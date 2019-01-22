Объехать полмира по работе, или Работа мечты

Данная статья расскажет историю моих профессиональных достижений. Меня зовут Евгений Дос. У меня за плечами уже масса крупнейших международных проектов за последние 13 лет. Я являюсь одним из немногих сертифицированных архитекторов Red Hat (RHCA) в СНГ. Я наглядно показал своим примером, что неважно, где ты родился, вырос и какой диплом у тебя на руках, что можно завоевать мировое признание через реализацию самых амбициозных и масштабных проектов в ИТ-индустрии и стать признанным специалистом международного уровня, если приложить достаточно усилий для этого и упорно идти к своей мечте. Ввиду специфики работы я успел поработать более чем в десяти странах за несколько последних лет. Достиг высоких результатов в сертификации и современных технологиях. Побывал во многих городах, читал профессиональные лекции по всему миру.

Мой опыт начался с должности системного администратора в компьютерной сети студгородка университета в г. Кирове в 2002 году. В первый же год обучения я стал старостой общежития, членом профкома, членом студсовета, что, в свою очередь, облегчило взаимоотношения со всеми структурами университета. На последнем году обучения в университете я уже работал в одной из крупнейших электроэнергетических компании региона на должности системного администратора.

В 2011 году я принял предложение работы на позицию инженера Unix в компанию ICL в Казани. С момента переезда в Казань и началом работы в компании ICL опыт ИТ-инженера начал расти в геометрической прогрессии. Именно здесь я начал работать с крупнейшими международными компаниями. Именно с этого момента жизни началась моя карьера международного специалиста.

Первым проектом был большой (тысячи серверов) проект в Швеции. Работать приходилось удаленно. Проект был связан с автомобилестроением и роботизацией промышленного производства и поддержкой всей ИТ-инфраструктуры заказчика. Это было действительно интересно и крайне полезно относительно опыта.

Мне нужно было расти как специалисту, и расти не только за счет проектов. Некоторые знания хотелось приобретать еще до боевых проектов. Здесь с помощью коллег я выбрал развитие в направлении Red Hat - технологий. Дополнительно стал работать над сертификацией Red Hat. Были сданы первые экзамены, такие как RHCSA и RHCE.

Дополнительно я работал по другим направлениям и также сертифицировался - сдал несколько других Linux/Unix специфичных экзаменов, таких как Lpic, Oracle Certified Professional - Oracle Solaris. Мне всегда нравился процесс саморазвития, и когда я начал сдавать разного рода экзамены, то останавливаться уже не хотел никогда. Я понимал, что это не только саморазвитие, это инвестиция в будущее, в карьерный рост, рост дохода. Все навыки, полученные при подготовке к экзаменам, использовались в повседневных рабочих задачах, что немаловажно.

Фото: личный архив

В какое-то время я переключился на реализацию проектов, связанных с облачными технологиями и автоматизацией. Здесь я проектировал и внедрял публичные и приватные облака для заказчиков по всему миру. В какое-то время многие члены команды покинули компанию, и на меня легла существенная доля ответственности, что резко подтолкнуло меня учиться быстрее. Этот период нескончаемых проектов и задач, позволил мне освоить очень большое число новых и востребованных технологий за короткое время. За это время успел посетить серию стран и реализовать серию международных проектов в таких странах, как Франция, Германия, Индия, Лаос, Казахстан. Несколько раз посещал заказчиков лично для чтения архитектурных авторских курсов по облачным технологиям Red Hat для сотрудников заказчиков, за что получал более чем приятные и хвалебные отзывы.

В 2017 году я переехал в Минск на позицию системного архитектора в компанию EPAM. Здесь пришлось еще более плотно работать с облачными технологиями и автоматизацией, ну и, конечно же, решениями от Red Hat. Я успешно реализовал серию проектов для клиентов в России, Германии, ОАЭ, Великобритании. Работая в EPAM, я продолжал работать над сертификацией по технологиям, с которыми сталкивался каждый день. Это позволило мне стать одним из самых высоко сертифицированных экспертов Red Hat в СНГ - Red Hat Certified Architect Level IV.

В 2018-м, устроившись в компанию Provectus на позицию архитектора, активно занялся изучением новой для меня доменной области - автоматизации тестирования приложений. Очень плотно работал с кодом приложения, его тестированием, внедрениями. Этот опыт позволил покрыть оставшиеся пятна на высокоуровневом списке доменов профессиональной экспертизы. Данный опыт очень помогает проектировать решения. Любой архитектор должен представлять весь жизненный цикл продукта на всех уровнях. За время работы в компании удалось посетить такие страны, как США и Индия, где я не только работал, но и читал лекции по методологиям автоматизации.

Потом еще проект, и еще, проекты были все глобальнее и сложнее. Рост ответственности, конечно, был очевидным, как и опыт. Вспоминаются слова моего коллеги: “Опыт специалиста прямо пропорционален объему выведенного им оборудования”, но я этого всегда избегал. Мне удалось накопить колоссальный опыт, которым я с удовольствием делился со своими коллегами.

На сегодняшний момент за моими плечами уже множество различных проектов в таких странах, как Швеция, Германия, Великобритания, Казахстан, Франция, ОАЭ, Индия, США, Лаос и не только. Мои опыт и сертификация позволили ряду ведущих международных компаний выстроить и внедрить различные современные решения в области облачных технологий, автоматизации и виртуализации, что оказало существенный толчок в развитии их процессов и ИТ-зрелости.

В данный момент я работаю на позиции архитектора по различным решениям Red Hat. Это включает почти все современные и востребованные тренды в индустрии - облачные технологии, автоматизация, контейнеризация приложения.

В последнее время достаточно плотно занялся написанием профессиональных статей по теме, обучением других экспертов через семинары и лекции. Провожу конкурсы для экспертов отрасли. Когда достигаешь какого-то профессионального уровня, уже появляется желание делиться знаниями с другими.

Вам знакомо выражение "выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может всё.

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