Первый "Евроопт" открыт в городе белорусских атомщиков

На улице Аэродромной, 27, в уютном жилом районе, где в последние годы возведено немало многоэтажных новостроек, торговая сеть "Евроопт" открыла свой первый в городе торговый объект - современный просторный супермаркет.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТОРГОВЛИ

Город, рядом с которым строится Белорусская АЭС, еще несколько лет назад получил мощный импульс развития. В возведении станции участвуют тысячи людей, да и обслуживание АЭС после запуска потребует достаточно большого количества сотрудников. Поэтому в Островце развернулось масштабное жилищное строительство, а также возведение объектов здравоохранения, образования, культуры, спортивных сооружений - всего того, что принято называть социальной инфраструктурой. А неотъемлемой частью этой структуры являются торговые объекты. Так что приход в город ведущих торговых сетей страны был вполне логичным. И вот теперь в Островце есть свой "Евроопт"!

В день открытия покупателей ожидал яркий праздник.

А еще - роза в подарок каждой представительнице прекрасного пола!

Стоит отметить, что в районе торговую сеть знают очень хорошо. Во-первых, в соседней Сморгони открыт гипермаркет "Евроопт" - и жители района успешно проторили туда дорогу, отправляясь за крупными покупками. Во-вторых, в Островец был проложен один из первых маршрутов онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и многие в районе успели оценить эту услугу. Ну а в-третьих, первый "Евроопт" в Островецком районе появился несколько раньше - в агрогородке Ворняны. А теперь пришла очередь получить собственный "Евроопт" и районному центру.

К слову, в городе уже работают магазины под брендами "Доброном" и "Санта", но крупнейший белорусский ретейлер - это новый уровень сетевой розницы. Ведь именно "Евроопт" задает стандарты конкурентной борьбы - по ассортименту, ценам, технологиям работы, уровню обслуживания покупателей и торгового сервиса. Неудивительно, что появления сети "Евроопт" в Островце ждали с нетерпением.

На церемонии открытия супермаркета, которая состоялась с участием представителей местной власти, было впечатляюще многолюдно. И по-настоящему празднично! Концертная шоу-программа, конкурсы и викторины, развлечения для детей и, конечно, дегустации… А еще - роза в подарок каждой представительнице прекрасного пола. Все это ждало покупателей островецкого магазина "Евроопт" в день открытия!

ВОСТРЕБОВАННЫЙ ФОРМАТ

И надо сказать, что магазин получился на славу! Общая площадь "Евроопт Super" превышает 1000 кв. м, а торговый зал - 634 квадрата. Это именно тот формат, который особенно востребован в небольших городах и районных центрах, и "Евроопт" разработал типовые нормы по организации торгового пространства в таких объектах. Высокотехнологичные витрины и холодильники, лаконичный стиль оформления, понятная навигация - вот те узнаваемые черты, которые выгодно отличают любой супермаркет "Евроопт".

Еще одна фирменная черта магазинов сети - большой выбор качественных товаров по демократичным ценам! Уже на момент открытия в супермаркете было представлено свыше 7 тысяч единиц продовольственных товаров и 3 тысячи - промышленных.

Особого внимания достоин отдел продукции собственного производства - это аппетитная готовая кулинария или полуфабрикаты, которые так удобно и быстро готовить, поздно вечером вернувшись с работы. И, конечно, не будем забывать о традиционных для крупных форматов "Евроопт" зонах гриль и допекания. Горячая курочка с золотистой корочкой, свежая ароматная выпечка… Все это тоже есть в новом супермаркете!

Полуфабрикаты, аппетитная готовая кулинария и свежая ароматная выпечка - все это тоже есть в новом супермаркете!

"Столичный выбор!" - так говорят покупатели во многих уголках страны, где уже открылись магазины сети. "Евроопт" тем и уникален, что этот столичный выбор привносит в самые небольшие города, поселки и даже на село. Именно этим и объясняется тот факт, что, согласно неоднократным социологическим исследованиям, более 96% жителей малых городов и деревень страны хотели бы видеть в своем населенном пункте магазин сети "Евроопт".

И еще один штрих заботы о покупателях - в торговом зале оборудованы сразу семь расчетно-кассовых постов. А это значит, что даже в самые напряженные дни и часы стоять в длинных очередях людям не придется. Этому способствует и удобный график работы магазина - с 9.00 до 22.00, без обеда и выходных.

В день открытия в супермаркете царил настоящий ажиотаж, покупатели с интересом изучали полки и прилавки с непривычным изобилием товаров, сравнивали цены со стоимостью продуктов в других торговых объектах и к кассам подходили уже с полными тележками и корзинками!

- Вот заметили "товар удачи", специально подошли, чтобы взять, у нас карточка есть дисконтная "Е-плюс", в игре участвуем… - с улыбкой рассказывает Валентина Григорьевна Янчевская, которая заглянула на открытие вместе с супругом Владиславом Ефимовичем. - Магазин очень нравится, у нас в Островце еще таких не было! Раньше за большими покупками ездили в основном в Сморгонь, а теперь рядом "Евроопт" появился, будем часто заезжать!

Валентина Янчевская пришла на открытие вместе с супругом Владиславом Ефимовичем.

Пришла оценить новенький супермаркет и молодая мама Елена Наркович.

- Мы очень ждали этого открытия, заглянули посмотреть на ассортимент и цены - все нравится! - делится впечатлениями она. - До этого за крупными покупками ездили в Сморгонь, теперь будем закупаться в своем городе. В игре "Удача в придачу!" тоже участвуем, надеемся на приз!

Семья Елены Наркович раньше ездила закупаться в Сморгонь.

Местная жительница Ольга Турубарова признается - она активный пользователь онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Но очень рада, что теперь за нужными покупками сможет заглянуть и в "Евроопт" недалеко от дома!

- Часто заказываем покупки с доставкой и в игре "Удача в придачу!" участвуем. А сейчас можно будет в любое время зайти в "Евроопт", все нужное купить и сыграть заодно. Большой магазин, всего очень много, даже еще с первого раза не запомнили, где что находится. К чаю перекусить что-то куплю сегодня, чипсы и фрукты. Цены вполне устраивают! - улыбается Ольга.

Ольга Турубарова уже активно пользуется услугами онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл», а теперь за нужными продуктами сможет заглянуть и в супермаркет недалеко от дома.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ

Безусловно, новый торговый объект внесет немалый вклад и в экономику района. Это касается и развития местной торговли в целом, и роста налоговых отчислений в бюджет вместе с ростом товарооборота, и создания новых рабочих мест со стабильной заработной платой и достойным социальным пакетом.

Именно об этом говорил на открытии первого "Евроопта" в Островце представитель местной власти - заместитель председателя Островецкого районного исполнительного комитета Павел Милешко.

- Сейчас район динамично развивается, активно строится жилье, социальная инфраструктура. Безусловно, важным направлением в развитии города является улучшение качества торгового обслуживания. Поэтому открытие самого крупного с этого момента торгового объекта в городе является очень значимым событием. Думаю, выражу мнение большинства жителей Островца и Островецкого района, сказав, что это долгожданный торговый объект. Сеть "Евроопт" - это высокие стандарты качества обслуживания, это определенная ценовая, маркетинговая политика, и я уверен, что для жителей нашего города открытый супермаркет будет привлекателен, они будут его посещать, и каждый найдет здесь тот ассортимент товаров по доступной цене, который ему нужен, - подчеркнул заместитель председателя Островецкого райисполкома.

Открытие торгового объекта сети "Евроопт" - это и дополнительная конкуренция на местном рынке торговли, от которой также выигрывают покупатели, обратил внимание Павел Милешко.

- Жители нашего города смогут покупать товары по более низкой цене - и, соответственно, всем остальным нужно будет либо подтягиваться, либо проигрывать в этой конкуренции. Поэтому в первую очередь это качество обслуживания наших жителей по приемлемым ценам. Ну и конечно, открытие магазина "Евроопт" - это дополнительные рабочие места, дополнительные налоговые поступления в районный бюджет, - подчеркнул заместитель председателя Островецкого райисполкома.

СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО ПОКУПАТЕЛЯ

В торговой сети "Евроопт" искренне благодарны районному исполкому за предоставленную возможность работать в регионе, а главное - за действенное внимание к желаниям и потребностям людей.

- Год малой родины продлится в Беларуси три года, и все это время мы будем уделять особое внимание торговому обеспечению жителей малых городов, агрогородков и сел, - отметил операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин. - Только за прошедший год в сельской местности нами было открыто более 120 торговых объектов, а в целом число магазинов "Евроопт" в деревнях и поселках на сегодняшний день уже превысило 150. Эта работа будет обязательно продолжена. Каждый пятый белорусский покупатель живет в сельской местности, и люди в глубинке должны обладать в торговом обслуживании ровно теми же привилегиями, что и жители столицы. Мы будем использовать любую возможность, чтобы обеспечить каждого белорусского покупателя широким ассортиментом товаров по самым приемлемым ценам.

На сегодня в Беларуси насчитывается уже почти 770 магазинов "Евроопт", и торговая сеть готова и впредь открывать современные красивые магазины с высоким уровнем торгового сервиса по всей стране, в каждом населенном пункте.

- Люди нас ждут. Мы отмечаем растущее взаимопонимание с представителями местной власти. Ведь наша общая задача - сделать жизнь людей по всей стране, в каждом, даже самом отдаленном, ее уголке лучше и комфортнее, - подчеркнул Владлен Атрошкин.

Супермаркет - это именно тот формат, который особенно востребован в небольших городах и районных центрах.

Как отметил операционный директор сети "Евроопт", уже в ближайшее время в Островецком районе намечено открытие нового магазина - в поселке Гудогай.

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