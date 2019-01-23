«Добрые люди подсказали, что я не их папа». Мужчина из Дрогичина 10 лет платил алименты не своим детям

Поводом для экспертизы ДНК послужило обращение в милицию 40-летней женщины из Дрогичина. Больше трех месяцев ее бывший муж не платит алименты на троих несовершеннолетних, хотя обязан это делать по решению суда 2008 года.

Дрогичинский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

Мужчину допросили, он вину не признал и сказал, что сейчас и вовсе сомневается, он ли биологический отец этих детей. Чтобы установить отцовство, назначили генетическую экспертизу. Результаты ДНК оказались удивительными. Выяснилось, что мужчина не является биологическим отцом всех троих детей. Об этом рассказали в управлении Госкомитета судэкспертиз по Брестской области. Уголовное преследование прекратили.

- Развелись мы в 2015 году, алименты я платил с 2008-го, - путано рассказывает Михаил, по голосу заметно, что он нетрезв. - С детьми я общался мало – сначала даже дарил подарки, потом перестал. У меня были сомнения, что это мои дети, особенно насчет старшего, младшим я даже не знаю, сколько лет. А тут добрые люди подсказали, что я и правда не их папа. Решил пройти экспертизу. Конечно, обидно, что столько лет платил деньги не своим детям. Уже написал заявление в суд об отмене отцовства, потом буду требовать возместить моральный и материальный вред, подам на раздел имущества.

Мама детей комментировать ситуацию отказалась.

В соцсетях пользователи заволновались: а как же деньги, которые женщина все эти годы, выходит, необоснованно получала на детей?

- С момента получения документов, которые опровергают отцовство, выплата алиментов прекращается, - говорит адвокат Игорь Санковский. - Но перерасчет алиментов в обратном порядке обычно не производится, то есть вернуть деньги практически невозможно.

Каждый год эксперты проводят сотни экспертиз по установлению спорного родства. Одни обращаются за такой услугой по своей инициативе, другие - по решению суда. Заканчиваются истории по-разному - бывает, что семьи распадаются. Но есть и счастливые случаи: например, в Бресте отец благодаря ДНК-экспертизе через 35 лет нашел дочь. О том, что у него есть дочь, мужчина узнал случайно. Молодая женщина тоже не знала, что у нее есть отец - чтобы с ним встретиться, она приехала из России в Брест.