Будущие шубки. Фоторепортаж из белорусского зверохозяйства, в котором заготавливают норку

Норковые шубы много лет считаются символом роскоши. Еще бы, цена может доходить почти до 400 тысяч рублей!

Фотограф «Комсомолки» Виктор Драчев посмотрел, как заготавливает норку одно из крупнейших зверохозяйств в Европе.

1.

Унитарное производственное предприятие Белкоопсоюза «Пинское зверохозяйство» находится в деревне Молотковичи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

2.

Оно одно из крупнейших в Европе.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

3.

Здесь содержат 48 000 норок.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

4.

Работает хозяйство больше 60 лет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

5.

Первых тридцать тысяч норок привезли в Беларусь из Латвии.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

6.

Корм влияет на качество меха, поэтому кушают норки хорошо.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

7.

В природе норки едят рыбу, раков и моллюсков.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

8.

В неволе – кашу из мяса, субпродуктов, рыбы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

9.

А также крови, молочных продуктов – творога, молока.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

10.

Добавляют еще зерно и овощи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

11.

Зверьки живут в ящиках.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

12.

Ловят их при необходимости большим сачком.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

13.

На природе норки живут около 10 лет, в зверохозяйстве – около 8 месяцев.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

14.

Те, кто помогает поддерживать поголовье, дольше – около трех лет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

15.

Цена квадратного дециметра шкурки – от 2,20 до 3,30 долларов. Это зависит от ее цвета.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

16.

Одна шкурка – примерно 162 рубля.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

17.

Шкурки обезжиривают, натягивают на деревянные доски, сушат.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

18.

Чтобы сделать шубу, нужно примерно 55-60 шкурок.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

19.