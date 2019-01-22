Учитель физкультуры на пенсии вытащил из огня инвалида: «Все руки обожжены»

ЧП случилось в минувший понедельник, 21 января, вечером в городе Береза, что в Брестской области. Спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Свердлова, сообщает МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия через три минуты: крыша двухэтажного дома была охвачена огнем. В доме проживал 66-летний инвалид (у него ампутирована нога. - Ред.). К счастью, его спас сосед 64-летний Николай Самосев, который до пенсии много лет проработал учителем физкультуры в школе №1.

- Моя жена глянула в окно и увидела пожар у соседа Бориса, я выбежал из дома, - рассказывает Николай. - Входная дверь была открытой, из дома показывались языки пламени. Окна горели. Он лежал на кровати. Я его поднял с кровати, вытащил, а на улице упали с ним вместе на землю. Пламя такое было… Соседа к себе домой отвел, вызвал спасателей.

Пожар ликвидировали спасатели. Фото: МЧС

По словам Николая, его сосед сейчас в реанимации в районной больнице. Жил мужчина один. Ни жены, ни детей у него нет. Сосед курил, выпивал.

- Этот человек был бомжом, собирал бутылки. Лет десять назад я помог построить ему дом, - удивляет нас Николай Михайлович.

Пострадал и сам Николай.

- Пламя такое было, что мне обожгло лицо и руки. Сейчас все руки в волдырях. Я руками тушил спину Бориса.

Николай Михайлович переживает за судьбу своего соседа.

- Дело в том, что я давно уже просил соцслужбу, чтобы забрали его в интернат. Но там мне сказали ждать. По сей день они обещают.

- Вы ему помогали?

- Ну конечно! Топил, обогревал (дом. - Ред.), кормил его. Ходил к нему дважды в день - утром и вечером. Он мне ничего не платил. Человек же. Кошку и то жалко, а его…

К слову, у Николая Михайловича это не первый героический поступок. Пару лет назад он спас еще одного мужчину:

- Спас выпившего мужчину в бассейне в Березе. Он начал тонуть, я вытащил его из воды, откачал - сделал ему искусственное дыхание до приезда врачей.