«Стихи о любви – не надо, пожалуйста! Расскажите, как заработать на жилье!» Школьники - о новом факультативе

С нового учебного года в расписании старшеклассников появится факультатив «Основы семейной жизни». Мы показали подросткам, какие темы будут обсуждать, и спросили, как им идея.

– Я хотел бы узнать, как быстро заработать на свое жилье. Это главное для семейной жизни! Когда родители жили с бабушкой и дедом, чуть не развелись и вечно ругались. 10 лет ада! – комментирует Кирилл, 9-классник минской гимназии. – А вот стихи и рисунки всякие на тему любви – не надо, пожалуйста! И так этого хватает на уроках, к жизни мало какое отношение имеет.

Алексей сейчас учится в 11 классе и жалеет, что у него такого факультатива не было.

– Я бы хотел, чтобы кто-то рассказал мне о том, как вести семейный бюджет. Кто-то получает ответы на все вопросы в семье, но не у всех близкие отношения с родителями, – говорит парень. – Про гендерные различия между мужчиной и женщиной уже поздновато, наверное. Все уже знают, чем мальчики от девочек отличаются, а вот что-то приближенное к жизни – почему нет?

Десятиклассница Алена тоже не против такого нововведения.

- Если, конечно, одноклассники не будут хихикать на каждом слове, когда речь пойдет о любви, как будто им пять лет, - рассудительна девушка. – А то мы такое уже проходили на классных часах: на последних партах давятся смехом, учитель краснеет. Странная картина.

16-летняя Марина, услышав про викторины и эссе, не очень обрадовалась.

– Звучит все не очень интересно, простите! – категорична девушка. – Выбор спутника жизни? Это что нам за теории будут рассказывать? Что он должен быть добрым, культурным и любящим? И так ясно. Ну, может, встречи с семейными парами, которые будут о жизни рассказывать, полезно будет. К чему готовиться на самом деле, когда семью лучше создавать… Но только если это искренне и интересно, а не призывы: «Любите друг друга!».

Мама восьмиклассницы Карины введение такого спецкурса одобряет.

- Сейчас дети что угодно могут в интернете найти. А хотелось бы, чтобы настоящие специалисты с ними говорили. О том, например, как справляться со вспышками гнева (в семейной жизни навык пригодится!), как предохраняться (многие родители стесняются об этом говорить открыто), как планировать бюджет и уметь жить без долгов.