В школах вводят новый факультатив: Старшеклассникам расскажут о брачном договоре, а на практике они изучат, как выбрать спутника жизни

С нового учебного года у старшеклассников появится новый факультатив – «Основы семейной жизни». Урок стоит в расписании девятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников раз в неделю. Постановление Минобразования за подписью министра Игоря Карпенко опубликовано на Национально-правовом портале.

Начинается все мило и трогательно: в 9-м классе расскажут, чем любовь отличается от влюбленности, а юноша от девушки, в чем секреты семейного счастья и особенности добрачных отношений, как понять, что ты готов к семейной жизни, ну и как выбрать «спутника жизни». За лето подростки подрастут и будут готовы слушать о правовых основах брачно-семейных отношений, семейном бюджете и эстетике быта. В 10-м классе расскажут и про брачный договор, конфликты, причины и последствия нарушения семейных отношений.

В 11 классе основная тема факультатива – рождение детей. Какова роль папы и мамы в воспитании ребенка, какие есть стили семейного воспитания, семейные традиции и организация семейного досуга, социальная поддержка семьи.

Авторы документа обещают, что, как минимум, половина занятий будут практическими. Например, на тему «Как выбрать спутника жизни» выделено два часа, один из них – практика.

Если верить документу, факультативы будут проходить в форме видео-уроков, уроков-проектов, экскурсий, соревнований. Обещают конференции, круглые столы, тренинги, аукционы, дискуссии, телепередачи, беседы, викторины, конкурсы стихов, сочинений, эссе, рисунков и плакатов, инсценировок, мультимедийных презентаций, концерты, выставки и фотогалереи, флэш-мобы, встречи с многодетными матерями, отцами, презентации творческих проектов.

– Подготовка учащихся к семейной жизни является одной из приоритетных педагогических задач, от решения которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом, – считают авторы документа. Цель факультатива – способствовать формированию ценностного отношения к институту брака и семьи.

Факультатив будет вести педагог-психолог, социальный педагог или классный руководитель.

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