«Ставим в подъезде цветы, а коммунальники выбрасывают их на улицу. Почему?!»

Началось все с желания жильцов сделать подъезд красивым, а закончилось вызовом МЧС, выброшенными на улицу вазонами и жалобами в высокие инстанции… «Битва за цветы» шла полгода! Развернулась она в доме №155 на проспекте Независимости. Весной прошлого года жильцы четвертого этажа украсили площадку у лифта. Поставили вазоны с цветами, столики, повесили картины.

«От МЧС претензий не было, а коммунальники нашли нарушения»

- Мы пенсионеры, много времени проводим дома. Хочется, чтобы было красиво, - рассказывает житель дома Виктор. - Увидели в интернете новость о награждении лучшего подъезда Минска. Там цветы, картины… Нам тоже захотелось!

В доме №155 на проспекте Независимости жильцы старались сделать подъезд красивымФото: Святослав ЗОРКИЙ

Соседи скинулись на декоративную пальму, декабрист, комнатные березки - ушло около 250 рублей.

- Столики муж сделал из подручных материалов, - говорит Галина. - Соседям с других этажей нравилось, они у себя хотели сделать.

Так было весной прошлого года. Фото: Виктор Анищенко

Радости поубавилось, когда спустя пару недель цветы убрали работники ЖЭУ.

- Соседка с 13-го этажа стала жаловаться, что цветы загромождают выход на пожарную лестницу, - рассказывает Галина. Напомним, дело происходит на четвертом. - Сначала она вызвала инспектора МЧС. Он сказал, что претензий нет. Тогда она обратилась в домоуправление. И коммунальники вазоны выбросили на улицу. Говорили, что ставить цветы не положено. Эта соседка, кстати, часто жалуется. На одного соседа даже в суд подала за то, что он ее оскорбил во время разговора. Но проиграла.

Жильцы, которые сражались за красоту, решили защищатьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Печальные жильцы собрали то, что осталось, и снова поставили у лифта. И снова фиаско:

- Видимо, опять пожаловалась соседка. Это была уже осень. Пришли работники ЖЭУ и все выкинули в мусорный контейнер, - вспоминает Галина.

Жильцы, которые сражались за красоту, решили защищаться, и цветочная война вышла на новый уровень:

- Мы отправили коллективное письмо в Минское городское жилищное хозяйство. Многие жильцы подписались. Нам ответили, что мы нарушаем правила пожарной безопасности. Но почему одним жильцам за такие подъезды грамоты дают, а нам запрещают?

Весной прошлого года жильцы четвертого этажа украсили площадку у лифтаФото: Святослав ЗОРКИЙ

ЖЭУ: «Мы не против, но была жалоба, пришлось принять меры»

- Согласно постановлению Совмина №399, в подъездах запрещается загромождение коридоров, тамбуров, лестничных маршей и лифтхоллов. На 4-м этаже в этом доме стояли тумбочки, на них были цветы, - объясняет начальник отдела благоустройства ЖЭУ №2 Первомайского района Наталья Купрейчик. - Оно нам не мешало. Но есть закон. И еще причина - соседка с 13-го этажа выступает против, пишет жалобы в ЖЭУ, ЖКХ. Обычно мы не против инициативы. Если бы все было аккуратно и не было жалоб, не трогали бы цветы. Но было обращение, пришлось принять меры. Эта жительница звонит нам постоянно и по разным причинам.

Теперь жильцы надеются, что им разрешат подвесить горшочки на стену.

- Нам говорят, мол, идите в суд. И что? Вряд ли что-то мы докажем, - говорит Виктор. - Решили, что купим петунью и повесим на стену. Хоть как-то облагородить...

Поговорить с той самой соседкой не удалось: она наотрез отказалась объяснить свою позицию.

Конфликт жильцов длится уже полгодаФото: Святослав ЗОРКИЙ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ЖКХ: «Цветы можно размещать в кашпо на стене, либо они на подоконниках»

- Ставить цветы в подъезде не запрещается, просто они не должны мешать проходной способности. Если идет один человек, они не мешают, но если чрезвычайная ситуация, жильцы бегут группой, то могут быть проблемы, - объясняет замдиректора по благоустройству и технадзору за текущим ремонтом ЖКХ Первомайского района Роман Мамедов. - Нам поступила жалоба от жильца, что нарушаются правила. В таких случаях сотрудники ЖЭУ и ЖКХ выезжают на место, проводят обследование. Мы руководствовались правилами пользования жилыми помещениями и пожарной безопасности и пришли к заключению, что есть загромождение. Если нарушений нет, мы разъясняем это заявителю.

Ставить цветы в подъезде не запрещается, просто они не должны мешать проходной способностиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Что же делать жителям, которые хотят украсить подъезд цветами?

- Цветы можно размещать в кашпо (ваза, в которую ставят цветочный горшок. - Авт.) на стене, либо они должны стоять на подоконниках. Можно в маленьких горшочках на полу, если это не загромождает проход. Все рассматривается индивидуально. Повторю, ЖКХ не против инициатив, у нас в районе тоже проводят конкурсы на лучшее оформление подъезда.