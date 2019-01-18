2019-01-18T17:56:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Российский посол Михаил Бабич: России выгодно, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти

По его мнению, это выгоднее для России и лучше для белорусских НПЗ
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Посол России Михаил Бабич.Посол России Михаил Бабич.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В эфире телеканала «Россия-24» Михаил Бабич рассказал, что Россия будет рада, если Беларусь найдет альтернативных поставщиков нефти.

- Что касается альтернативы, по которой поставлена задача президентом Беларуси (найти альтернативного поставщика нефти для заводов страны. - Ред.), то ответ, возможно, будет неожиданным. Если Беларуси удастся выполнить поручение своего президента, то мы, безусловно, будем этому только рады, - сказал Михаил Бабич. - Рады почему? Если наши партнеры найдут нефть дешевле российской, они больше заработают - и мы не можем этому не радоваться. Нужно понимать, что Россия сейчас поставляет 18 млн тонн нефти с обнуленной пошлиной. Среднегодовая пошлина за 2018 год составила 128 долларов. Итого выпадающие доходы РФ на поставляемый объем нефти где-то 2 млрд 300 млн долларов. (…) В ноябре 2019 года заканчивается модернизация двух белорусских заводов, то есть с 2020 года объем для переработки, на которые нужно будет поставить нефть, - 24 млн. тонн. Если это будет российская нефть, то выпадающие доходы бюджета РФ возрастут. Поэтому, сколько наши партнеры найдут альтернативной нефти на свои заводы, такой же объем мы сможем продать в третьи страны, получив дополнительные налоговые доходы в бюджет.

Напомним, на недавнем совещании с правительством Александр Лукашенко обсудил альтернативные поставки нефти в Беларусь. Как только закончится модернизация новополоцкого «Нафтана» и Мозырского НПЗ и их надо загружать. Президент предложил покупать нефть в других странах, кроме России, и поставлять ее через балтийские порты (см. «КП» от 11 января и kp.by). Напомним, мы уже покупали нефть в Иране, Венесуэле, Азербайджане и доставляли через порты стран соседок. Но российское черное золото все же дешевле.

- В России тоже завершается модернизация нефтеперабатывающих предприятий. И их внутренняя потребность будет удовлетворяться только за счет российской нефти. И у них одна из проблем - это экспорт сырой нефти, а не более выгодных нефтепродуктов, - полагает Георгий Гриц, зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации. - С точки зрения логистики для России мы более выгодны - инфраструктура для этого есть, они могут перерабатывать свою нефть на белорусских предприятиях, получать более доходный товар. Есть вариант, о котором у них так много говорили - вхождение белорусских предприятий в систему переработки российский, вхождение в капитал России. Может быть даже и покупка. Но этот вариант воспринимается не на ура. Этот вариант был бы, конечно, для России более выгодным - поставлять на экспорт не просто нефть, а нефтепродукты. Но он находится в политической плоскости, а не только экономической. Так же, как для Беларуси, альтернативные поставки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Вспышка газа выбила окна в многоэтажке в Мозыре
Минск вечером пятницы стоит в 10-балльных пробках
Australian Open. Арина Соболенко в паре с Элис Мертенс вышли в 1/8 финала
Лукашенко про инфоатаку на Беларусь: Неужели кое-кому в России Украины не хватает?
Домрачева и Бьорндален выступят в «Гонке легенд» в "Раубичах"
В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину и сломал ей ноги
В посольстве Польши в Минске открыта книга соболезнований в связи со смертью мэра Гданьска
Литовский гонщик на «Дакаре» показал, как МАЗ помог поставить его машину на колеса
На МКАД грузовик протаранил машину прикрытия дорожных рабочих
Спешил домой: мужчина шел по тонкому льду и начал тонуть на Чижовском водохранилище
Погода в Беларуси на выходные: снег и морозы
В Гомеле задержаны 11 человек за кражу продуктов для школ
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в "Шереметьево", им грозит срок
Australian Open. Саснович в двух сетах уступила Павлюченковой
Australian Open. Соболенко выбыла в третьем круге, проиграв Анисимовой
Белстат рассказал, сколько денег белорусы оставили в магазинах и ТЦ в 2018 году
Человеческий «страйк» в Полоцке: пьяный бесправник въехал в толпу людей, которые садились в автобус
ДТП на Гродненщине: автоледи на Ford ушла в занос и выбила с трассы встречную машину
В Белостоке состоится суд против белоруса, подделавшего свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка
«Шел от магазина до подъезда»: в Минске мужчина ограбил 79-летнюю пенсионерку
У сторожа минской церкви украли тумбочку более чем с $3500
Гомельской области подарили книги Светланы Алексиевич в переводе на белорусский
В Гомеле девушка умерла, отравившись неизвестными медпрепаратами
Третьеклассник выгуливал стаффа, собака искусала первокласснику лицо