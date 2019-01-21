2019-01-21T17:00:58+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко - послу Канады: Ваша страна первой на Западе отменила торговые ограничения в отношении Беларуси

Президент принял верительные грамоты у послов 10 стран
Алексей БЕЛОУСОВ
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В беседе Алоизией Вёргеттер президент отметил, что между Беларусью и Австрией повысился уровень политических контактов. Фото: БелТАВ беседе Алоизией Вёргеттер президент отметил, что между Беларусью и Австрией повысился уровень политических контактов. Фото: БелТА
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Во Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко прибыли дипломаты из Австрии, Армении, Бахрейна, Вьетнама, Ганы, Канады, Туниса, Черногории, Чехии, Сальвадора.

Президент отметил, что наша страна готова к взаимодействию, если оно строится на принципах уважения и добавил:

- Глубоко убежден, что Минск может стать местом нового широкомасштабного диалога по вопросам безопасности государств в Евро-Атлантике и Евразии. Мы будем и далее инициировать миролюбивые, объединяющие проекты сотрудничества.

Послу Канады Лесли Льюису Скэнлону президент сказал, что наши страны объединяет не только любовь к хоккею, но и многолетняя дружба. Канадцы были в числе тех, кто не раздумывая протянул руку помощи в трудные времена после аварии на Чернобыльской АЭС.

- Ваша страна стала первой на Западе, кто полностью отменил торговые ограничения в отношении Беларуси. Это залог дальнейшего позитивного развития взаимодействия и очень хороший пример для некоторых других наших партнеров, - подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Президент также обратил внимание на повышение уровня и интенсивности политических контактов с Австрией. Напомним, что неделю назад Минск посетила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Вместе с главой белорусского МИД Владимиром Макеем она открыла новый офис посольства. И вот теперь в Минск прибыла посол Алоизия Вёргеттер.

- Высоко оцениваем усилия Вены по снижению напряженности в Европе и мире, наведению мостов между ключевыми геополитическими игроками. И в этом подходы наших государств абсолютно созвучны, - сказал Александр Лукашенко представителю Австрии.

Интересно, что госпожа Вёргеттер ведет страничку в соцсетях. Судя по сообщениям за день до вручения грамот, госпожа посол готовилась к событию, подбирая платье от белорусского дизайнера. Она написала: «Завтра у меня самое важное назначение послом Австрии в Беларуси: вручение моих верительных грамот. Я хочу быть хорошо подготовленной» (орфографию мы сохранили), и показала на фото сумочку, с которой и была назавтра во Дворце.

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