Как правильно выбрать банковскую карту, чтобы на ней зарабатывать?

Хотим ознакомить вас с меню фирменных карт от Идея Банка.

Автолюбителям, которые следят не только за своим автомобилем, но и за собой и ведут здоровый образ жизни, подойдет «Ещё» - карта с мани-бэком. Вас ежемесячно будет радовать возврат денежных средств в размере 3% от суммы ваших покупок по следующим категориям:

Любителям путешествий и развлечений будет полезна PartyCard - карта с мани-бэком, которая позволит получать 3% от суммы покупок по следующим категориям:

Рассчитываясь любой из этих карт, вы будете зарабатывать не только мани-бэк в размере 3% по вышеуказанным категориям, но и мани-бэк в размере 1% от суммы прочих покупок. Каждый месяц на вашу карту будет поступать общая сумма мани-бэка за покупки в прошлом месяце. Звучит неплохо, правда?

«PartyCard» и «Ещё» - карты MasterCard World Contactless, бесконтактная технология платежа позволит вам экономить время при расчетах картой, а БЕСПЛАТНОЕ пополнение данных карт в ЕРИП даст возможность не терять свои деньги на оплате комиссий, а только зарабатывать на мани-бэке.

Оформить PartyCard и «Ещё» можно как в любом отделении Идея Банка, так и в онлайн-банке, а наш курьер доставит вашу карту БЕСПЛАТНО в удобное для вас место, или вы сможете забрать ее в ближайшем к вам отделении банка.

Оформив PartyCard или «Ещё», вы сможете использовать все привилегии карточек MasterCard World. Например, сейчас вы можете стать участником рекламной игры от MasterCard и получить шанс выиграть поездку на двоих на финал Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде, а по карте «Ещё» вы будете получать скидки и бонусы в рамках программы лояльности «Моцная картка».

В случае если вы часто обмениваете валюту и тратите свое время на поиск максимально выгодного курса, то решит ваши проблемы «Лучший курс» - валютная карта с лучшим курсом.

Карта «Лучший курс» откроет вам круглосуточный доступ к валютно-обменным операциям в онлайн-банке по гарантированно выгодному курсу. Карта доступна как в USD, так и в EUR, также предусмотрено БЕСПЛАТНОЕ пополнение карты в ЕРИП.

Если вы хотели бы открыть вклад, чтобы получать доход, но не решаетесь на этот шаг, т. к. деньги могут понадобиться в любой момент, то вам подойдет «Дрожжи» - сберегательная карта:

Пользуясь сберегательной картой «Дрожжи» для совершения ежедневных покупок, вы получаете доход в размере 3% на ежедневный остаток денежных средств на карте.

Оформить сберегательную карту «Дрожжи» можно БЕСПЛАТНО в любом отделении Идея Банка или в онлайн-банке с доставкой в ближайшее к вам отделение банка.

Клиентам, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность, в онлайн-банке предоставлена возможность оформления карт с индивидуальным дизайном. В настоящее время указанную услугу можно оформить со скидкой 50%.

Если вы определились с выбором карты, то от нее вас отделяет только один клик.

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