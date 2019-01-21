2019-01-21T15:28:05+03:00
Минск
КП Беларусь

Соцсети: В Минске пишут о новых случаях кори

За год в Беларуси корью заболели 254 человека. Это не эпидемия, но гораздо больше, чем в 2017-м
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Единственный способ защититься от кори - сделать прививку Фото: pixabay.comЕдинственный способ защититься от кори - сделать прививку Фото: pixabay.com
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В соцсетях продолжают появляться записи о кори. Одна минчанка делится объявлением, которое повесили на подъезде: «В доме обнаружили корь, срочно прививайтесь!». Вторая рассказывает, что в саду у ребенка карантин из-за кори, обнаруженной у одного из воспитанников: отменили спортивные мероприятия, гуляют два раза в день. С 20 февраля прошлого года в Беларуси зарегистрировали 254 случая кори, каждый четвертый заболевший - ребенок.

- Последние случаи зарегистрированы в Минске у жителей Украины. Мама с ребенком ехали поездом Киев - Рига, в поезде обнаружили у себя сыпь, - рассказала главный эпидемиолог Минздрава Инна Карабан. - Они вышли в Минске, потому что здесь у них знакомые. Их госпитализировали.

Единственный способ защититься от кори - прививка. Но даже вакцинация не защитит от заболевания на 100%. Около 27% всех заболевших корью были привиты. По крайней мере, у них были такие отметки в карте.

Почему все так волнуются за каждый новый случай кори? Причин несколько. Во-первых, у заболевания очень высокая контагиозность. Это значит, что вероятность заболеть после контакта с больным очень высока. Заразиться корью гораздо проще, чем, например, ветрянкой. Вторая причина, почему кори уделяют столько внимания, - эпидемия в соседних странах. Цифры заболевших, например, в Украине растут с каждым днем: за пару недель нового года заболело около 5 тысяч человек. Только за две недели 2019 года умерли четыре человека. Один из них - восьмимесячный ребенок. Эпидемию связывают с тем, что украинцы массово отказываются от вакцинации. Говорят про эпидемию и в Грузии. За 17 дней нового года заболел 321 человек. В Беларуси не идет речи об эпидемии: у нас вакцинировано около 90% населения. Этой цифры достаточно, чтобы выработался коллективный иммунитет.

Еще один момент, пугающий белорусов, - в 2017 году был лишь один завозной случай кори, а в 2018-м становится известно о новых и новых заболевших. Медики объясняли это чистой случайностью: в 2017 году заболевший человек был изолирован, заболевание не распространилось.

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