Год после отмены экзаменов в гимназии: «Зачем ребенку стараться учиться, если она и так среди лучших?»

Год назад президент Александр Лукашенко подписал указ, в котором было сказано, что школьников будут зачислять в 5-й класс гимназий по месту жительства, а не по результатам экзаменов после 4-го класса. Затеяли это, чтобы избавить детей от лишнего стресса. Рассказываем, чем отличается зачисление в гимназию по прописке и по результатам экзаменов на примере одной семьи.

В семье Романовых (все имена и фамилии изменены) трое детей - все учатся в гимназиях. Саша в 8-м классе, сдавала экзамены, Маша - в 5-м, она уже прошла по новым правилам - ее просто перевели из 4-го в 5-й класс, Леша сейчас учится в 1-м классе, поступление или зачисление в гимназию его ище ждет.

- Почему гимназия, когда во дворе стоит школа? Я работаю с учителями и немного знаю о системе образования, - рассказывает Ольга, мама трех гимназистов. - В гимназии у учителей выше зарплата, значит, лучшие педагоги стараются попасть туда. Плюс родители, которые хотят определить детей в гимназию, не боятся огромной нагрузки.

Когда три года назад поступала старшая дочка, к экзаменам готовились достаточно спокойно.

- Я была уверена в ребенке, - вспоминает Ольга. - Уж на девятки да сдадим. Ходили на дополнительные занятия для всего класса, писали диктанты дома, решали задачи, но без фанатизма. Знакомые же прорешали сборники несколько раз.

Русский язык Саша сдала на 10 баллов, белорусский на 9. А вот с математикой вышел прокол:

- Я уехала в командировку, по дороге в школу Сашка упала, расстроилась. Когда получили 6 баллов, все удивились. Что это было, мы так и не поняли. Может, накопился стресс или просто мама должна была все же находиться рядом. Пытались подать апелляцию - нам отказали.

Тогда Ольга пошла к завучу начальных классов. Во втором классе этой гимназии уже училась младшая дочка Маша. Но там лишь посетовали, что нужно было сказать, мол, поступает сестра Маши - своих не бросаем...

- Не хватило нам этих трех баллов, пролив ведро слез, отдали документы старшей в другую гимназию, - говорит мама девочек.

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ГИМНАЗИСТАМИ СТАЛИ ДАЖЕ ТЕ ДЕТИ, КТО НА УРОКЕ ВЫХОДИЛ К ДОСКЕ И ПРОСТО САДИЛСЯ НА ПОЛ

К поступлению Маши экзамены в гимназии отменили, но еще полгода до этого детей готовили ко вступительным испытаниям.

- Даже тех, кому учителя открытым текстом не рекомендовали, - говорит Ольга. - И тех детей, которые посреди урока выходили к доске и садились на пол, и тех, чьи мамы порой присутствовали на занятиях, ведь иначе учитель не справлялся. Они еще и приговаривали: «Мы дома добавим, чтобы взялись за учебу». А страдали дети, которые хотели учиться. Но все упорно продолжали готовиться к экзаменам.

И тут стали говорить о том, что экзамены отменяют.

- Никто не знал, по какому принципу будут оставлять детей в этой гимназии, до поздней весны. Ведь по прописке 80% детей должны были сменить школу, а с успеваемостью у многих хватало вопросов.

Однако, как и обещали в Министерстве образования, весь четвертый класс без экзаменов перевели в пятый - независимо от баллов и регистраций.

- Как я к этому отношусь? Плохо. Экзамены хоть и были стрессом, там имела доля необъективности, но все же более или менее позволяли собрать детей одного уровня, - рассуждает Ольга. - Конечно, учителя всегда подтягивают годовые отметки, но не настолько, чтобы двоечники поступали. Все же это была лотерея для тех детей, у кого 8 - 10 баллов (обычно это или способные дети, или трудоголики), а не 5 - 6.

Хоть старшая дочка и не поступила в ту гимназию, в которую собиралась, Ольга уверена: экзамены нужны.

- На примере Саши я увидела, как стресс влияет на результат. Но экзамены - это некое сито, которое дает шанс тем детям, которым было мало школы. Для других это возможность пересмотреть способности ребенка и не поступать в гимназию.

А вот оценки гимназистки Маши, переведенной из 4-го в 5-й класс автоматически, радуют. Правда, комментарии учителей - не очень, говорит Ольга.

- Младшая дочка способная, но ленивая. А зачем ей стараться, если она и так в топе? Мотивации нет. Надолго ли хватит ее способностей, не знаю. А переходный возраст уже на пороге.