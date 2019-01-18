2019-01-18T13:47:08+03:00
Общество
КП Беларусь

«Европейские игры» станут экзаменом для сферы туризма

Благодаря безвизовому режиму, иностранцев, которые выбирают Беларусь для путешествия, стало заметно больше.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Спортивные соревнования привлекают в нашу страну толпы болельщиков.Спортивные соревнования привлекают в нашу страну толпы болельщиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Наша страна заняла первое место в сфере агротуризма по версии русскоязычного издания National Geografic, - рассказал начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицкевич. - Причем уже во второй раз. Это очень приятно. Но хотелось бы, чтобы таких признаний становилось больше, и не только благодаря агроусадьбам.

Прошлый год, по его мнению, стал удачным в сфере туризма. В основном благодаря безвизовому режиму для иностранцев. Напомним, с самого начала 2018 года были расширены зоны безвизового посещения в Брестской и Гродненской областях, а также увеличили срок пребывания иностранных туристов без визы до 10 дней. И это сразу же отразилось на маршрутах приезжающих к нам туристов - например, в Брестской области, если раньше они ездили только в Беловежскую пущу, то сейчас обязательно заезжают в Брест, а останавливаются чаще всего в агроусадьбах.

В последние годы косули стали в Беларуси не такой уж и редкостью. Их можно увидеть по дороге. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В последние годы косули стали в Беларуси не такой уж и редкостью. Их можно увидеть по дороге.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для сравнения: в 2017 году Брестскую область по безвизу посетили 4 тысячи человек, а в 2018-м - уже более 18 тысяч. Рост в 4,5 раза! Надеемся, в этом году эта тенденция только укрепится - тем более что Бресту исполняется 1000 лет, к этому событию городские власти активно готовятся, - считает Виталий Грицевич. - В Гродненской области территория безвизового въезда расширилась незначительно - и тем не менее количество безвизовых туристов выросло на 87% и составило 92 тысячи человек. Очень приятно, что вся туристическая сфера в западных областях - от горничных в отелях до менеджеров в туристических компаниях, активно начала меняться и учится обслуживать туристов на хорошем европейском уровне. Очень много делается сейчас для повышения профессионализма экскурсоводов, в этом году мы продолжим обучать гидов со знанием иностранного языка.

Многие иностранцы приезжают в Беловежскую пущу на зубров поглазеть. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие иностранцы приезжают в Беловежскую пущу на зубров поглазеть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто к нам ездит?

Приятно, что к нам стали больше ездить наши ближайшие соседи - поляки, с экскурсиями по всей Беларуси. Это не только, как можно предположить, люди среднего и пожилого возраста, но и молодежь. Причем едут даже из западных областей, для которых куда проще и ближе съездить в Германию, Украину. Наши представители турбизнеса, надеются, что следом подтянутся школьные и паломнические группы из Польши. Конечно, количество польских туристов вряд ли когда-то сравнится с россиянами, но интерес нашей западной соседки к Беларуси не менее важен. Стало заметно больше желающих приехать к нам из Прибалтики. Как правило, это бюджетные автобусные туры, а иностранцев в нашей стране больше всего привлекает все, что связано с промышленным туризмом. В то же время Министерство спорта и туризма активно работает над тем, чтобы к нам больше ездили туристы из Западной Европы и США.

В Беларусь каждый год приезжает все больше туристов - во многом благодаря безвизовому режиму Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларусь каждый год приезжает все больше туристов - во многом благодаря безвизовому режимуФото: Павел МАРТИНЧИК

124 предприятия уже участвуют в программе промышленного туризма

Конечно, в этой области есть ряд проблем взаимодействия между туристическими компаниями и самими предприятиями, но это и понятно - чтобы все начало работать как часы, требуется некоторое время, для нас этот вид туризма довольно новый.

Тем не менее уже 124 предприятия подключились к этой программе и принимают туристов. Хорошо работают в этом направлении БелАЗ, МТЗ (на Тракторном заводе туристы имеют возможность непосредственно поучаствовать в сборке тракторов в цеху), «Алiварыя», стеклозавод «Неман». Недавно в Солигорске прошел семинар для туроператоров, гидов, экскурсоводов с посещением шахт, где они смогли все увидеть. Наверняка такие экскурсии уже в этом году начнут проводить на постоянной основе, только надо решить некоторые вопросы с руководством предприятий, чтобы туристы не мешали производству, ну и полностью была обеспечена безопасность.

- Уже были первые экскурсии туристов на «Беларусьфильм», гости могли увидеть декорации, примерить костюмы, в которых снимались герои самых известных фильмов киностудии. Мы видим большой интерес к этим экскурсиям, - говорит Виталий Грицевич. - Также хотелось бы развивать у нас гастрономический туризм. Горисполком в прошлом году провел Неделю белорусской кухни - когда в различных кафе и ресторанах предлагали белорусские блюда по одной цене. Накануне мы даже приглашали экспертов из Италии, чтобы оценить белорусскую кухню и чтобы они дали рекомендации в данном виде туризма.

Ролики о Беларуси показывают на высоте 10 000 метров над землей

Туристическая сфера Беларуси осваивает и новые для себя методы популяризации страны. Например, ролики о Беларуси крутили в прошлом году на бортах авиакомпаний Etihad Airways, Air China, Turkish Airlines. Можно представить, какое количество людей узнали о нашей стране благодаря этой рекламе. Только через Etihad летает порядка 17 миллионов человек ежегодно. Впервые ролики о Беларуси вышли на Euronews. И в этом году с этим каналом уже заключены соглашения на показ роликов как о Европейских играх - 2019, так и о Минске и Беларуси в целом. Есть договоренности о продвижении информации о стране через BBC и The New York Times. Ведутся переговоры о размещении контента c Expedia Group - это один из крупнейших каналов онлайн-бронирования в мире.

Хоккей - игра международная! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хоккей - игра международная!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорус с китайцем - братья навек

Многие заметили, как много появилось в Минске надписей на китайском языке - начиная от банкоматов и заканчивая фантиками на конфетах. Многие столичные кафе и рестораны начали подстраиваться под формат China friendly. Сначала минчане воспринимали это как курьез, но быстро привыкли. На самом деле 2018 год в сфере туризма впервые был определен как год дружбы с Китаем. Если говорить сухим языком цифр - провели порядка 50 мероприятий по этой тематике, и это даже больше, чем в рамках дружбы с Россией. В стране уже сейчас более 20 хороших переводчиков с китайского языка, работающих с туристами.

Надписи на китайском в Минске уже воспринимают совершенно естественно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Надписи на китайском в Минске уже воспринимают совершенно естественно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результаты уже заметны - если в 2017 году к нам приехало 19,5 тысячи китайцев, то в 2018-м - 23 тысячи. В то же время осенью прошлого года белорусам стала не нужна виза в Китай, и это тут же отразилось на количестве желающих побывать в Поднебесной. Почему нам так интересен Китай? Потому что эта страна развивается просто семимильными шагами, а в сфере туризма по объему услуг занимает уже третье место в мире. Там есть что посмотреть и где отдохнуть для нас. И в то же время китайцы сейчас очень активно путешествуют по всему миру.

Зима за городом очень живописна. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зима за городом очень живописна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А куда ездили белорусы?

- Тут тенденции не особенно изменились - рейтинг стран, куда мы ездим, выглядит так: Турция, Египет, Украина, Россия, - сообщил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. - Хотя в последние два года белорусы стали гораздо больше ездить в Грузию и Албанию. Во-первых, не надо виз, во-вторых, в этих странах вкладывают сейчас огромные деньги в развитие туризма и популяризацию отдыха именно у них.

Главное туристическое событие 2019 года - Европейские игры

Совсем скоро в Беларуси пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, следом чемпионат Европы по биатлону. Но больше всего туристов приедет на Европейские игры.

Болеть за спортсменов, когда на трибунах международная тусовка, гораздо веселей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Болеть за спортсменов, когда на трибунах международная тусовка, гораздо веселей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы сделали выводы после чемпионата мира по хоккею 2014 года, будем использовать накопленный опыт при проведении Европейских игр, - говорит Филипп Гулый. - Уже сейчас мы видим большой интерес со стороны россиян, которые желают приобрести туры на 5 - 7 дней, с обязательным посещением соревнований по определенным видам спорта. Лидируют по популярности борьба, плавание, бадминтон и велогонки. Кстати, к бадминтону проявляют интерес представители стран Юго-Восточной Азии и Китая.

Чемпионат мира по хоккею 2014 года вспоминают в Минске до сих пор Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чемпионат мира по хоккею 2014 года вспоминают в Минске до сих порФото: Павел МАРТИНЧИК

Можно сказать, сфера туризма сдает в этом году экзамен на качество. А Европейские игры станут в свою очередь подготовкой к чемпионату мира по хоккею 2021 года.

Этим летом в Минске снова будет много иностранных болельщиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Этим летом в Минске снова будет много иностранных болельщиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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