Оплачивать 100%-ную коммуналку придется 75 тысячам тунеядцев?

С этого года тунеядцы вместо фиксированного сбора в 20 базовых должны полностью оплачивать коммуналку. Правда, пока не всю. С 1 января неработающим белорусам будут насчитывать по полным тарифам горячую воду, а с 1 октября - еще и отопление и газ, если в квартире стоит колонка. Но не всем, а только тем, кто является плательщиком коммунальных услуг. Это, например, собственники квартир.

Первые потяжелевшие жировки тунеядцы получат уже в феврале. На сколько больше придется платить?

- С 1 января 2019 года оплата за ЖКУ в типовой двухкомнатной квартире (площадь 48 кв. м с тремя проживающими) увеличится примерно на 6,5 рубля, если один проживающий включен в список (тунеядцев. - Ред.), и на 13 рублей, если два проживающих в списке, - рассказал в интервью БелТА первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

Кроме того, теперь вместо того, чтобы рассылать тунеядцам «письма счастья», власти собрали их в специальную базу. В декабре прошлого года в ней числилось около 500 тысяч человек! Теперь специально созданные комиссии по содействию занятости (они работают при исполкомах) будут проверять эти списки и исключать из них тех, кто попал туда по ошибке. Первые результаты уже есть.

- Где-то в список на полную оплату услуг может быть включен 1% от не занятых плательщиков ЖКУ, где-то - 30%. Например, в Малоритском районе Брестской области в списки на уплату попали 5 человек, в Октябрьском районе Гомельской области - 6, в Чериковском Могилевской - 15, - рассказал Андрей Лобович. - Оценивая работу комиссий и желание граждан быть официально занятыми, думаю, только около 15% от всех плательщиков ЖКУ, попавших в базу, могут быть включены в список на оплату услуг с возмещением затрат.

Получается, в итоге полную коммуналку заплатят около 75 тысяч человек (если исходить из того, что всего в базу попало 500 тысяч). Если предположить, что для каждого из них коммуналка подорожает на 6,5 рубля, то за январь казна пополнится на сумму около 487 тысяч рублей. Разумеется, подсчеты это приблизительные.

- В масштабах регионов и страны в целом суммы, которые поступят от этой категории граждан, будут незначительными. Совсем не похоже на то, что декрет нужен для пополнения бюджета, согласитесь. Повторюсь, как и следует из названия, помощь в трудоустройстве - его главная цель. Кроме того, во время работы с базой комиссиями мы также узнаем о новых формах занятости, особенно тех, которые развиваются в области информационных технологий. Выявляем сопутствующие пробелы в нормативно-правовой базе и работаем над их исправлением, - объяснил Андрей Лобович.

Замминистра объяснил еще и то, почему в качестве «штрафа» для тунеядцев решили использовать именно полную оплату коммуналки, а не, например, фиксированный сбор, как раньше.

- Никто не говорит о принуждении к труду: каждый волен выбирать, работать ему или нет. Но если бюджет человека позволяет ему ничем не заниматься, почему государство должно, пусть и частично, брать на себя оплату его жилищно-коммунальных услуг? То есть тратить на него деньги честных налогоплательщиков, - подытожил Андрей Лобович.