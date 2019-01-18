«Хорошо, что минут за десять до того уехал еще один автобус и увез большую часть людей»

-Я там был, хорошо, что успел вовремя увернуться, иначе меня сбили бы! – рассказывает Андрей. 15 января в пятом часу он ждал автобус, чтобы поехать домой после рабочего дня. – Машина прямо на меня летела, я толком и не понял сразу, что происходит и как я от нее отпрыгнул. Потом он по газам! А люди, которые запомнили номера, стали звонить в ГАИ, чтобы по номеру его пробили. Некоторых зацепило немного, но несерьезно.

Серьезных травм людям, которые в тот день ждали автобус на остановке «Стекловолокно» в Полоцке вместе с Андреем, удалось избежать только чудом. Очевидцы рассказывают, что минут за десять до ЧП от остановки отъехал один автобус и увез большую часть заводчан. Следующего автобуса ждали человек двадцать. Он подъехал к остановке и уже начал открывать двери, люди пошли на посадку, когда в них врезался «Ситроен». Автомобиль двигался задним ходом. Вломившись в толпу людей, он тут же уехал.

Водителя задержали по горячим следам, минут через 40 после происшествия. Машину он бросил в километре от места жительства, а сам был дома, и был нетрезв.

-На водителя составили семь административных протоколов, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. – Проводится проверка.

Что нарушил 31-летний полочанин? Один протокол составлен за совершение ДТП, второй – за то, что скрылся с места происшествия, третий – за употребление алкоголя после совершения ДТП. А еще он ехал без прав, без страховки, без техосмотра и с летними шинами на задней оси.

-В 2018 году мужчина был лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, - уточнила Ольга Шкуратова.

Теперь только штрафов за все нарушения водителю могут насчитать более чем на четыре тысячи. Когда его действиям дадут правовую оценку, не исключено, что за повторную езду в нетрезвом виде отвечать ему придется уже по уголовному кодексу.