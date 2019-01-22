«Ее права - это и наши права!» Белорусы обсуждают судьбу секс-скандалистки Насти Рыбки

Белоруску Анастасию Вашукевич, больше известную как Настя Рыбка, задержали в транзитной зоне международного аэропорта Шереметьево 17 января. Напомним, секс-тренер Алекс Лесли (он же – Александр Кириллов) и Рыбка уже отсидели 9 месяцев в тюрьме Таиланда за организацию секс-тренинга.

И не успели они приземлиться, как их задержали в аэропорту Шереметьево по статье о вовлечении в занятия проституцией (до шести лет лишения свободы). Интересно, что одна из заявительниц - Саша Травка, бывшая подруга Насти Рыбки. Девушки известны скандальным видео, на котором Травка занимается сексом с незнакомцем в центре Москвы, на набережной, а Рыбка все это снимает.

Тем временем в белорусских соцсетях вовсю обсуждают подробности задержания Рыбки. А именно: если Настя – гражданка Беларуси, то почему ее держат в Москве, а не депортируют? И вообще, где комментарии МИД Беларуси о задержании нашей гражданки? Хотя, надо признать, и шуточек на тему особого рода занятий Рыбки хватает. Напомним, девушка известна эскорт-услугами, в том числе для чиновников и олигархов – чаще всего упоминают имя миллиардера Олега Дерипаски. Его, говорят, она и вывела одним из героев своих автобиографических книг, а из-за мести олигарха и все нынешние мытарства девушки.

- Да, может она и дура. Но жалко ее. Все же, она гражданка Беларуси! Ее права – это и наши права, - говорят одни. - Почему молчит МИД и посольство в Москве? Моральная сторона вопроса не их дело. Их дело – защита любых граждан страны!

- Так а если она в соседней стране законы нарушила? Неужели надо ее к нам отпускать? спрашивают другие.

Но большинство комментаторов все же недоумевает, почему так просто в другой стране задерживают соотечественницу. На сайте «Удобный город» даже начался сбор подписей под петицией в поддержку Рыбки:

- В связи с тем, что этот возмутительный, на наш взгляд, акт задержания осуществлён сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации нагло и цинично, все их последующие действия по сбору доказательств в том числе «вовлечении в занятие проституцией», по нашему мнению, не могут быть признаны законными, - сказано в петиции. Подписей под ней пока не много – около 260 на середину дня 22 января.

Автор петиции считает, что поскольку действия «компетентных органов» РФ могут распространиться на всех граждан Беларуси, наш МИД должен отозвать белорусского посла из России для консультаций и предложить послу России покинуть территорию нашей страны «до урегулирования вопроса с гражданкой Беларуси Анастасией Вашукевич».

Хотя сказать, чтобы страна забыла о Рыбке, нельзя:

- Безусловно, мы занимаемся вопросом, как и в случаях с любым другим гражданином [Беларуси]. Мы реализуем комплекс шагов по защите наших граждан, которые предусмотрены международными и двусторонними соглашениями, - сообщил 21 января агентству БелаПАН начальник консульского отдела посольства Беларуси в России Александр Суворов.

На странице Алекса Лесли Вконтакте уже появилась запись о сборе денег на адвокатов.

Срок задержания Лесли и Рыбки истекает, во вторник, 22 января. Должно решиться, отпустят их или оставят под стражей. В СМИ появились сообщения, что следствие планирует ходатайствовать сегодня о мере пресечения на 30 дней.

У здания суда Алекса Лесли ждала жена. За Анастасией из Минска приехал муж, а дома в Беларуси у нее есть сын 2007 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Настю Рыбку выпустили на свободу

Она провела девять месяцев в тюрьме в Таиланде, а потом была задержана в московском аэропорту Шереметьево (читать далее)

Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси

Историю гражданка Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт (читать далее)