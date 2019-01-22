На сколько получится увеличить пенсию, если временно отказаться от нее и продолжить работать?

По данным на 1 января, в Беларуси работал почти каждый четвертый пенсионер. А именно - 637 967 человек. При этом у работающих пенсионеров есть выбор - либо получать одновременно и зарплату, и пенсию, либо временно отказаться от пенсии, чтобы в будущем получить к ней прибавку. А какой вариант выгоднее? Разбираемся вместе со специалистом Министерства труда и соцзащиты.

Как оформить отказ от пенсии, если вы продолжаете работать?

- В условиях повышения пенсионного возраста сначала в любом случае нужно назначить пенсию. Сейчас пенсионный возраст повышается каждый год с 1 января. И если не оформить пенсию вовремя, по достижении общеустановленного пенсионного возраста, то в следующем году пенсионный возраст снова повысится, и вы сможете оформить пенсию уже только по достижении нового пенсионного возраста. И, соответственно, начнете формировать «бонусный» стаж не ранее чем со дня назначения пенсии, - объясняет Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты. - Поэтому в первую очередь по достижении пенсионного возраста человек должен оформить пенсию по возрасту. Если он работает, то подготовкой всех документов занимается работодатель. А уже после оформления пенсии он может подать в управление, осуществляющее его пенсионное обеспечение, заявление о том, что отказывается от получения пенсии с момента назначения в связи с продолжением работы. Его можно подать одновременно с заявлением о назначении пенсии. После подачи заявления начинает формироваться стаж для увеличения пенсии.

Когда человек все же решит выйти на заслуженный отдых, он опять должен будет подать в управление соответствующее заявление. Только после этого будет определен период стажа, который дает право на увеличение пенсии.

Сколько сейчас таких отказавшихся от пенсии, точно не известно. Но в прошлом году заявление о возобновлении выплаты пенсии подало более 5 тысяч человек.

На сколько получится увеличить пенсию, если отказаться от нее и продолжить работать?

Это, пожалуй, самый главный вопрос. Стоит ли игра свеч? Ведь человек, продолжающий работать и вдобавок получающий пенсию, по факту просто получает прибавку к зарплате. Причем солидную: в ноябре средняя пенсия по возрасту составила 393 руб. 27 коп.

Самому подсчитать, на сколько именно увеличится ваша пенсия, если на время от нее отказаться, очень сложно. Это зависит и от вашего стажа, и от пенсионного коэффициента (если говорить в общих чертах, то этот коэффициент обозначает то, как ваша зарплата в разное время соотносилась со средней по стране). Но общая схема выглядит так. За каждые полные два месяца неполного года работы размер вашей пенсии увеличится на 1% заработка, принятого для исчисления пенсии. За первый полный год - на 6%. За второй год - на 8%, за третий - 10%, за четвертый - 12%, а за пятый и все последующие - 14%.

- Все эти проценты суммируются между собой, и таким образом определяется общий процент, на который будет увеличен размер пенсии конкретного лица, - добавляет Лариса Яшкова. - Конечно, за непродолжительный период работы прибавка к пенсии получится небольшой, но чем больше период работы, тем более прогрессивно будет расти прибавка, т. е. более весомым будет увеличение пенсии. Если говорить в среднем, то за пять лет можно увеличить пенсию более чем в 1,7 - 1,8 раза.

Попробуем все же предположить, сколько это в конкретных цифрах. Допустим, у мужчины со стажем 39 лет пенсия составляет 404 руб. Если он откажется от пенсии и проработает еще год, его пенсия вырастет на 41 руб. в месяц. Прибавка и правда небольшая. Но если проработать дольше, то можно рассчитывать на более существенный бонус. В нашем примере за пять лет работы прибавка составила бы уже 292 руб., а с учетом того, что и стаж работы тоже увеличился, сама пенсия выросла бы до 439 руб. В общей сумме пенсия составила бы 731 руб. в месяц. А вот это уже сопоставимо даже с зарплатами! Так что, если вы уверены, что после пенсионного возраста сможете проработать еще несколько лет, имеет смысл обдумать временный отказ от пенсии.

Напоминаем, что расчеты эти не универсальные. У каждого человека в итоге получится своя прибавка исходя из его стажа и пенсионного коэффициента.

КСТАТИ

Если я продолжу работать на пенсии, увеличит ли это мой стаж?

Допустим, вы решили продолжить работать, несмотря на то, что уже могли бы уйти на заслуженный отдых. Если от пенсии вы откажетесь, то у вас начнет копиться «бонусный» стаж. А если нет? Учтется ли это время работы в стаже и повлияет ли оно на размер вашей будущей пенсии? Ведь вы не только продолжаете работать, но и по-прежнему платите взносы в Фонд соцзащиты.

Специалисты объясняют: в стаж, который используется для расчета пенсии, этот период работы уже не входит. Иными словами, пенсию вам начислят исходя из того, какой стаж вы наработали до того момента, как вам была назначена пенсия.

- На работающего человека законодательством возложены обязательства по уплате страховых взносов и других обязательных налоговых платежей вне зависимости от возраста и статуса. Ведь страховые взносы, которые уплачивают работающие граждане, идут не только на выплату пенсий, но и других страховых выплат: пособий по временной нетрудоспособности, по уходу за ребенком до трех лет, по безработице и так далее, - объясняет Лариса Яшкова. - Если говорить о пенсионных правах, то они формируются при условии уплаты страховых взносов и неполучении страховых выплат. Нельзя одновременно получать страховую выплату в виде пенсии и продолжать формировать ее в более высоком размере. Поэтому работающие пенсионеры, как и все остальные, уплачивают страховые взносы, но в стаж для исчисления пенсии этот период работы может быть включен только при условии того, что в этот период вы не получали пенсию.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему работающим людям в принципе платят пенсии?

Ведь пенсия - это социальная выплата, которая положена тем, кто в силу возраста работать уже не может. Но если человек по-прежнему может и хочет сам зарабатывать себе на жизнь, должно ли государство дополнительно его поддерживать? Особенно с учетом того, что из-за старения населения и уменьшения количества работающих белорусов пополнять бюджет Фонда соцзащиты с каждым годом будет становиться все сложнее.

- Мнение по данному вопросу у пенсионеров прямо противоположное и зависит оно от того, работают они или уже оставили работу. Безусловно, основным объектом заботы пенсионной системы являются нетрудоспособные и, в частности, неработающие пенсионеры. С учетом этого в системе пенсионного обеспечения установлены определенные дополнительные преференции к пенсиям. Например, возрастные доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше выплачиваются только неработающим пенсионерам. В настоящее время изменение действующего порядка выплаты пенсий не планируется, - прокомментировала Лариса Яшкова.