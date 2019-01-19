2019-01-19T19:30:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский спецназ на Крещение нырял в прорубь на Лысой Горе

На загородном подворье Свято-Елизаветинского монастыря прошли крещенские купания [фото]
Артем БАЗАРОВ
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Спецназовцы окунулись в иордань у деревни Лысая Ггора.Спецназовцы окунулись в иордань у деревни Лысая Ггора.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В крещенских купаниях в деревне Лысая Гора, где находится подворье Свято-Елисаветенского монастыря, приняли участие бойцы и офицеры батальона командования сил специальных операций Министерства обороны Беларуси. После окунания в Иордань всех купальщиков и гостей ждала настоящая рыбацкая уха и солдатская каша.

Крещенские купания у Лысой Горы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Крещенские купания у Лысой Горы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для тех, кто пока нерешился окунуться, были свои развлечения. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для тех, кто пока нерешился окунуться, были свои развлечения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Офицеры спецназа пришли окунаться со своими близкими. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Офицеры спецназа пришли окунаться со своими близкими.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Если соблюдать рекомендации врачей, то купания в ледяной воде не причинят здоровью вреда даже ребенку. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Если соблюдать рекомендации врачей, то купания в ледяной воде не причинят здоровью вреда даже ребенку.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спецназ в иордани. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Спецназ в иордани.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Бойци и офицеры спецназа пришли окунуться в прорубь. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Бойци и офицеры спецназа пришли окунуться в прорубь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые заменили окунание нырянием. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Некоторые заменили окунание нырянием.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Уха и солдатская каша - для всех участников праздника. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Уха и солдатская каша - для всех участников праздника.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Окунуся в прорубь и журналист канала ОНТ Тенгиз Думбадзе (на фото слева). Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Окунуся в прорубь и журналист канала ОНТ Тенгиз Думбадзе (на фото слева).Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спецназ в иордани. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спецназ в иордани.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Освященная ледяная вода бодрит. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Освященная ледяная вода бодрит.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В иордани на Лысой Горе могли окунуться все желающие. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В иордани на Лысой Горе могли окунуться все желающие.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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