Олимпийский чемпион Олег Васильев: «Алина Загитова явный фаворит, но справится ли она с нервами?»

Соревнования начнутся в среду, а в понедельник и вторник в Минске уже тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, многократные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция), непобедимый на европейском уровне испанец Хавьер Фернандес, эффектная пара из Франции Джеймс-Сипре…

Олимпийский чемпион-1984, серебряный призер Игр-1988, многократный чемпион мира и Европы россиянин Олег Васильев рассказал KP.BY об ожиданиях от предстоящего первенства.

- Допускаю неожиданности. Есть лидеры, но не сказать, что их позиции незыблемы. Может, у женщин из общего ряда выделяется Алина Загитова. Хотя и она на чемпионате России не очень хорошо откаталась, - говорит Олег Васильев. – В общем, у женщин явное лидерство россиянок. Им могла бы составить конкуренцию только итальянка Каролина Костер (в декабре она сломала ногу и пропустит чемпионат - KP.BY).

В парном катании очень интересная борьба будет между российской парой Евгения Тарасова-Владимир Морозов (серебряные призеры Олимпиады-2018. - Ред.) и французским дуэтом Ванесса Джеймс-Морган Сипре (бронзовые призеры ЧЕ-2017 и ЧМ-2018. - Ред.). Для будущего это имеет серьезное значение, потому что в начале олимпийского цикла кто занимает лидирующие позиции, тот и считается условным фаворитом до Олимпиады.

В мужском катании у зрителей будет прекрасная возможность увидеть великолепного испанского фигуриста Хавьера Фернандеса. Для него это последний большой старт в любительском спорте - он уходит в профессиональную сферу, будет выступать в шоу.

- Можно сказать, что Загитова будет особенно мотивированная, учитывая, что на финале Гран-при ее обошла японка Рика Кихира, а на чемпионате России – юные соотечественницы?

- Алина на каждом соревновании мотивированная. Вопрос в том, что не на каждом старте она может справиться с нервами, психологической нагрузкой. А мотивация у нее запредельная, в этом уверен.

- Спад в результатах Алины Загитовой, если сравнивать с Олимпиадой, связываете с психологической составляющей?

- Это и психология, и физиология. За год Алина очень выросла, у нее изменилось тело. Безусловно, у нее изменилось и осмысление происходящего. Она повзрослела, больше понимает, что стоит за каждым стартом: можно и выиграть, и проиграть. Это сильно отличает состояние Алины, которое было до Олимпиады в Пхенчхане. Тогда она просто выходила и делала то, чему ее учили. Теперь на карту поставлено очень многое, она, как взрослая разумная девушка, это понимает, соответственно, это накладывает отпечаток. Ошибки и срывы связаны с психологическим фактором, который играет большую роль на главных стартах сезона.

- В прошлом году после Олимпиады долго и много говорилось о соперничестве Загитовой и Евгении Медведевой. Евгения в состав не попала – эта большая потеря в плане зрелищности?

- Пока в этом сезоне этой борьбы вообще не было. Они встретились всего один раз лицом к лицу на чемпионате России. И обе катались невнятно. Медведева (7-е место) допустила грубые ошибки в исполнении короткой программы и прилично откатала произвольную. У Загитовой (5-е место) все получилось наоборот. Не думаю, что это борьба Алины и Жени. Но зрителям увидеть их вместе - дорогого стоит, жаль, что этого не будет на чемпионате Европы. Но и Станислава Константинова, и Софья Самодурова достойны того, чтобы порадовать зрителей, создать интригу в борьбе за медали.

- В последнее время много разговоров, что, возможно, надо было бы ввести возрастной ценз для участия в женском фигурном катании: 15-летние юниорки уже исполняют сложные прыжки, а у 17-летних начинаются физиологически изменения, что сказывается на спортивных качествах.

- Это вопрос глубокий, а не такой поверхностный, как кажется. Если убрать все детали, то я сторонник того, что надо повысить возрастную планку для перехода из юниорского фигурного катания во взрослое. Потому что и психология, и физиология у девочек и девушек сильно отличается. Выступать на одном турнире фигуристкам, которым 13 - 14 лет, и фигуристкам, которым 19+, достаточно сложно. Это как два разных мира, даже сложно сравнивать. То, что показывают российские юниорки, здорово, но разумнее было бы сделать, чтобы они до определенного возраста выступали на юниорских соревнованиях. А женское катание должно быть женственным.

- Как изменилось фигурное катание со времен вашего выступления?

- Изменилось очень многое: и в структуре, и в техническом исполнении. В мое время произвольная программа и была произвольной, каждый делал что хотел, ограничений и рамок (кроме временных) не было. Сейчас прописаны элементы, которые надо сделать, что спортсмен может и не может допустить в своей программе.

На мой взгляд, это ограничило свободу выбора спортсмена, что показывать (логично, что свои сильные стороны). С другой стороны, нынешние правила подхлестнули фигуристов в техническом плане и мастерстве. Стало больше многооборотных прыжков у одиночников, практически все мужчины владеют четвертными прыжками, девушки стали прыгать тройные аксели и пробуют делать четвертные. В парном катании все спортсмены исполняют тройные прыжки параллельно, что в мое время выступления было единичным случаем. Поддержки и подкрутки тоже изменились, стали немного сложнее и зрелищнее.

БУДЬ В КУРСЕ!

Расписание чемпионата Европы

Среда, 23 января

11.00 - 17.00 - Девушки. Короткая программа

18.00 - 18.30 - Церемония открытия

18.45 - 21.50 - Пары. Короткая программа

Четверг, 24 января

12.00 - 17.40 - Мужчины. Короткая программа

19.00 - 21.50 - Пары. Произвольная программа

Пятница, 25 января

11.30 - 16.30 - Танцы на льду. Ритмичный танец

18.00 - 21.55 - Девушки. Произвольная программа

Суббота, 26 января

11.15 - 15.10 - Мужчины. Произвольная программа

16.25 - 19.45 - Танцы на льду. Произвольный танец

Воскресенье, 27 января

15.00 - 17.30 - Гала-представление

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