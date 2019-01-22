Мы заглянули на самую новую заправку сети «Газпромнефть» в Беларуси, чтобы узнать, каких успехов можно добиться за полтора месяца работы.

- Наша АЗС находится фактически в центре города. Место очень удобное. Многие горожане говорят, что именно заправки здесь и не хватало, поэтому постоянных клиентов у нас с каждым днем все больше, - рассказывает Елена Новикова, начальник могилевской АЗС «Газпромнефть». - Успешно прошла акция, по которой можно было получить карту лояльности. И систему постоплаты, которой в Могилеве нет больше ни на одной АЗС, принимают положительно. Те, кто много путешествует, говорят: «У вас, как в Европе».

- Елена, но ведь это большая ответственность - возглавить первую в области АЗС такой известной компании. Как вы справляетесь с такой работой и где всему учились?

- Я работала начальником участка на АЗС в другой компании, так что для меня эта работа в знакома. Но даже учитывая мой имеющийся опыт, многому пришлось учиться. У нас все новое, современное: от технологического оборудования до дизайна - работать очень приятно. И коллектив дружный, трудолюбивый. Когда подбирали сотрудников, одним из главных условий было, чтобы у человека горели глаза. Человек должен любить свою работу! Научиться можно всему, было бы желание.

Оператор АЗС Владислав Башкатов - один из тех, кто осваивал новую профессию с нуля. Работая до этого водителем скорой помощи, он приезжал на АЗС только заправляться, а теперь знает, как принять бензовоз, приготовить кофе или хот-дог, помочь в выборе сопутствующих товаров и многое из того, что положено знать и уметь оператору АЗС.

Владислав БашкатовФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Самое интересное в моей работе - общение, - говорит Владислав. - Я раньше считал, что люди у нас бывают резкими, а оказалось, что большинство очень доброжелательные, и это дает заряд позитива. Приятно, когда ты предлагаешь им то, что их радует. Например, только у нас на АЗС можно заправиться фирменным бензином G-Drive 95, стоимость которого как у обычного 95-го.

С этой работой у меня все получилось легко: увидел объявление, отправил резюме, позвонили, прошел собеседование и обучение в Минске, месяц стажировался на АЗС в Витебске. Сразу получил 3-й разряд, есть перспектива повышения, карьерного роста. Знаю, что в сети «Газпромнефть» работают люди, которые прошли путь от раздатчика топлива до начальника АЗС.

Эсмира Петрова поменяла работу в торговом центре на АЗС и ни капли об этом не жалеет: «Газпромнефть» - это перспектива роста, удобный рабочий график, достойная оплата.

Эсмира ПетроваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Работа не однотипная и интересная. Мне это нравится, - говорит Эсмира. - И покупатели у нас приветливые, общительные. Наша АЗС новая, поэтому им все интересно, спрашивают, мы рассказываем. Приятно, что люди к нам возвращаются снова и снова, оценив наши преимущества: хорошее топливо, раздатчики топлива обслуживают каждого, и не надо мерзнуть на улице, а оплату можно совершить уже после заправки.

В отличие от своих коллег, Оксана Виничук успела поработать оператором АЗС в России, но во время учебы все проходила заново.

Оксана ВиничукФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Все знакомо, много знала, но здесь, на «Газпромнефти», своя специфика и новые технологии, - признает Оксана. - Например, скоростные раздаточные пистолеты и мультимедийные бензоколонки.

Найти работу, на которой ты будешь получать не только хорошую зарплату, но и много положительных эмоций, непросто. Здесь уделяют внимание каждому работнику, стараются и во время учебы, и в процессе работы так донести информацию, чтобы ты все правильно понял и справился со своими обязанностями. Я долго искала такую работу, которой будешь дорожить, и поиски этого стоили.