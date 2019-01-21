Испанец Фернандес по золотым может сравняться с Плющенко

- Последние пять Евро в женском одиночном катании выиграли россиянки. Начиная с 2013 года на пьедестал неизменно поднимались минимум две россиянки, а в 2015 - 2016 годах они брали весь комплект наград. Действующая чемпионка - Алина Загитова.

- Парадокс, но все три россиянки, которые приедут в Минск, оказались вне пьедестала декабрьского чемпионата России: Станислава Константинова (18 лет) - 4-я, Алина Загитова (16 лет) - 5-я, Софья Самодурова (16 лет) - 6-я. А первая тройка состояла сплошь из девочек (все воспитанницы Этери Тутберидзе), ни одна из которых до 1 июля 2018 года не достигла 15 лет, и по возрастному цензу они на Евро не прошли.

Действующая чемпионка - Алина Загитова. Фото: isu.org

- Главный фаворит в мужском одиночном катании, испанец Хавьер Фернандес, в этом сезоне не участвовал в официальных соревнованиях. Если он не наберет к Минску форму, то на высшую ступеньку могут взобраться другие. Например, чех Михал Бржезина - лучший из европейцев (4-е место) на недавнем финале Гран-при или кто-то из россиян. Фернандес выиграл Евро уже шесть ряд подряд. Победит в седьмой - догонит по золотым Евгения Плющенко.

- Темнокожая Ванесса Джеймс, выступающая в парном катании, начинала карьеру как одиночница в США, затем перешла под флаг Великобритании и стала лучшей на внутреннем чемпионате. Еще один крутой поворот и она уже катается в паре как гражданка Франции. В 2018-м Джеймс в дуэте с Морганом Сипре взяла бронзу чемпионата мира, а в минувшем декабре они выиграли финал Гран-при.

- Безусловные фавориты в танцах на льду - французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обладатели мирового рекорда в короткой и произвольной программах, а также по сумме набранных баллов. Они стали в пару более 10 лет назад, когда Габриэле было 13 лет, а Гийому - 14. Они многократные чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Олимпиады-2018. А ведь карьера пары могла завершиться в 2015-м, когда Габриэла получила сильное сотрясения мозга.

Французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обладатели мирового рекорда в короткой и произвольной программах. Фото: isu.org

- Большие соревнования в фигурном катании - не место для сенсаций. Медали делят между собой влиятельные федерации, именитые спортсмены, а субъективное судейство этому способствует. Сенсаций, когда вдруг победит малоизвестный, пусть и гениальный андердог из «нефигурной» страны, здесь быть не может. Вот прогноз троек призеров, который мы сделали, учитывая расклад сил. Можете потом сравнить с итоговым результатом. Женщины: 1. Загитова. 2. Константинова. 3. Самоудурова (все - Россия). Мужчины: 1. Фернандес (Испания). 2. Бржезина (Чехия). 3. Ковтун (Россия). Пары: 1. Джеймс - Сипре (Франция). 2. Тарасова - Морозов (Россия). 3. Бойкова - Казловский (Россия). Танцы. 1. Пападакис - Сизерон (Франция). 2. Синицына - Кацаларов (Россия). 3. Гиньяр - Фаббри (Италия).

- Призовые в этом виде спорта сравнительно скромные. Победителю в одиночных видах заплатят 21 тысячу долларов, серебряному призеру - 16 тыс., бронзовому - 11 тыс. Парам положено чуть больше, но на двоих: золото - 30 тысяч, серебро - 20 тыс., бронза - 12 тыс.