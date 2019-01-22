2019-01-22T16:05:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В школах вводят новый факультатив: Старшеклассникам расскажут о брачном договоре, а на практике они изучат, как выбрать спутника жизни

Подростки будут встречаться с многодетными родителями и смотреть видео, обещают много практики
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Теме рождения ребенка много внимания уделят в 11 классеТеме рождения ребенка много внимания уделят в 11 классеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

С нового учебного года у старшеклассников появится новый факультатив – «Основы семейной жизни». Урок стоит в расписании девятиклассников, десятиклассников и одиннадцатиклассников раз в неделю. Постановление Минобразования за подписью министра Игоря Карпенко опубликовано на Национально-правовом портале.

Начинается все мило и трогательно: в 9-м классе расскажут, чем любовь отличается от влюбленности, а юноша от девушки, в чем секреты семейного счастья и особенности добрачных отношений, как понять, что ты готов к семейной жизни, ну и как выбрать «спутника жизни». За лето подростки подрастут и будут готовы слушать о правовых основах брачно-семейных отношений, семейном бюджете и эстетике быта. В 10-м классе расскажут и про брачный договор, конфликты, причины и последствия нарушения семейных отношений.

В 11 классе основная тема факультатива – рождение детей. Какова роль папы и мамы в воспитании ребенка, какие есть стили семейного воспитания, семейные традиции и организация семейного досуга, социальная поддержка семьи.

Авторы документа обещают, что, как минимум, половина занятий будут практическими. Например, на тему «Как выбрать спутника жизни» выделено два часа, один из них – практика.

Если верить документу, факультативы будут проходить в форме видео-уроков, уроков-проектов, экскурсий, соревнований. Обещают конференции, круглые столы, тренинги, аукционы, дискуссии, телепередачи, беседы, викторины, конкурсы стихов, сочинений, эссе, рисунков и плакатов, инсценировок, мультимедийных презентаций, концерты, выставки и фотогалереи, флэш-мобы, встречи с многодетными матерями, отцами, презентации творческих проектов.

– Подготовка учащихся к семейной жизни является одной из приоритетных педагогических задач, от решения которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом, – считают авторы документа. Цель факультатива – способствовать формированию ценностного отношения к институту брака и семьи.

Факультатив будет вести педагог-психолог, социальный педагог или классный руководитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стихи о любви – не надо, пожалуйста! Расскажите, как заработать на жилье!» Школьники - о новом факультативе

Подросткам интересно узнать о планировании семейного бюджета, но не хочется слушать «Любите друг друга!» (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер: Национальное хобби белорусов - и мое любимое хобби
О качестве белорусской продукции, общей истории и что первым делом посмотреть в Австрии, госпожа посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер рассказала в интервью «Комсомолке»
Новости 24
В стогу сена в Лельчицком районе нашли 100-килограммовую авиабомбу
В Беларуси начинается отбор на «Евровидение»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку на «Минск-Арене»
Эйфелеву башню в Париже закрыли для туристов из-за снегопада
Беларусь может присоединиться к ВТО к середине следующего года
Предложили купить телевизор, распылили газ и ограбили
59 туй, 6 можжевельников и горная сосна: в Минске будут судить похитителя растений
В Новополоцке нашли труп мужчины
Житель Дрогичина десять лет платил алименты на детей, которые оказались чужими
Александр Лукашенко: Материальное положение госслужащих должно расти и падать в соответствии с уровнем жизни народа
Лжесвященника, который обманом выманил у верующих 48,5 тысячи рублей, приговорили к семи годам усиленного режима
Житель Березы спас из огня своего соседа-инвалида
Подросток решил перебежать дорогу перед автобусом и попал под машину
Уже сегодня композитор Олег Елисеенков разыграет 120 000 рублей от «Евроопт»
«Белпочта» предлагает 23 января бесплатно отправить открытку