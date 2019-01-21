2019-01-21T15:20:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Владимир Семашко: «Надо думать о плюсах и минусах единой валюты, Налогового кодекса. Это сложные вопросы»

Белорусский посол в РФ уверен, что Москва и Минск вскоре урегулируют нефтегазовый конфликт
Ольга ШИЛАК
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Белорусский посол в РФ Владимир СемашкоБелорусский посол в РФ Владимир СемашкоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В последнее время самыми обсуждаемыми в отношениях двух стран снова стали вопросы цены на газ и интеграции Беларуси и России. Наш посол в соседнем государстве Владимир Семашко в интервью ТАСС рассказал об основных спорных моментах.

«Не думаю, что есть ухудшения в отношениях»

- К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение, - сказал он. - Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования. Президент [Беларуси Александр Лукашенко. - Прим. ТАСС] во время последнего визита в РФ сказал, что мы серьезно продвинулись вперед в переговорном процессе, взаимопонимание углубилось, и в следующий раз мы решим эти проблемы. У президента есть абсолютная убежденность в этом, - отметил Семашко.

Посол прокомментировал разговоры об ухудшении отношений Москвы и Минска:

- Я не думаю, что есть ухудшение в отношениях, отдельные российские СМИ гипертрофировали известные расхождения в подходах двух стран.

Камнем преткновения в нефтегазовом вопросе стал проводимый Россией налоговый маневр. Он предполагает, что с 2019 по 2025 год вывозной пошлины на нефть России не будет (сейчас она составляет 30%). При этом вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Беларусь будет покупать нефть по мировой рыночной цене.

Россия и Беларусь ведут переговоры о работе белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях налогового маневра и о возможной компенсации нашей стране за убытки от него.

«Это же не дело, когда российский Россельхознадзор вводит санкции»

Еще один важный момент - отрицательное сальдо в торговле.

- Президент Беларуси, по сути дела, поставил основной вопрос: надо все сделать для того, чтобы выправить резко отрицательное сальдо (взаимной торговли со стороны Беларуси. - Прим. ТАСС). У нас внешние долги составляют около 40% ВВП. Это еще не опасный уровень, но близко к этому, в основном за счет того, что мы имеем отрицательное торговое сальдо с Россией, - рассказала белорусский посол.

Ситуацию подтверждают цифры. Так, за первые 10 месяцев 2018 года отрицательное сальдо по сравнению с первыми 10 месяцами 2017-го выросло на $3,5 млрд. Из-за чего подорожали нефть и нефтепродукты.

- В случае реализации в полном объеме налогового маневра мы вынуждены будем переплачивать еще $3 млрд ежегодно… Что касается цены на газ, мы ставим вопрос о том, чтобы в конечном итоге к моменту создания единого рынка энергоносителей в 2025 году мы пришли к цене, близкой к российской, - заявил посол.

По словам дипломата, исправить ситуацию можно, например, решив проблему недискриминационного продвижения белорусского товара на российском рынке.

- Это же не дело, когда российский Россельхознадзор вводит санкции, в результате чего уменьшились поставки нашей мясомолочной продукции на $650 млн, есть вопросы и с поставкой техники, - сказал Семашко.

Посол также заявил, что Беларусь и Россия могут инициировать различные совместные проекты. Уже определены семь пилотных предприятий: с российской стороны - Ростсельмаш, КАМАЗ, ГАЗ и Кировский тракторный завод, с белорусской - МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш.

- Давайте проанализируем, в каких условиях они работают у нас и у вас, и создадим равные условия, через несколько лет оценим результаты их работы. В итоге выиграет конечный потребитель, а значит, и наши два государства в целом.

По словам Семашко, выход на решения по углублению экономической интеграции России и Беларуси может занять, «возможно, полтора-два года».

- Нужно четко определиться, что из договора о создании Союзного государства 1999 года выполнено, что сделано не в полной мере, какие положения утратили актуальность, какие моменты, важные для союзной интеграции, наоборот, вовсе не отражены в этом документе либо нуждаются в детализации. Надо думать о плюсах и минусах введения единой валюты, единого эмиссионного центра, единого Налогового кодекса. Но это все сложные вопросы, - констатировал Семашко. - Например, что касается унификации налогообложения, нужно принимать во внимание, что у нас разная структура наполняемости бюджетов. В России превалируют нефть и газ, у нас - производство, БелАЗ, МАЗ, МТЗ.

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