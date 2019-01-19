Белорусский спецназ на Крещение нырял в прорубь на Лысой Горе
В крещенских купаниях в деревне Лысая Гора, где находится подворье Свято-Елисаветенского монастыря, приняли участие бойцы и офицеры батальона командования сил специальных операций Министерства обороны Беларуси. После окунания в Иордань всех купальщиков и гостей ждала настоящая рыбацкая уха и солдатская каша.
Крещенские купания у Лысой Горы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Для тех, кто пока нерешился окунуться, были свои развлечения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Офицеры спецназа пришли окунаться со своими близкими.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Если соблюдать рекомендации врачей, то купания в ледяной воде не причинят здоровью вреда даже ребенку.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Спецназ в иордани.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
Бойци и офицеры спецназа пришли окунуться в прорубь.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Некоторые заменили окунание нырянием.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Уха и солдатская каша - для всех участников праздника.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Окунуся в прорубь и журналист канала ОНТ Тенгиз Думбадзе (на фото слева).Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Спецназ в иордани.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Освященная ледяная вода бодрит.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В иордани на Лысой Горе могли окунуться все желающие.Фото: Виктор ДРАЧЕВ