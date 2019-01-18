Диких животных в Беларуси все больше, а огорожен всего 1% дорог. Как уберечь водителей?

Аварии с животными в последнее время в Беларуси - настоящий страшный сон для водителей, они происходят едва ли не каждую неделю. Последний громкий случай произошел в канун Рождества: из-за выбежавшего на дорогу лося погиб известный бизнесмен Евгений Новоселецкий, он был совладельцем сети «5 элемент», владельцем агротуристического комплекса «Наносы» в Мядельском районе. Недалеко от этого комплекса Skoda Fabia, которой управлял 47-летний бизнесмен, врезалась во встречный автомобиль, который уворачивался от выбежавшего на дорогу лося. Бизнесмен пристегнут не был, он получил смертельные травмы. Животное убежало в лес.

Кто виноват и что делать? Мы собрали вопросы от водителей, а специалисты дали на них ответы.

громкий случай произошел в канун Рождества: из-за выбежавшего на дорогу лося погиб известный бизнесмен Евгений Новоселецкий. УГАИ УВД Минского облисполкома.

Стало ли больше зверей в белорусских лесах?

В целом - да. Например, количество лосей за последние 10 лет увеличилось вдвое: с 16 тысяч до 32. Число оленей возросло в три раза: с 5 до 15 тысяч. Также с 50 до 70 тысяч увеличилось количество косуль.

А вот кабаны в Беларуси признаны «нежелательным видом» - их разрешено добывать без ограничений, и количество резко снизилось. В 2013 году их было в Беларуси примерно 80 тысяч, сегодня всего около 8 тысяч.

Выросло ли число аварий с животными?

По статистике ГАИ - выросло, но незначительно. Но если смотреть статистику с гибелью людей - цифры разнятся из года в год: бывает две в год, бывает и восемь. В среднем получается пять погибших в год, но тенденции к росту пока нет.

Нужен ли белорусским водителям «лосиный тест»?

В цивилизованной и обжитой Европе живности в лесах не меньше, чем у нас. И там принимают разные меры, чтобы сохранить жизнь людей и поменьше при этом тревожить природу. На немецких автобанах разделительная полоса часто представляет собой сплошной бетонный забор. Не то, что заяц - лось не перепрыгнет. Леса и поля отгорожены от шоссе сплошными заборами-сетками. Также есть специальные надземные переходы, покрытые травой и кустарником, по которым зверь может переходить дорогу.

- Образец в этом плане - Скандинавские страны, где огромное количество лосей, - рассказал «Комсомолке» председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник. - Мероприятия там сводятся к трем моментам. Первое - прогнозирование путей миграции животных. Второе - максимально возможное ограждение дорог, а также устройство специальных надземных переходов. Третье - это контраварийное обучение на уровне автошколы. «Лосиный тест» - это упражнение по объезду на скорости неожиданно возникшего препятствия. Доводят навыки до автоматизма, чтобы на дороге человек не растерялся и не выехал на встречку.

Правда, в эффективность обучения «лосиному тесту» в автошколе верят не все эксперты:

- Большинству начинающих водителей это никак не поможет, - такое мнение «Комсомолке» высказал преподаватель Республиканского института профессионального образования Юрий Краснов. - Прежде чем повышать квалификацию и уровень мастерства, водитель должен поездить год, два, три. И главный момент: в Беларуси нет площадок для занятий по повышению квалификации. Есть всего одно место - полигон для испытаний мобильных машин в Липках, это под Минском. Но его на всех, конечно, не хватит.

Ставят ли у нас сетки от животных и строят ли для них мосты, как в Европе?

Пойти на курсы контраварийной подготовки может любой желающий (семидневный курс стоит 345 рублей), с инженерными сооружениями сложнее.

У нас ставят сетки от животных - правда, далеко не везде. Но пока в стране установлено лишь 330 километров сеток вдоль трасс. Больше всего их на трассе Минск - Гомель - 166 километров сеток. На трассе Минск - Могилев - 85 километров, на второй МКАД - 51 километр, на трассе Минск - Микашевичи - 21 километр.

Посчитаем. 330 километров сеток - это капля в море. Например, по Беларуси проходит два трансъевропейских транспортных коридора: трасса М1 (610 километров по Беларуси) и М8 (456 километров), с ответвлением на Вильнюс - еще 468 километров. Элементарный подсчет показывает: чтобы огородить с двух сторон эти трассы, нужно 3 тысячи километров сетки, то есть в 10 раз больше, чем сегодня. А еще есть 14 тысяч километров других дорог республиканского значения. Математика такая: нынешние 330 километров сетки покрывают только 1% от всех дорог республиканского значения.

По словам специалистов, километр сетки ограждения с установкой стоит 16 тысяч долларов. Но закрыть все сетками тоже нельзя - животные должны пересекать дорогу. Пока в стране построили только два специальных перехода для животных - под проезжей частью. Такие появились на трассе Минск - Гродно после реконструкции. Высота тоннеля - 4 метра, ширина - 8 метров. Их построили из гофрированного металла. Цена вопроса - 300 тысяч долларов. Пользуются ли тоннели популярностью у животных - пока неизвестно: ученые только начали наблюдение.

Надземные мосты для животных называются экодуки. Такое сооружение стоит несколько миллионов долларов, зато считается более эффективным.

- Когда государство поймет, что человеческая жизнь стоит дороже трех миллионов долларов - тогда, вероятно, такие мосты начнут появляться и у нас, - считает Важник.

Появятся ли такие в Беларуси? В перспективе да - после реконструкции трассы к Ошмянам. На этом участке запланировано пять таких мостов. Правда, пока даже не решен вопрос с финансированием будущей реконструкции трассы.

ЛИКБЕЗ

Как избежать столкновения?

- Если животное выше капота - например, медведи, лоси, зубры, взрослые и рослые косули - его нужно попробовать объехать со стороны кюветы, но никак не по встречке, - советует читателям «Комсомолки» помощник директора Центра контраварийной подготовки Дмитрий Перлин. - Столкновение с такими высокими животными будет с очень тяжелыми последствиями. Но если животное невысокое, ниже капота - избегать столкновения не нужно, как бы это дико ни звучало. Его просто нужно бить прямо. Даже если это невысокий, но тяжелый кабан, последствия, скорее всего, будут гораздо легче, чем при попытке объехать.

Что делать, если сбили животное?

Авария с животным, даже если оно не пострадало и убежало, классифицируется как ДТП. Достаточно, чтобы на автомобиле было хоть малейшее повреждение. Поэтому действовать надо строго по ПДД: включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, чтобы максимально обозначить место аварии, затем вызвать ГАИ. Уезжать с места ДТП запрещено - за это полагается штраф от 127 до 637 рублей, с возможным лишением прав до двух лет.

- Как показывает практика, в 99% случаев аварий с животными виновным признают водителя, - рассказали «Комсомолке» автомобильные юристы. - Формулировки стандартные: не учел дорожную ситуацию, погодные условия и видимость, неправильно выбрал скоростной режим, не принял мер к экстренному торможению. И тот факт, что лось выбежал на дорогу неожиданно, не облегчает ситуацию.

Если ДТП без пострадавших людей, штраф по новым правилам не полагается. Но если травмы пострадавшего отнесут к менее тяжким - грозит до двух лет тюрьмы, а если авария приведет к тяжким повреждениям или гибели, водитель может сесть на пять лет.

Кроме того, за раненое или погибшее животное придется заплатить компенсацию государству: за дикого кабана, оленя или косулю - до 1530 рублей, за лося - до 2422 рубля. Самые большие штрафы за зубров - до 30 тысяч рублей. Стоимость компенсации определяет Госинспекция по охране животного и растительного мира при президенте, сотрудники которой в каждом случае проводят проверку.

Мертвого зверя нельзя подбирать и увозить - это считается браконьерством и наказывается штрафами от 510 до 1275 рублей, или даже арестом до шести месяцев.

Кто оплатит ремонт машины?

Если нет КАСКО, ремонтировать машину придется за свой счет. Обязательная страховка, которую оформляют все автовладельцы, тут не работает - даже если водителя признают невиновным, виновной стороны все равно нет - а значит, нет и представляющей ее страховой компании.