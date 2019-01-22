Настю Рыбку выпустили на свободу

Последние девять месяцев белоруска Анастасия Вашуркевич, больше известная как Настя Рыбка, провела в тюрьме в Таиланде. Ее вместе с секс-тренером Алексом Лесли обвиняли в организации секс-тренинга.

После того как парочку отпустили из тайской тюрьмы, обоих снова задержали - но уже в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Это случилось 17 января. И вот во вторник 22 января они окончательно вышли на свободу.

- Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции. Сообщает адвокат последнего Светлана Сидоркина. Обвинение не предъявлено, отобрано обязательство о явке, - написал в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Кстати, буквально сегодня пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что президент дал поручение «немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси».

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Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси

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