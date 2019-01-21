Зарплаты бюджетников начнут считать по-новому: повышающие коэффициенты уберут, а работодатели будут сами устанавливать надбавки

Изменения в оплате труда бюджетников (а их в стране порядка 850 тысяч человек) правительство анонсировало еще в прошлом году, теперь указ подписал президент. Чиновники уверяют: меньше зарплаты в бюджетной сфере не станут.

- При введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда, - сказано в комментарии к указу на сайте Минтруда и соцзащиты.

«Комсомолка» посмотрела, что изменится.

Тарифную ставку заменят базовой, в несколько раз больше

Сейчас зарплаты бюджетников зависят от тарифной ставки первого разряда, она составляет 35 руб. 50 коп. Чтобы рассчитать оклад или надбавку конкретного специалиста, тарифную ставку умножают на определенные коэффициенты. Со следующего года этот показатель заменят другим – базовой ставкой. Главное отличие в том, что размер базовой ставки будет приближен к бюджету прожиточного минимума. А он в шесть раз больше действующей тарифной ставки – 214 руб. 21 коп. Так что зарплату бюджетников будут рассчитывать, исходя из большей величины.

С размером базовой ставки правительство должно определиться до 1 марта.

Вместо 27 тарифных разрядов будет 18

За счет того, что разрядов станет меньше, зарплатная разница между ними станет больше – минимум 6%. В итоге у бюджетников появится мотивация лучше работать и строить карьеру.

- Сегодня уровень дифференциации между разрядами составляет менее 1%, то есть стимула двигаться вверх по тарифной сетке никакого нет, - объяснял в декабре прошлого года первый вице-премьер Александр Турчин.

Коэффициенты упразднят, выплаты урежут

Со следующего года зарплата бюджетников будет складываться из трех составляющих – оклада, стимулирующих выплат и компенсирующих выплат. К стимулирующим относятся премии и надбавки, к компенсирующим – доплаты. Их количество по сравнению с нынешним сильно сократится, а зависть эти выплаты будут либо от оклада, либо от тарифной ставки. Всевозможные повышающие коэффициенты из зарплат бюджетников уберут.

Некоторые выплаты будут устанавливаться централизованно. Например, за стаж. Надбавка для тех, кто проработал в бюджетной организации меньше 5 лет, составит 10% базовой величины, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, свыше 15 лет – 30%.

Помимо выплат, прописанных в законодательстве, нанимателям разрешат начислять работникам различные доплаты и надбавки по собственной инициативе. Главное, чтобы на это хватало денег, выделенных на зарплаты из бюджета, или доходов предприятия.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Педагогам и медикам увеличили зарплату с 1 января

Во-первых, у некоторых специалистов вырастут доплаты. Например, для врачей-специалистов – с 20% оклада до 24%, а для медработников со средним специальным образованием – с 13% до 16%. А во-вторых, для педагогических работников увеличатся отраслевые надбавки. На них пойдет 5% фонда зарплат, а определять их размер и условия получения будет Минобр вместе с Минтруда и Минфином.

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