и повесить их в Полоцкой. Это и заявка киевским князьям, киевскому правящему дому: мы можем прихватить часть северной территории, входящей в ваше государство.

Софийский собор в Полоцке - один из символов независимой Беларуси.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Отношения были и дипломатические. Брячеслав Полоцкий получил значительный прирост своего государства: Менскую землю, Витебскую, Усвятскую. Территории, подлежавшие киевскому управлению. За счет переговоров с его дядей Ярославом Мудрым.

«Великое княжество Литовское создали два этноса: белорусы и литовцы»

Валентин Голубев подчеркнул, что, несмотря на доминирование белорусов в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), наши историки признают это государство полиэтничным.

- ВКЛ - это новое государственное образование на наших территориях, которое было после Полоцкого княжества. Это государство большее по площади и населению, сильнейшее по внутренней и внешней организации. Но если Полоцкое княжество - это государство белорусское, то ВКЛ - полиэтничное. Были два основных этноса, которые это государство создали. И про это в Статутах ВКЛ подчеркивалось - Литва и Русь. Это теперешние литовцы и белорусы. В этом государстве наш этнос имел большую территорию, там было превосходство белорусской культуры, государство работало на нашем языке, на наших юридических традициях. Мы могли бы сказать, что это белорусское государство, а только потом литовское. Нет, мы говорим так, как ВКЛ оценили наши предки - это государство двух этносов.

А вот Речь Посполитую историк оценивает по-другому.

- Если в ВКЛ мы занимали лидирующие позиции, то в Речи Посполитой наша политическая элита не всегда, мягко говоря, была на первых местах. С 1569 года (Люблинская уния. - Ред.) до разделов Речи Посполитой нашему этносу пришлось тяжело. В книге изложены все проблемы, которые были: и языковые, и культурные, и конфессионные. Когда наши соседи развивались на монооснове, на своей культурной традиции, то нам пришлось выживать в полиэтничном государстве. И войны ХVII столетия очень много вреда принесли: казацко-крестьянская война, война которую начало Московское государство, забравшая 53% населения. Но этнический стержень мы сохранили и в ХIХ - ХХ веках, смогли построить национальную державу.

Эти страницы книги посвящены Статуту 1588 года.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

КСТАТИ

Курс «Истории Беларуси» заменят на курс «Истории белорусского государства»

- На недавнем совещании ректоров университетов обсуждался вопрос введения в систему высшего образования курса «Истории белорусского государства», - сказал академик-секретарь Александр Коваленя. - Этот вопрос обсуждался не только сверху, но и снизу. Мы в свое время провели работу со многими ректорами, заведующими кафедр, с деканами исторических факультетов. Но у нас не было досконально отработанной концепции и издания. А вот сегодня уже можно говорить, что такой курс утвержден деканами и ректорами. Уже есть отработанная программа. Первый вариант всегда сырой. Мы его посмотрели и внесли свои предложения и замечания… Этот курс должен будет содействовать формированию исторического мировоззрения белорусского общества.

Доктор исторических наук Валентин Голубев обратил внимание, что не стоит путать фундаментальный научный труд «Историю белорусской государственности» с учебником по истории белорусской государственности, который сейчас готовит коллектив авторов во главе с историком и депутатом парламента Игорем Марзалюком. Его еще нет. Но он готовится на основе презентованного издания Института истории.

- То, что со следующего года, скорее всего, в вузах вместо «Истории Беларуси» будет преподаваться «История белорусского государства» - это почти решено. И часов больше добавлено, чем было отведено на историю Беларуси. Это правильное решение, потому что истории Беларуси учат в школах, а в вузах можно смотреть более широко, с акцентом на государственность.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько стоит книга и где ее приобрести?

Ожидается, что к лету издательский дом «Белорусская наука» выпустит все пять томов. Продается (например, в «Академкниге») пока только первый том, а в феврале появится второй. Стоимость одной книги - 25 рублей. Тираж - 500 экземпляров.

Но почему такой маленький тираж, ведь издание призвано выполнить важную государственную миссию, просветить чуть ли не каждого идеолога.

- Будет спрос - будем и дальше издавать, - сказал Александр Коваленя. - Сейчас мы изучаем спрос, в частности из регионов, и видим, что нужен дополнительный тираж. Подчеркну, что эта литература должна быть у каждого учителя истории и каждого руководителя района, она должна быть у всех управленцев, чтобы формировалось чувство гражданственности и государственности.