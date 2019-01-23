2019-01-23T17:08:37+03:00
Общество
КП Беларусь

«Добрые люди подсказали, что я не их папа». Мужчина из Дрогичина 10 лет платил алименты не своим детям

Он засомневался, является ли их отцом
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
Мужчина собирается обращаться в суд, чтобы оспорить отцовство.Мужчина собирается обращаться в суд, чтобы оспорить отцовство.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Поводом для экспертизы ДНК послужило обращение в милицию 40-летней женщины из Дрогичина. Больше трех месяцев ее бывший муж не платит алименты на троих несовершеннолетних, хотя обязан это делать по решению суда 2008 года.

Дрогичинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

Мужчину допросили, он вину не признал и сказал, что сейчас и вовсе сомневается, он ли биологический отец этих детей. Чтобы установить отцовство, назначили генетическую экспертизу. Результаты ДНК оказались удивительными. Выяснилось, что мужчина не является биологическим отцом всех троих детей. Об этом рассказали в управлении Госкомитета судэкспертиз по Брестской области. Уголовное преследование прекратили.

- Развелись мы в 2015 году, алименты я платил с 2008-го, - путано рассказывает Михаил, по голосу заметно, что он нетрезв. - С детьми я общался мало – сначала даже дарил подарки, потом перестал. У меня были сомнения, что это мои дети, особенно насчет старшего, младшим я даже не знаю, сколько лет. А тут добрые люди подсказали, что я и правда не их папа. Решил пройти экспертизу. Конечно, обидно, что столько лет платил деньги не своим детям. Уже написал заявление в суд об отмене отцовства, потом буду требовать возместить моральный и материальный вред, подам на раздел имущества.

Мама детей комментировать ситуацию отказалась.

В соцсетях пользователи заволновались: а как же деньги, которые женщина все эти годы, выходит, необоснованно получала на детей?

- С момента получения документов, которые опровергают отцовство, выплата алиментов прекращается, - говорит адвокат Игорь Санковский. - Но перерасчет алиментов в обратном порядке обычно не производится, то есть вернуть деньги практически невозможно.

Каждый год эксперты проводят сотни экспертиз по установлению спорного родства. Одни обращаются за такой услугой по своей инициативе, другие - по решению суда. Заканчиваются истории по-разному - бывает, что семьи распадаются. Но есть и счастливые случаи: например, в Бресте отец благодаря ДНК-экспертизе через 35 лет нашел дочь. О том, что у него есть дочь, мужчина узнал случайно. Молодая женщина тоже не знала, что у нее есть отец - чтобы с ним встретиться, она приехала из России в Брест.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Те, кто много путешествует, говорят: «У вас как в Европе!»
В декабре прошлого года в Могилеве открылась первая в области АЗС «Газпромнефть». Это событие стало приятным предновогодним подарком для 15 могилевчан, получивших перспективную и интересную работу в компании, и для всех автомобилистов
«Никаких цмоков в мифологии белорусов не было - предки верили в Цуда-Юда, пришедшее с монголо-татарами»
Ученый-фольклорист рассказал «Комсомолке», как наши предки уживались с Домовиком, почему остерегались Водяника и зачем на самом деле первым пускали в новый дом кота
Посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер: Национальное хобби белорусов - и мое любимое хобби
О качестве белорусской продукции, общей истории и что первым делом посмотреть в Австрии, госпожа посол Австрии в Минске Алоизия Вёргеттер рассказала в интервью «Комсомолке»
Новости 24
Пешеход задел рукой авто таксиста, а тот его за это избил и скрылся
Минск может принять чемпионат Европы по легкой атлетике в 2024 году
Против «лихача на Infiniti» и его девушки возбудили уголовное дело, они задержаны
17-летний преступник отсидит 9 лет за насилие над малолетней девочкой
Настя Рыбка поблагодарила Лукашенко за освобождение
Безработный минчанин за 10 лет обманул знакомых на $150 тысяч
СК о лихаче на Infiniti: Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество»
В Бобруйском районе мужчина повесил чужую собаку у себя во дворе, потому что она задушила его курицу
Угонщик авто в Корме голосовал на трассе и случайно сел в машину милиционера
Посольство США не придет на книжную выставку, хотя Штаты должны были стать почетным гостем
В Беларуси назвали самых законопослушных иностранцев
Арина Соболенко впервые войдет в десятку мирового рейтинга WTA
В Гродно 22-летний таксист украл 10 тысяч рублей у своего нанимателя, но отрицал это
Оборудование покупали за рубежом: в Гродно воровали деньги с карточек необычным способом
В Великобритании выхаживают ежа, который на 97% облысел из-за того, что проснулся раньше времени
«Они собираются взорвать квартиру!» Пьяный гродненец пожаловался на соседей в милицию, потому что они не пустили его в гости
Мужчина из Пинска привез с заработков в Москве героин
Легковушка в Могилеве загорелась во время движения
В Минске ищут парня, который два дня назад ушел из дома
Две девушки нашли 6 тысяч долларов в торговом центре и успели потратить
«Это же дистиллятор для получения очищенной воды!» В витебском торговом центре продают самогонные аппараты
«Папа выполнил просьбу детей, но переборщил с размером». В Октябрьском вылепили огромный танк из снега
В Новополоцке 5 дней ищут женщину, которая ушла из дома и не вернулась
Кому достались 120 000 рублей и три автомобиля от «Евроопт»?
В Березинском районе 56-летний мастер леса позволил незаконно срубить в заказнике сотню деревьев