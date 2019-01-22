2019-01-22T16:50:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси

Историю гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт
Татьяна ШАХНОВИЧ
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После отсидки в Таиланде организаторов секс-тренингов встретили в Шереметьево оперативникиПосле отсидки в Таиланде организаторов секс-тренингов встретили в Шереметьево оперативникиФото: REUTERS
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- В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси, - рассказала Наталья Эйсмонт «Комсомолке».

- Какие первые меры приняты?

- Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел.

Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка) была депортирована из Таиланда и адержана во время пересадки в Шереметьево. Фото: соцсети

Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка) была депортирована из Таиланда и адержана во время пересадки в Шереметьево. Фото: соцсети

Напомним, модель Настя Рыбка, которая около года находилась в тайской тюрьме, а после депортации направлялась в Беларусь, уже несколько дней находится в России. В интернете есть видео, снятое в аэропорту «Шереметьево», на котором мужчины уносят девушку в неизвестном направлении. Российская сторона задержание подтвердила.

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