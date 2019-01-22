2019-01-22T17:18:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Настю Рыбку выпустили на свободу

Она провела девять месяцев в тюрьме в Таиланде, а потом была задержана в московском аэропорту Шереметьево
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
22 января она вышла на свободу. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru22 января она вышла на свободу. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Изменить размер текста:

Последние девять месяцев белоруска Анастасия Вашуркевич, больше известная как Настя Рыбка, провела в тюрьме в Таиланде. Ее вместе с секс-тренером Алексом Лесли обвиняли в организации секс-тренинга.

После того как парочку отпустили из тайской тюрьмы, обоих снова задержали - но уже в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Это случилось 17 января. И вот во вторник 22 января они окончательно вышли на свободу.

- Настю Рыбку и Алекса Лесли только что освободили из полиции. Сообщает адвокат последнего Светлана Сидоркина. Обвинение не предъявлено, отобрано обязательство о явке, - написал в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Кстати, буквально сегодня пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что президент дал поручение «немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Бобруйcка о Насте Рыбке: «Сына Юру оставила отцу, а на похороны матери не приехала»

«Комсомолка» узнала, как охотница за миллиардерами жила в Беларуси до переезда в Москву (читать далее)

Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси

Историю гражданка Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт (читать далее)

«Ее права - это и наши права!» Белорусы обсуждают судьбу секс-скандалистки Насти Рыбки

В соцсетях ругаются, нужно ли защищать непутевую соотечественницу, и собирают деньги на адвокатов (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер: Национальное хобби белорусов - и мое любимое хобби
О качестве белорусской продукции, общей истории и что первым делом посмотреть в Австрии, госпожа посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер рассказала в интервью «Комсомолке»
Новости 24
В стогу сена в Лельчицком районе нашли 100-килограммовую авиабомбу
Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела тренировку на «Минск-Арене»
Эйфелеву башню в Париже закрыли для туристов из-за снегопада
Беларусь может присоединиться к ВТО к середине следующего года
Предложили купить телевизор, распылили газ и ограбили
59 туй, 6 можжевельников и горная сосна: в Минске будут судить похитителя растений
В Новополоцке нашли труп мужчины
Житель Дрогичина десять лет платил алименты на детей, которые оказались чужими
Александр Лукашенко: Материальное положение госслужащих должно расти и падать в соответствии с уровнем жизни народа
Лжесвященника, который обманом выманил у верующих 48,5 тысячи рублей, приговорили к семи годам усиленного режима
Житель Березы спас из огня своего соседа-инвалида
Подросток решил перебежать дорогу перед автобусом и попал под машину
Уже сегодня композитор Олег Елисеенков разыграет 120 000 рублей от «Евроопт»
«Белпочта» предлагает 23 января бесплатно отправить открытку