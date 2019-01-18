2019-01-18T18:09:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

Статистика: в среднем каждый день белорус оставляет в магазине почти 13 рублей

А средний чек белорусов на китайских сайтах в 2017 году был 16,5 рублей
Таисия САВИНА
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44% белорусов совершают покупки через интернет.44% белорусов совершают покупки через интернет.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Реальные денежные доходы людей по сравнению с 2017 годом выросли на 8,4%, а инфляция - на 1%. В итоге люди стали оставлять в магазинах больше денег. Белстат сообщил, что в 2018 году средний чек составил 12,9 рублей - именно на такую сумму белорусы в среднем совершали свои ежедневные покупки. В 2017 году эта сумма была меньше - 11,6 рублей.

За девять месяцев 2018 года в Беларуси выросли продажи почти всех товаров. Причем, больше всего - новых автомобилей. Их купили на 62%, чем в 2017 году. На втором месте - телевизоры, которых приобрели на 50% больше. На третьем - подержанные авто (49%). Затем идут стиральные машины, слабоалкогольные напитки, минеральная вода и яйца. Причем речь идет именно о суммарном количестве купленных товаров, а не об их стоимости.

По данным МАРТ, белорусы любят совершать покупки и в интернете – таких около 44%. Причем разница между количеством покупок в белорусских и китайских интернет-магазинах составила всего 9%, а средний чек белоруса на китайских площадках в 2017 году составлял около 16,5 рублей, говорят Яндекс.Кассы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Оптовый товарооборот белорусских магазинов в 2018 году достиг отметки в 92,3 млрд. рублей. Это на 3,1% больше, чем в 2017 году.

Розничный товарооборот в 2018 году увеличился на 8,4% по сравнению с 2017 годом и составил 44,7 миллиарда рублей.

Товарооборот ресторанов, кафе и столовых тоже увеличился на 9,4% и составил 2,4 миллиарда рублей.

Появилась и точная цифра о ВВП за 2018 год. В текущих ценах он составил 121,6 млрд. рублей или на 3% больше, чем в 2017 году.

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