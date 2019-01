«Европейские игры» станут экзаменом для сферы туризма

- Наша страна заняла первое место в сфере агротуризма по версии русскоязычного издания National Geografic, - рассказал начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицкевич. - Причем уже во второй раз. Это очень приятно. Но хотелось бы, чтобы таких признаний становилось больше, и не только благодаря агроусадьбам.

Прошлый год, по его мнению, стал удачным в сфере туризма. В основном благодаря безвизовому режиму для иностранцев. Напомним, с самого начала 2018 года были расширены зоны безвизового посещения в Брестской и Гродненской областях, а также увеличили срок пребывания иностранных туристов без визы до 10 дней. И это сразу же отразилось на маршрутах приезжающих к нам туристов - например, в Брестской области, если раньше они ездили только в Беловежскую пущу, то сейчас обязательно заезжают в Брест, а останавливаются чаще всего в агроусадьбах.

В последние годы косули стали в Беларуси не такой уж и редкостью. Их можно увидеть по дороге.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для сравнения: в 2017 году Брестскую область по безвизу посетили 4 тысячи человек, а в 2018-м - уже более 18 тысяч. Рост в 4,5 раза! Надеемся, в этом году эта тенденция только укрепится - тем более что Бресту исполняется 1000 лет, к этому событию городские власти активно готовятся, - считает Виталий Грицевич. - В Гродненской области территория безвизового въезда расширилась незначительно - и тем не менее количество безвизовых туристов выросло на 87% и составило 92 тысячи человек. Очень приятно, что вся туристическая сфера в западных областях - от горничных в отелях до менеджеров в туристических компаниях, активно начала меняться и учится обслуживать туристов на хорошем европейском уровне. Очень много делается сейчас для повышения профессионализма экскурсоводов, в этом году мы продолжим обучать гидов со знанием иностранного языка.

Многие иностранцы приезжают в Беловежскую пущу на зубров поглазеть.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто к нам ездит?

Приятно, что к нам стали больше ездить наши ближайшие соседи - поляки, с экскурсиями по всей Беларуси. Это не только, как можно предположить, люди среднего и пожилого возраста, но и молодежь. Причем едут даже из западных областей, для которых куда проще и ближе съездить в Германию, Украину. Наши представители турбизнеса, надеются, что следом подтянутся школьные и паломнические группы из Польши. Конечно, количество польских туристов вряд ли когда-то сравнится с россиянами, но интерес нашей западной соседки к Беларуси не менее важен. Стало заметно больше желающих приехать к нам из Прибалтики. Как правило, это бюджетные автобусные туры, а иностранцев в нашей стране больше всего привлекает все, что связано с промышленным туризмом. В то же время Министерство спорта и туризма активно работает над тем, чтобы к нам больше ездили туристы из Западной Европы и США.

В Беларусь каждый год приезжает все больше туристов - во многом благодаря безвизовому режимуФото: Павел МАРТИНЧИК

124 предприятия уже участвуют в программе промышленного туризма

Конечно, в этой области есть ряд проблем взаимодействия между туристическими компаниями и самими предприятиями, но это и понятно - чтобы все начало работать как часы, требуется некоторое время, для нас этот вид туризма довольно новый.

Тем не менее уже 124 предприятия подключились к этой программе и принимают туристов. Хорошо работают в этом направлении БелАЗ, МТЗ (на Тракторном заводе туристы имеют возможность непосредственно поучаствовать в сборке тракторов в цеху), «Алiварыя», стеклозавод «Неман». Недавно в Солигорске прошел семинар для туроператоров, гидов, экскурсоводов с посещением шахт, где они смогли все увидеть. Наверняка такие экскурсии уже в этом году начнут проводить на постоянной основе, только надо решить некоторые вопросы с руководством предприятий, чтобы туристы не мешали производству, ну и полностью была обеспечена безопасность.

- Уже были первые экскурсии туристов на «Беларусьфильм», гости могли увидеть декорации, примерить костюмы, в которых снимались герои самых известных фильмов киностудии. Мы видим большой интерес к этим экскурсиям, - говорит Виталий Грицевич. - Также хотелось бы развивать у нас гастрономический туризм. Горисполком в прошлом году провел Неделю белорусской кухни - когда в различных кафе и ресторанах предлагали белорусские блюда по одной цене. Накануне мы даже приглашали экспертов из Италии, чтобы оценить белорусскую кухню и чтобы они дали рекомендации в данном виде туризма.

Ролики о Беларуси показывают на высоте 10 000 метров над землей

Туристическая сфера Беларуси осваивает и новые для себя методы популяризации страны. Например, ролики о Беларуси крутили в прошлом году на бортах авиакомпаний Etihad Airways, Air China, Turkish Airlines. Можно представить, какое количество людей узнали о нашей стране благодаря этой рекламе. Только через Etihad летает порядка 17 миллионов человек ежегодно. Впервые ролики о Беларуси вышли на Euronews. И в этом году с этим каналом уже заключены соглашения на показ роликов как о Европейских играх - 2019, так и о Минске и Беларуси в целом. Есть договоренности о продвижении информации о стране через BBC и The New York Times. Ведутся переговоры о размещении контента c Expedia Group - это один из крупнейших каналов онлайн-бронирования в мире.

Хоккей - игра международная!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорус с китайцем - братья навек

Многие заметили, как много появилось в Минске надписей на китайском языке - начиная от банкоматов и заканчивая фантиками на конфетах. Многие столичные кафе и рестораны начали подстраиваться под формат China friendly. Сначала минчане воспринимали это как курьез, но быстро привыкли. На самом деле 2018 год в сфере туризма впервые был определен как год дружбы с Китаем. Если говорить сухим языком цифр - провели порядка 50 мероприятий по этой тематике, и это даже больше, чем в рамках дружбы с Россией. В стране уже сейчас более 20 хороших переводчиков с китайского языка, работающих с туристами.

Надписи на китайском в Минске уже воспринимают совершенно естественно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результаты уже заметны - если в 2017 году к нам приехало 19,5 тысячи китайцев, то в 2018-м - 23 тысячи. В то же время осенью прошлого года белорусам стала не нужна виза в Китай, и это тут же отразилось на количестве желающих побывать в Поднебесной. Почему нам так интересен Китай? Потому что эта страна развивается просто семимильными шагами, а в сфере туризма по объему услуг занимает уже третье место в мире. Там есть что посмотреть и где отдохнуть для нас. И в то же время китайцы сейчас очень активно путешествуют по всему миру.

Зима за городом очень живописна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А куда ездили белорусы?

- Тут тенденции не особенно изменились - рейтинг стран, куда мы ездим, выглядит так: Турция, Египет, Украина, Россия, - сообщил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый. - Хотя в последние два года белорусы стали гораздо больше ездить в Грузию и Албанию. Во-первых, не надо виз, во-вторых, в этих странах вкладывают сейчас огромные деньги в развитие туризма и популяризацию отдыха именно у них.

Главное туристическое событие 2019 года - Европейские игры

Совсем скоро в Беларуси пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, следом чемпионат Европы по биатлону. Но больше всего туристов приедет на Европейские игры.

Болеть за спортсменов, когда на трибунах международная тусовка, гораздо веселей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы сделали выводы после чемпионата мира по хоккею 2014 года, будем использовать накопленный опыт при проведении Европейских игр, - говорит Филипп Гулый. - Уже сейчас мы видим большой интерес со стороны россиян, которые желают приобрести туры на 5 - 7 дней, с обязательным посещением соревнований по определенным видам спорта. Лидируют по популярности борьба, плавание, бадминтон и велогонки. Кстати, к бадминтону проявляют интерес представители стран Юго-Восточной Азии и Китая.

Чемпионат мира по хоккею 2014 года вспоминают в Минске до сих порФото: Павел МАРТИНЧИК

Можно сказать, сфера туризма сдает в этом году экзамен на качество. А Европейские игры станут в свою очередь подготовкой к чемпионату мира по хоккею 2021 года.