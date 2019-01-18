Выводы МВФ о Беларуси: рост ВВП достиг максимума и теперь замедлится

Специалисты Международного валютного фонда каждый год приезжают в страны, у которых назрели экономические проблемы. В Беларуси были в ноябре, обсуждали план по восстановлению экономики, вернулись в штаб-квартиру и приготовили доклад. Какие выводы можно там прочитать?

Экономику тянет назад производительность труда и демография

Экономика Беларуси первые девять месяцев 2018 года стабильно восстанавливалась. Реальный ВВП вырос на 3,7%, но дальше он будет замедляться и по прогнозам к 2023 году достигнет 2%. Экономическому росту извне способствовали повышение спроса и цен на нефть (хотя строительство АЭС его немного замедлило). Осторожная денежная и кредитная политика Нацбанка позволили удерживать инфляцию на исторически низком уровне – 5% и при этом быстро повышать зарплаты. Но до уровня развитых стран нам еще далеко: производительность труда низкая, с демографической ситуацией все плохо.

Курс белорусского рубля на протяжении года оставался стабильным. Доходы бюджета увеличились, но расходы (особенно на зарплаты и строительство АЭС) выросли еще быстрее. Поэтому дефицит бюджета может достичь 1,3% ВВП в 2018 году по сравнению с 0,3% в 2017 году. Но как только стройка АЭС закончится, дефицит начнет снижаться.

В целом, несмотря на постепенное восстановление экономики, есть риски быстрого увеличения госдолга, высокой долларизации и неопределенности из-за налогового маневра России. Напомним, Россия и Беларусь до сих пор не договорились насчет компенсации. МВФ считает это риском для экономики, а Беларусь готовится к худшему сценарию: компенсации не будет.

- Если стороны не договорятся - в течение шести лет глобальные потери для Беларуси составят порядка 10 миллиардов долларов, - сообщил ранее замминистра финансов Андрей Белковец. И добавил, что компенсировать эти выпадающие доходы будет непросто.

Что советуют нашей стране?

В целом, советы МВФ практически не меняются из года в год. Нам нужно разобраться с убыточными заводами: провести оценку их жизнедеятельности с помощью внешних экспертов, разработать планы реструктуризации и продуктивного управления и при этом сделать так, чтобы не пострадали самые незащищенные слои населения.

Кроме того, нам рекомендовали продолжать нынешнюю денежно-кредитную политику, не давить на частный бизнес и довести до 100% возмещение населением затрат на коммунальные услуги.

Эксперты считают, что власти Беларуси двигаются в правильном направлении. Кредиты убыточным госпредприятиям теперь стало сложно получать, частный бизнес застрахован от внезапных проверок, население становится все ближе к 100%-м ценам в жировках.

Но процесс идет очень медленно, считают в МВФ. Беларуси нужны не медленные шажочки к улучшению, а структурные реформы. И, похоже, правительство Беларуси принялось действовать в этом направлении: на днях вышло распоряжение о создании рабочей группы, которая будет совместно с Всемирным банком будет готовить дорожную карту структурных реформ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Получит ли Беларусь новый кредит от МВФ?

Еще весной 2015 года мы полностью вернули МВФ долг в 3,5 миллиарда долларов и практически сразу заговорили про еще один кредит. Беларусь выполнила многие условия и советы МВФ, но о новом займе пока ничего не слышно.

- Мы должны получить запрос со стороны официальных органов Беларуси, причем они должны быть убеждены в том, что эта программа соответствует лучшим интересам страны. В данный момент официальные органы, видимо, считают, что нет острой необходимости и нужды в этом. Поэтому мы не педалируем этот вопрос, - цитирует БелаПАН главу миссии МВФ в Беларуси Жака Миньяна.