Педагоги предлагают менять школьную программу по математике и изучать ее на трех уровнях

Напомним, на прошлой неделе президент в очередной раз высказал недовольство сложностью школьных и вузовских программ: их «надо реанимировать и привести в нормальный вид». В частности, Александр Лукашенко сказал:

- У нас порой уже в 8 - 9-м классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр (см. «КП» за 17.01. - Ред.).

Профессор БГУ, лауреат Госпремии Олег Мельников и заслуженный учитель Республики Беларусь Александр Фельдман говорят, что упрощение программ действительно необходимо.

- Большинству нынешних учеников школьные знания по математике, увы, не понадобятся. Многие из них - люди гуманитарного склада, и математика вызывает у них боязнь, - констатируют эксперты ситуацию, складывающуюся в школах.

Главная цель математического образования в школе, говорят Мельников и Фельдман, не насыщение учеников теоремами и формулами, которые не будут нужны для жизни и работы ученикам, а ускорение их умственного развития.

- Понятие синуса, логарифма, даже теорема Пифагора очень скоро забудутся, а вот умение логически мыслить, применять индукцию и дедукцию (даже не зная об этом), умение отстаивать свои взгляды понадобятся и юристу, и рабочему, и чиновнику, и врачу, и даже продавцу на рынке. Но для обучения всему этому не требуется сложная математика!

При этом педагоги замечают, что для выпускников, которые идут в технические и экономические вузы, на естественные специальности университетов, упрощенной математики мало. Но до 10-го класса всех обучают одинаково. В итоге для одних школьная математика трудна и непонятна, для других - скучна и неинтересна.

- Мы считаем, что в школе должно быть три уровня обучения математики. Базовый, связанный с обучением тех детей, чья дальнейшая деятельность не предполагает ее использование. Здесь содержание обучения должно быть упрощено до предела. В такой программе нужны материалы, способствующие развитию учеников или популярно знакомящие их с высшими достижениями человечества. На наш взгляд, в математике это понятие числа, фигуры, площади и объема, параллельности, вероятности, теорема Пифагора, золотое сечение.

На повышенном уровне Олег Мельников и Александр Фельдман предлагают готовить учащихся к обучению в технических и экономических вузах.

- В основном для таких учащихся следует оставить нынешний повышенный уровень. Поскольку немало выпускников идет в строительные и машиностроительные вузы, в школьной геометрии следует уделить большее внимание построению чертежей и разрезов. Наконец, углубленный уровень, предназначенный для учащихся, которые профессионально свяжут себя с математикой, физикой, сферой IT.

Мельников и Фельдман говорят, что обучение на повышенном и углубленном уровнях следует начинать с 8-го класса, а не с 10-го, как сейчас.

- Можно для этих уровней сделать обучение по субботам, поскольку такой формат сознательно выберут ученики и их родители.

Также эксперты согласились с репетитором Алексеем Василевским, который комментировал в «Комсомолке» программы по математике для 8-го класса.

- Мы согласны, что новая программа неровная, хотя и подъемная, как сказал в заметке «Комсомолки» Алексей Василевский, и ее содержание часто представлено непродуманно. Например, интересные вопросы по комбинаторике и теории вероятности не входят ни в материалы выпускных экзаменов, ни в задачи ЦТ. Кто же их будет учить?

КСТАТИ

Олег Мельников и Александр Фельдман отметили место нашей школьной математики в мировом пространстве.

- В 1999 году команда Республики Беларусь заняла 6-е место на Мировой математической олимпиаде. Через 20 лет, в 2018 году, она заняла только 45-е место.

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