В Гродно собака бойцовской породы покусала первоклассника: «Она накинулась на сына и начала грызть»

«Андрюша очень переживает и напуган»

Страшный случай произошел во дворе дома на улице Огинского в Гродно. 16 января Наталья ждала своего 7-летнего сына Андрея из школы. Он должен был позвонить в домофон, и мама бы спустилась на первый этаж, чтобы его встретить. Но вместо голоса сына в трубке она услышала крики людей и детский плач.

- Даже не вызывала лифт, побежала по лестнице. Думала, может, подрался с кем, - вспоминает Наталья. - Выбегаю, а мой ребенок стоит с окровавленным лицом, прикрывается руками и плачет. Я к нему, мол, что случилось? А он ответить не может. Я была в шоке! Рядом стоит крупная собака, в холке примерно 60 см.

Оказалось, Андрей у подъезда увидел 9-летнего знакомого, который выгуливал собаку породы стаффордширский терьер, это одна из бойцовских пород. Ребята стали разговаривать, вдруг пес встал на две лапы и набросился на первоклассника. Это увидел прохожий и помог оттащить собаку.

- На камерах наблюдения видно, что собака прыгнула на Андрея, он упал. Она накинулась на него и начала грызть, - говорит Наталья. - Я взяла сына на руки и понесла домой. У него раны около глаза от укуса. Вызвали «скорую» и милицию. Папа с сыном поехал в больницу, я осталась ждать милицию.

Домой к Наталье пришли и хозяева собаки, которые, кстати, приходятся ее семье дальними родственниками.

- Мама третьеклассника и говорит: «Извините за собаку, только не усыпляйте ее». Про здоровье сына никто не спросил, - говорит Наталья. - Я считаю, что это их вина, нельзя несовершеннолетним выгуливать собаку. Будем добиваться строгого наказания, написали заявление в прокуратуру. И собаку надо усыпить. Это наше горе, мы переживаем его, но есть и другие дети, которые могут пострадать. Уже был случай, когда эта собака покусала ребенка из их семьи. А ее и сейчас выгуливает третьеклассник!

- Как сейчас самочувствие Андрея?

- Ездит на перевязки. Офтальмологи конкретно не говорят. Будут также ему делать прививки от бешенства. Андрюша очень переживает, напуган. Будем обращаться к психологу.

Медики: «Ребенку наложили 10 швов»

Врачи говорят, что у ребенка травмы мягких тканей лица, в области правого глаза, губ. Сутки он провел в больнице.

- Зрение не пострадало, - говорит главврач Гродненской областной детской клинической больницы Сергей Таранцей. - Ребенку наложили 10 швов, провели вакцинацию и профилактику. От нас он ушел в удовлетворительном состоянии и в хорошем настроении. Лечение будет продолжаться амбулаторно. Швы снимут не раньше чем через неделю.

Сейчас делом занимается милиция. Дадут правовую оценку действиям родителей несовершеннолетнего, который выгуливал собаку. Предстоит выяснить, что же заставило собаку так агрессивно отреагировать. Сейчас пес находится дома.

- Всегда пса выгуливал отец ребенка, подобных агрессивных действий за питомцем ранее не наблюдалось. Он зарегистрирован надлежащим образом. В день происшествия собаку выгуливал несовершеннолетний ребенок, причем на поводке, но без намордника, - говорят в УВД Гродненского облисполкома. - Хочется еще раз напомнить о недопустимости выгула детьми собак бойцовских пород.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Кинолог: «Выгуливать бойцовскую собаку должен взрослый!»

Стаффордширский терьер входит в перечень потенциально опасных пород собак, утвержденный Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Это значит, все владельцы таких собак обязаны пройти специальные курсы в кинологических клубах для получения удостоверения (справки) о порядке разведения, содержания и ухода за собаками.

- Здесь дело в беспечности хозяев, - говорит председатель Белорусского общественного спортивного и кинологического объединения Евгений Кобец. - Хозяева собак любой породы при выгуле должны обеспечить безопасность окружающих. Если порода бойцовская, она должна быть так снаряжена, чтобы человек мог ее контролировать. Нужно использовать ошейник воздействия. Также должен быть крепкий поводок, который не скользит в руках. Избежать трагедии поможет намордник. Некоторые хозяева не используют его, потому что считают, что собаке будет плохо. Но если его правильно подобрать, ей будет комфортно. Без намордника выгуливать собаку в людных местах нельзя! И в целом собак, достигающих в холке 25 сантиметров и более, нужно выгуливать только в наморднике и с поводком.

Стаффордширским терьерам, как и всем бойцовским породам, нужно проходить обучение.

- Они сильные, поэтому важна дрессировка. Чтобы хозяин подал команду, и собака среагировала. Нужно держать питомца под контролем, - говорит Евгений Кобец. - Выгуливать собаку должен взрослый. Причем такого веса, чтобы он мог его удержать. Это касается всех пород, ведь кусаются и те собаки, которые не входят в перечень потенциально опасных, например хаски или джек рассел.