Российский посол Михаил Бабич: России выгодно, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти

В эфире телеканала «Россия-24» Михаил Бабич рассказал, что Россия будет рада, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти.

- Что касается альтернативы, по которой поставлена задача президентом Беларуси (найти альтернативного поставщика нефти для заводов страны. - Ред.), то ответ, возможно, будет неожиданным. Если Беларуси удастся выполнить поручение своего президента, то мы, безусловно, будем этому только рады, - сказал Михаил Бабич. - Рады почему? Если наши партнеры найдут нефть дешевле российской, они больше заработают - и мы не можем этому не радоваться. Нужно понимать, что Россия сейчас поставляет 18 млн тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов. Итого выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти где-то 2 млрд 300 млн долларов. (…) В ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских заводов, то есть с 2020 года объем для переработки, на которые нужно будет поставить нефть, - 24 млн. тонн. Если это будет российская нефть, то выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому, сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет.

Напомним, на недавнем совещании с правительством Александр Лукашенко обсудил альтернативные поставки нефти в Беларусь. Как только закончится модернизация новополоцкого «Нафтана» и Мозырского НПЗ и их надо загружать. Президент предложил покупать нефть в других странах, кроме России, и поставлять ее через балтийские порты (см. «КП» от 11 января и kp.by). Напомним, мы уже покупали нефть в Иране, Венесуэле, Азербайджане и доставляли через порты стран соседок. Но российское черное золото все же дешевле.

- В России тоже завершается модернизация нефтеперабатывающих предприятий. И их внутренняя потребность будет удовлетворяться только за счет российской нефти. И у них одна из проблем - это экспорт сырой нефти, а не более выгодных нефтепродуктов, - полагает Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации. - С точки зрения логистики для России мы более выгодны - инфраструктура для этого есть, они могут перерабатывать свою нефть на белорусских предприятиях, получать более доходный товар. Есть вариант, о котором у них так много говорили - вхождение белорусских предприятий в систему переработки российский, вхождение в капитал России. Может быть даже и покупка. Но этот вариант воспринимается не на ура. Этот вариант был бы, конечно, для России более выгодным - поставлять на экспорт не просто нефть, а нефтепродукты. Но он находится в политической плоскости, а не только экономической. Так же, как для Беларуси, альтернативные поставки.